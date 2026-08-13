МАРО КЛЕМАН

МАРО КЛЕМАН - французский по­эт.

Учил­ся в шко­ле при Па­риж­ском университете . Пред­по­ло­жи­тель­но ме­ж­ду 1510 и 1515 годами по­се­щал за­ня­тия в университете Ор­леа­на. С 1519 года со­сто­ял на служ­бе при дво­ре Мар­га­ри­ты На­варр­ской и Фран­ци­ска I . Был дру­жен с Ф. Раб­ле и М. Се­вом. Под­вер­гал­ся на­пад­кам со сто­ро­ны французских ка­то­ли­ков из-за сим­па­тии к про­тес­тан­там; в 1526 году от­бы­вал на­ка­за­ние в тюрь­ме Шат­ле в Па­ри­же, в 1535-1536 годах жил в из­гна­нии в Фер­ра­ре [при дво­ре гер­цо­ги­ни Ре­не (Ре­на­ты) Фран­цуз­ской] и в Ве­не­ции. В 1541 году, по­сле осу­ж­де­ния Сор­бон­ной вы­пол­нен­но­го им пе­ре­во­да псал­мов, Маро пе­ре­ехал в Же­не­ву, где был те­п­ло встре­чен Ж. Каль­ви­ном . Впо­след­ст­вии пе­ре­брал­ся в Ту­рин.

Маро - один из са­мых яр­ких по­этов французского Воз­ро­ж­де­ния. Де­бю­ти­ро­вал как пе­ре­вод­чик эк­лог Вер­ги­лия (1512 год). Од­ним из пер­вых литературных опы­тов Маро ста­ла ал­ле­го­рическая по­эма «Храм Ку­пи­до­на» («Temple de Cu­pido», 1514 год). Под влия­ни­ем ли­ри­ки Ф. Пет­рар­ки и Ф. Вий­о­на (его со­чи­не­ния Маро из­дал в 1533 году) Маро зна­чи­тель­но рас­ши­рил круг тем, за­тра­ги­вае­мых по­эзи­ей, и со­кра­тил ко­ли­че­ст­во ри­то­рических штам­пов: са­ти­рические по­эмы «Ад» («L’En­fer», 1526 год), «Буф­фон» («Buffon», 1543 год), по­этический сборник «Юность Кле­ма­на» («L’Ado­lescence clémentine», 1532 год) и др.

Ос­та­ва­ясь в це­лом вер­ным средневековым жан­ро­вым фор­мам, Маро зна­чи­тель­но из­ме­нил со­дер­жа­ние свет­ской ли­ри­ки: в свои изящ­ные и ост­ро­ум­ные по­этические ми­ниа­тю­ры он ввёл опи­са­ния га­лант­ных по­хо­ж­де­ний, мел­ких бы­то­вых под­роб­но­стей, пе­реч­ни жен­ских пре­лес­тей и др. Ав­тор пе­ре­во­дов на французский язык про­из­ве­де­ний Ови­дия , Мар­циа­ла и др. Сре­ди со­вре­мен­ни­ков Маро про­сла­вил­ся пре­ж­де все­го пе­ре­ло­же­ния­ми псал­мов; в XVII веке его твор­че­ст­во ста­ло об­раз­цом для под­ра­жа­ния во французской са­лон­ной куль­ту­ре (В. Вуа­тюр, Ж. де Ла­фон­тен и др.). Не­ко­то­рые по­этические прин­ци­пы Маро пред­ве­ща­ли идеи «Плея­ды».

Сочинения:

Ев­ро­пей­ские по­эты Воз­ро­ж­де­ния. М., 1974;

Œuvres complètes. P., 2009. Vol. 1–2.