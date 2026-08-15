МАРМОТТАН
МАРМОТТАН - музейное собрание в Париже.
Основан в 1934 году. В основу музея легли коллекции общественного деятеля Ж. Мармоттана (живопись и скульптура средних веков и Ренессанса) и его сына, историка искусства П. Мармоттана (живопись и прикладное искусство французского ампира), завещавшего их в 1932 году Академии искусств Института Франции.
Коллекции расположены в охотничьем домике в квартале Ранела в 16-м районе (куплен Ж. Мармоттаном в 1882 году, перестроен в особняк в конце XIX века) и специальном павильоне в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. В 1957 году музей пополнился собранием картин импрессионистов врача Ж. де Беллио: 6 работ К. Моне (в т. ч. картина «Впечатление. Восход солнца», 1873 год, давшая название импрессионизму), также произведения Э. Мане, К. Писсарро, А. Сислея, О. Ренуара.
С поступлением 165 картин К. Моне от его сына М. Моне в 1966 году музей получил современное двойное название и стал крупнейшим собранием работ этого мастера. В 1980 году историк искусства Д. Вильденштейн завещал музею 228 иллюминированных рукописей XIII-XVI веков (в т. ч. работы Ж. Фуке, Ж. Перреаля, Ж. Бурдишона). В 1996 году коллекция музея по завещению наследников художницы Б. Моризо пополнилась другими работами французских импрессионистов.