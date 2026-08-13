МАРО КЛЕМАН
МАРО КЛЕМАН - французский поэт.
Учился в школе при Парижском университете. Предположительно между 1510 и 1515 годами посещал занятия в университете Орлеана. С 1519 года состоял на службе при дворе Маргариты Наваррской и Франциска I. Был дружен с Ф. Рабле и М. Севом. Подвергался нападкам со стороны французских католиков из-за симпатии к протестантам; в 1526 году отбывал наказание в тюрьме Шатле в Париже, в 1535-1536 годах жил в изгнании в Ферраре [при дворе герцогини Рене (Ренаты) Французской] и в Венеции. В 1541 году, после осуждения Сорбонной выполненного им перевода псалмов, Маро переехал в Женеву, где был тепло встречен Ж. Кальвином. Впоследствии перебрался в Турин.
Маро - один из самых ярких поэтов французского Возрождения. Дебютировал как переводчик эклог Вергилия (1512 год). Одним из первых литературных опытов Маро стала аллегорическая поэма «Храм Купидона» («Temple de Cupido», 1514 год). Под влиянием лирики Ф. Петрарки и Ф. Вийона (его сочинения Маро издал в 1533 году) Маро значительно расширил круг тем, затрагиваемых поэзией, и сократил количество риторических штампов: сатирические поэмы «Ад» («L’Enfer», 1526 год), «Буффон» («Buffon», 1543 год), поэтический сборник «Юность Клемана» («L’Adolescence clémentine», 1532 год) и др.
Оставаясь в целом верным средневековым жанровым формам, Маро значительно изменил содержание светской лирики: в свои изящные и остроумные поэтические миниатюры он ввёл описания галантных похождений, мелких бытовых подробностей, перечни женских прелестей и др. Автор переводов на французский язык произведений Овидия, Марциала и др. Среди современников Маро прославился прежде всего переложениями псалмов; в XVII веке его творчество стало образцом для подражания во французской салонной культуре (В. Вуатюр, Ж. де Лафонтен и др.). Некоторые поэтические принципы Маро предвещали идеи «Плеяды».
Сочинения:
Европейские поэты Возрождения. М., 1974;
Œuvres complètes. P., 2009. Vol. 1–2.