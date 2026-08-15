МАРМОНТЕЛЬ ЖАН ФРАНСУА

МАРМОНТЕЛЬ ЖАН ФРАНСУА - французский писатель, член Французской академии (1763 год).

Сын порт­но­го. Учил­ся у ие­зуи­тов, за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. В 1745 году пе­ре­брал­ся в Па­риж. Вхо­дил в ок­ру­же­ние Ж. А. Пом­па­дур. В 1771 году по­лу­чил долж­ность ко­ро­лев­ско­го ис­то­рио­гра­фа. Во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века ос­та­вал­ся при­вер­жен­цем роя­ли­ст­ских идей; кри­ти­ко­вал Ж. Ж. Рус­со.

Де­бю­ти­ро­вал одой «Изо­бре­те­ние по­ро­ха» («L’in­ven­tion de la poudre а̀ canon», 1743 год). В ран­нем дра­ма­тическом твор­че­ст­ве вы­сту­пал как эпи­гон Воль­те­ра: тра­ге­дии «Ти­ран Дио­ни­сий» («Denys le tyran», 1748 год), «Ари­сто­мен» («Aristom ̀ene», 1749 год) и др. Боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лись про­за­ические сборники Мармонтеля «Нра­во­учи­тель­ные рас­ска­зы» («Contes moraux», том 1-2, 1761 год, русский перевод 1764 год), ди­дак­тическая на­прав­лен­ность ко­то­рых со­че­та­ет­ся с фри­воль­ны­ми опи­са­ния­ми в тра­ди­ци­ях ро­ко­ко и куль­том чув­ст­ви­тель­но­сти в ду­хе сен­ти­мен­та­лиз­ма.

Фи­лософский ро­ман «Ве­ли­за­рий» («Bélisaire», 1767 год, русский перевод под названием «Ве­ли­зер», 1773 год; русский перевод В. С. Со­пи­ко­ва под названием «Ве­ли­са­рий», 1796 год), со­здан­ный на ос­но­ве со­чи­не­ний Про­ко­пия Ке­са­рий­ско­го и по­ве­ст­вую­щий о со­бы­ти­ях ви­зантийской ис­то­рии во вре­мя прав­ле­ния Юс­ти­ниа­на I , про­ник­нут про­све­ти­тель­ским па­фо­сом. В ро­ма­не «Ин­ки» («Les Incas», 1777 год, русский перевод 1782 год) Мармонтель, об­ра­ща­ясь к эпо­хе испанских за­вое­ва­ний Латинской Аме­ри­ки, вы­сту­пил с при­зы­вом к ве­ро­тер­пи­мо­сти.

Соз­дан­ные для «Эн­цик­ло­пе­дии…» Д. Дид­ро и Ж. Л. Д’Аламбера ста­тьи по про­бле­мам литературы бы­ли из­да­ны Мармонтелем от­дель­ной кни­гой «Ос­но­вы ли­те­ра­ту­ры» («Les éléments de littérature», 1787 год); в них, в це­лом раз­де­ляя прин­ци­пы клас­си­циз­ма, Мармонтель рас­смат­ри­вал литературу пре­имущественно с точ­ки зре­ния её на­зи­да­тель­ной и вос­пи­та­тель­ной функ­ции. Ав­тор ме­муа­ров, либ­рет­то ко­мических опер и др. В Рос­сии твор­че­ст­во Мармонтеля бы­ло осо­бен­но по­пу­ляр­но при Ека­те­ри­не II.

Сочинения:

Œ uvres compl ̀etes. Gen., 1968. Vol. 1–7;

Éléments de littérature. P., 2005.