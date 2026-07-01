МАРМАШЕН

МАРМАШЕН - мо­на­стырь в Ар­ме­нии, в 9 км к се­ве­ро-за­па­ду от Гюм­ри; па­мят­ник средневековой ар­хи­тек­ту­ры.

Ос­но­ван князем Ва­гра­мом Пах­ла­ву­ни в конце X века. Глав­ная цер­ковь (988-1029 годы, при­пи­сы­ва­ет­ся архитектору Трда­ту) при­над­ле­жит к ти­пу ку­поль­но­го за­ла; пе­ре­кры­та зон­тич­ным ку­по­лом, фа­са­ды ук­ра­ше­ны ар­ка­ту­рой, ни­ша­ми, по­лу­ко­лон­на­ми. С за­па­да к ней при­мы­ка­ют руи­ны квад­рат­но­го в пла­не 4-столп­но­го га­ви­та (при­тво­ра; XIII век).

К се­ве­ру от глав­ной рас­по­ло­же­на сред­няя цер­ковь, по ти­по­ло­гии - так­же ку­поль­ный зал (XI век, со­хра­ни­лась час­тич­но), к югу - ма­лая кре­сто­во-ку­поль­ная цер­ковь, пря­мо­уголь­ная в пла­не с ко­ну­со­вид­ным ку­по­лом и 4 уг­ло­вы­ми ком­пар­ти­мен­та­ми (XI век), к за­па­ду - руи­ны круг­ло­го хра­ма (XI век, най­ден при рас­коп­ках 1954-1956 годов), ро­до­вая усы­паль­ни­ца кня­зей Пах­ла­ву­ни (XI век) и клад­би­ще. В конце XI века мо­на­стырь был ра­зо­рён тур­ка­ми-сель­джу­ка­ми, в 1225 году воз­вра­щён Пах­ла­ву­ни и об­нов­лён.

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