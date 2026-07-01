МАРЛИК

МАРЛИК - могильник конца II-го - начала I-го тысячилетия до н.э. в 14 км к востоку от современного города Рудбар (ос­тан Ги­лян, Иран).

Рас­коп­ки экс­пе­ди­ций Те­ге­ран­ско­го университета и Ар­хео­ло­гической служ­бы Ира­на в 1961-1962 годах под руководством Э. Не­гах­ба­на. 53 по­гре­баль­ных со­ору­же­ния (пе­рио­ды I и II ран­не­го же­лез­но­го ве­ка Ира­на) от­не­се­ны к 4 ти­пам: цис­ты не­пра­виль­ной фор­мы со стен­ка­ми из мел­ких плит слан­ца и бу­лыж­ни­ков; при­мы­каю­щие к ним не­боль­шие пря­мо­уголь­ные цис­ты (1×2 м), где об­на­ру­же­ны ос­тат­ки кон­ских кос­тя­ков и ук­ра­ше­ния кон­ской сбруи; пря­мо­уголь­ные цис­ты с од­ной за­круг­лён­ной стен­кой, из кам­ня и плит; квад­рат­ные ящи­ки (3×3 м), тща­тель­но вы­ло­жен­ные из кам­ня. Тру­по­по­ло­же­ния.

Сре­ди на­хо­док - зо­ло­тые и се­реб­ря­ные со­су­ды. Ку­бок, на од­ной сто­ро­не ко­то­ро­го изо­бра­же­ние че­ло­ве­ка в ко­рот­ком пла­тье, с ко­ни­че­ской при­чёс­кой или в го­лов­ном убо­ре, на другой сто­ро­не - ба­ра­на, опи­раю­ще­го­ся на «дре­во жиз­ни». В од­ном из ком­плек­сов: ча­ша, на ко­то­рой изо­бра­жён орёл с рас­про­стёр­ты­ми крыль­я­ми над фи­гу­ра­ми 2 ба­ра­нов, на другой сто­ро­не - 2 ба­ра­на, стоя­щие по обе сто­ро­ны «дре­ва жиз­ни»; зо­ло­той со­суд с изо­бра­же­ни­ем кры­ла­тых бы­ков и гри­фо­нов; зо­ло­той со­суд с фи­гу­ра­ми ле­жа­щих ба­ра­нов. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чил ку­бок с изо­бра­же­ни­ем кры­ла­тых бы­ков у «дре­ва жиз­ни». Че­кан­ка с обо­ро­та, спе­ци­фич­ная трас­си­ров­ка пунк­тир­ных ли­ний, под­чёр­ки­ва­ние мус­ку­ла­ту­ры круг­лы­ми ши­ро­ки­ми пун­со­на­ми и другие приё­мы да­ют ос­но­ва­ние го­во­рить о еди­ной шко­ле то­рев­ти­ки, су­ще­ст­во­вав­шей на тер­ри­то­рии Северо-Западного Ира­на.

Сре­ди ке­ра­мической по­су­ды есть зоо- и ан­тро­по­морф­ная, в т. ч. в ви­де фи­гур­ки бы­ка-зе­бу, в ухо ко­то­ро­го встав­ле­на зо­ло­тая серь­га, в ви­де си­дя­щей жен­щи­ны с мед­вежь­ей го­ло­вой. Брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, ме­чи, дву­лез­вий­ные се­ки­ры; ук­ра­ше­ния из зо­ло­та и се­реб­ра. Уни­каль­на брон­зо­вая мо­дель плу­га с впря­жён­ны­ми в не­го бы­ка­ми, на­по­минаю­щи­ми зе­бу. Не­ко­то­рые эле­мен­ты и мо­ти­вы изо­бра­же­ний име­ют близ­кие ана­ло­гии в при­клад­ном искусстве Ас­си­рии, Эла­ма, Ми­тан­ни; ряд на­хо­док близ­ки ве­щам из мо­гиль­ни­ка Сиалк В, ко­то­рый боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей со­от­но­сят c древ­ни­ми ариями. Ве­ро­ят­но, Марлик от­ра­жа­ет про­ник­но­ве­ние куль­ту­ры по­след­них в ме­ст­ную ино­языч­ную сре­ду.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)