МАРМОН , ОГЮСТ ФРЕ­ДЕРИК ЛУИ ВИЕС ДЕ

Мармон ( фр . Marmont) , Огюст Фре­дерик Луи Виес де , герцог Рагузский (20.07.1774, Шатийон-сюр-Сен, Бургундия — 22.03.1852, Венеция) — французский военачальник, маршал Франции (1809). Из небогатой дворянской семьи, сын офицера королевской армии. Окончил артиллерийское училище, где познакомился с Наполеоном I Бонапартом . С 1792 участвовал в войнах революционной Франции. При осаде Тулона (1793) являлся адъютантом генерала Бонапарта, сопровождал его в Итальянском походе и Египетской экспедиции. Отличился при завоевании о. Мальта и обороне Александрии. Принимал активное участие в перевороте Восемнадцатого брюмера (9 ноября 1799) , после чего был назначен государственным советником и командующим артиллерией Резервной армии. В ходе Итальянской кампании 1800 умело командовал артиллерией, проявил себя в битве при Маренго , за что был произведен в дивизионные генералы. В дальнейшем командовал корпусом, был генерал-инспектором артиллерии. В 1806—1811 — главнокомандующий французскими войсками в Далмации и Иллирийских провинциях, одновременно — глава военной администрации Далмации, в 1808 получил титул герцога Рагузского. В ходе Австро-французской войны 1809 успешно командовал корпусом в сражении при Ваграме , получил звание маршала. В 1811—1812 командовал французскими оккупационными войсками в Испании и Португалии. Потерпел поражение от англо-португальской армии А. У. Веллингтона под Саламанкой (11 июля 1812), где получил второе ранение и едва не потерял руку. До ноября 1812 находился на лечении в госпитале, по этой причине не участвовал в походе Великой армии в Россию. В 1813—1814 принимал участие в военных операциях в Германии и на территории Франции. Вместе с маршалом Э. Мортье руководил обороной Парижа, который по наущению ­Ш.-М. Талейрана они сдали союзникам в ночь на 31 марта 1814. После отречения Наполеона перешел на службу Бурбонам , которым остался верен в период «Ста дней » . По этой причине Наполеон вычеркнул имя М. из списка маршалов Первой империи . Получил от Людовика XVIII звание пэра Франции, был членом Высшего военного совета. Как член Военного суда в декабре 1815 проголосовал за смертную казнь для маршала М. Нея , перешедшего на сторону Наполеона. В 1826 был направлен чрезвычайным послом в Россию на коронацию Николая I. Во время Июльской революции 1830 , командуя войсками Парижского гарнизона, безуспешно пытался подавить восстание в столице. Последовал за свергнутым Карлом X в изгнание, до конца жизни не возвращался во Францию.

Соч. : Memoires du Marechal Marmont, Duc de Raguse. Vol. 1—9. Paris, 1856.

Лит. : Rapetti. La Defection de Marmont en 1814. Paris, 1858; Favier F. Marmont, le Maudit. Paris, 2018. П. П. Черкасов.