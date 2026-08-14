МАРМИОН СИМОН

МАРМИОН СИМОН - французский жи­во­пи­сец и ми­ниа­тю­рист.

Све­де­ний о его жиз­ни поч­ти не со­хра­ни­лось. С 1468 года член гиль­дии жи­во­пис­цев в Тур­не, в 1449-1454 годах жил в Амь­е­не, с 1458 года ра­бо­тал в Ва­лан­сь­е­не, где стал ве­ду­щим ху­дож­ни­ком. Са­мое зна­чительное про­из­ве­де­ние - ми­ниа­тюры «Боль­ших фран­цуз­ских хро­ник» (1457 год, Российская национальная библиотека), стиль ко­то­рых свя­зан с тра­ди­ция­ми ни­дерландской жи­во­пи­си XV века.

Осо­бен­но­сти по­строе­ния ком­по­зи­ций, жиз­нен­ная кон­крет­ность порт­рет­ных ха­рак­те­ри­стик, тон­ко раз­ра­бо­тан­ные пей­заж­ные фо­ны вы­да­ют близ­кое зна­ком­ст­во с искусством Я. ван Эй­ка. С име­нем Мармиона свя­зы­ва­ют так­же бо­ко­вые створ­ки «Ал­та­ря Святого Бер­те­на» (1459 год, Государственные му­зеи, Бер­лин; Национальная га­ле­рея, Лон­дон; центральная часть уте­ря­на) с эпи­зо­да­ми из жиз­ни свя­то­го. Ка­ж­дая сце­на пред­став­ле­на в от­дель­ном ар­хитектурном ком­пар­ти­мен­те, но от­кры­тый пей­заж­ный фон объ­е­ди­ня­ет изо­бра­же­ния в еди­ную ком­по­зи­цию. Тща­тель­ность про­ра­бо­тан­ных де­та­лей, тон­кость и под­виж­ность маз­ка вы­да­ют мас­тер­ст­во ми­ниа­тю­ри­ста, но, не­смот­ря на не­боль­шой раз­мер, сце­ны про­из­во­дят мо­ну­мен­таль­ное впе­чат­ле­ние. На ос­но­ва­нии сти­ли­стического сход­ст­ва с дан­ны­ми ра­бо­та­ми Мармиону при­пи­сы­ва­ет­ся це­лый ряд ко­дек­сов и про­из­ве­де­ний на дос­ках. В сво­ём твор­че­ст­ве он объ­еди­нил тра­ди­ции фран­ко-фла­манд­ской ми­ниа­тю­ры и ни­дерландской жи­во­пи­си XV века.