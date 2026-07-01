МАРМАШЕН
МАРМАШЕН - монастырь в Армении, в 9 км к северо-западу от Гюмри; памятник средневековой архитектуры.
Основан князем Ваграмом Пахлавуни в конце X века. Главная церковь (988-1029 годы, приписывается архитектору Трдату) принадлежит к типу купольного зала; перекрыта зонтичным куполом, фасады украшены аркатурой, нишами, полуколоннами. С запада к ней примыкают руины квадратного в плане 4-столпного гавита (притвора; XIII век).
К северу от главной расположена средняя церковь, по типологии - также купольный зал (XI век, сохранилась частично), к югу - малая крестово-купольная церковь, прямоугольная в плане с конусовидным куполом и 4 угловыми компартиментами (XI век), к западу - руины круглого храма (XI век, найден при раскопках 1954-1956 годов), родовая усыпальница князей Пахлавуни (XI век) и кладбище. В конце XI века монастырь был разорён турками-сельджуками, в 1225 году возвращён Пахлавуни и обновлён.