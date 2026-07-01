МАРЛИК
МАРЛИК - могильник конца II-го - начала I-го тысячилетия до н.э. в 14 км к востоку от современного города Рудбар (остан Гилян, Иран).
Раскопки экспедиций Тегеранского университета и Археологической службы Ирана в 1961-1962 годах под руководством Э. Негахбана. 53 погребальных сооружения (периоды I и II раннего железного века Ирана) отнесены к 4 типам: цисты неправильной формы со стенками из мелких плит сланца и булыжников; примыкающие к ним небольшие прямоугольные цисты (1×2 м), где обнаружены остатки конских костяков и украшения конской сбруи; прямоугольные цисты с одной закруглённой стенкой, из камня и плит; квадратные ящики (3×3 м), тщательно выложенные из камня. Трупоположения.
Среди находок - золотые и серебряные сосуды. Кубок, на одной стороне которого изображение человека в коротком платье, с конической причёской или в головном уборе, на другой стороне - барана, опирающегося на «древо жизни». В одном из комплексов: чаша, на которой изображён орёл с распростёртыми крыльями над фигурами 2 баранов, на другой стороне - 2 барана, стоящие по обе стороны «древа жизни»; золотой сосуд с изображением крылатых быков и грифонов; золотой сосуд с фигурами лежащих баранов. Наибольшую известность получил кубок с изображением крылатых быков у «древа жизни». Чеканка с оборота, специфичная трассировка пунктирных линий, подчёркивание мускулатуры круглыми широкими пунсонами и другие приёмы дают основание говорить о единой школе торевтики, существовавшей на территории Северо-Западного Ирана.
Среди керамической посуды есть зоо- и антропоморфная, в т. ч. в виде фигурки быка-зебу, в ухо которого вставлена золотая серьга, в виде сидящей женщины с медвежьей головой. Бронзовые наконечники копий и стрел, мечи, двулезвийные секиры; украшения из золота и серебра. Уникальна бронзовая модель плуга с впряжёнными в него быками, напоминающими зебу. Некоторые элементы и мотивы изображений имеют близкие аналогии в прикладном искусстве Ассирии, Элама, Митанни; ряд находок близки вещам из могильника Сиалк В, который большинство исследователей соотносят c древними ариями. Вероятно, Марлик отражает проникновение культуры последних в местную иноязычную среду.