МАРКСИЗМ

Марксизм — социальная концепция, основы которой были разработаны К. Марксом и Ф. Энгельсом , а также идеологическое и политическое течение их последователей.Основные принципы марксисткой теории были сформулированы в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест коммунистической партии» (1848), письме К. Маркса И. Вейдемейеру (1852), книге К. Маркса «Капитал» и других его работах, таких как «Гражданская война во Франции» (1871) и «Критика Готской программы» (1875), а также в работах Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» (1878), «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884), «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886) и др. Основоположники М. стремились выстроить целостную, лишенную противоречий картину мира на основе переработанных диалектики Г. Гегеля и материализма Л. Фейербаха. Такая философия называется «диалектическим материализмом». Стремление очиститься от идеализма Гегеля привело к экономическому детерминизму. Экономика, прежде всего производство, считалась в М. первичным фактором общества, «базисом», а социальная психология, политика, право, идеология — вторичными, «надстройкой». Внимание к противоречиям общества и стремление к их преодолению, «снятию», привело Маркса и Энгельса к радикальной политической программе, стремлению к революционному разрушению капитализма и замене его коммунизмом — целостным обществом без классовых противоречий и государством, которое развивается по единому плану. Нанести поражение классу буржуазии может только ее противоположность — обездоленный класс пролетариата, который установит диктатуру пролетариата. Маркс и Энгельс считали, что после преодоления сопротивления буржуазии диктатура сама собой отомрет, как и государство вообще. Общество станет бесклассовым, возникнет сначала первая фаза коммунизма (в идеологии М. обычно именовалась

Основные принципы марксисткой теории были сформулированы в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Манифест коммунистической партии» (1848), письме К. Маркса И. Вейдемейеру (1852), книге К. Маркса «Капитал» и других его работах, таких как «Гражданская война во Франции» (1871) и «Критика Готской программы» (1875), а также в работах Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» (1878), «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884), «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886) и др. Основоположники М. стремились выстроить целостную, лишенную противоречий картину мира на основе переработанных диалектики Г. Гегеля и материализма Л. Фейербаха. Такая философия называется «диалектическим материализмом». Стремление очиститься от идеализма Гегеля привело к экономическому детерминизму. Экономика, прежде всего производство, считалась в М. первичным фактором общества, «базисом», а социальная психология, политика, право, идеология — вторичными, «надстройкой». Внимание к противоречиям общества и стремление к их преодолению, «снятию», привело Маркса и Энгельса к радикальной политической программе, стремлению к революционному разрушению капитализма и замене его коммунизмом — целостным обществом без классовых противоречий и государством, которое развивается по единому плану. Нанести поражение классу буржуазии может только ее противоположность — обездоленный класс пролетариата, который установит диктатуру пролетариата. Маркс и Энгельс считали, что после преодоления сопротивления буржуазии диктатура сама собой отомрет, как и государство вообще. Общество станет бесклассовым, возникнет сначала первая фаза коммунизма (в идеологии М. обычно именовалась

Основоположники М. стремились выстроить целостную, лишенную противоречий картину мира на основе переработанных диалектики Г. Гегеля и материализма Л. Фейербаха. Такая философия называется «диалектическим материализмом». Стремление очиститься от идеализма Гегеля привело к экономическому детерминизму. Экономика, прежде всего производство, считалась в М. первичным фактором общества, «базисом», а социальная психология, политика, право, идеология — вторичными, «надстройкой». Внимание к противоречиям общества и стремление к их преодолению, «снятию», привело Маркса и Энгельса к радикальной политической программе, стремлению к революционному разрушению капитализма и замене его коммунизмом — целостным обществом без классовых противоречий и государством, которое развивается по единому плану. Нанести поражение классу буржуазии может только ее противоположность — обездоленный класс пролетариата, который установит диктатуру пролетариата. Маркс и Энгельс считали, что после преодоления сопротивления буржуазии диктатура сама собой отомрет, как и государство вообще. Общество станет бесклассовым, возникнет сначала первая фаза коммунизма (в идеологии М. обычно именовалась социализмом ), а по мере изживания последних «родовых пятен» капиталистического общества — вторая, зрелая фаза коммунизма. Для борьбы за коммунизм и диктатуру пролетариата необходимо создание рабочей политической организации, партии, выражающей интересы пролетариата — коммунистической или социал-демократической.Материалистическая диалектика М. определяла взгляд на историю, известный как исторический материализм. В соответствии с ним движущей силой истории является борьба классов. Существование классов связано с определенными фазами развития производства. Развитие производительных сил вступает в конфликт с господствующими производственными отношениями. В результате нарастают противоречия между различными классами, прежде всего — господствующими эксплуататорами и эксплуатируемыми трудящимися. Классовая борьба между ними приводит к революционной смене этапов развития общества (общественно-экономических формаций). Анализу капиталистического общества посвящена крупнейшая работа Маркса «Капитал», в которой он утверждал, что стоимость — это овеществленный труд, определяемый рабочим временем, и капиталисты недоплачивают рабочему классу за труд, отчуждая в свою пользу прибавочную стоимость.

Материалистическая диалектика М. определяла взгляд на историю, известный как исторический материализм. В соответствии с ним движущей силой истории является борьба классов. Существование классов связано с определенными фазами развития производства. Развитие производительных сил вступает в конфликт с господствующими производственными отношениями. В результате нарастают противоречия между различными классами, прежде всего — господствующими эксплуататорами и эксплуатируемыми трудящимися. Классовая борьба между ними приводит к революционной смене этапов развития общества (общественно-экономических формаций). Анализу капиталистического общества посвящена крупнейшая работа Маркса «Капитал», в которой он утверждал, что стоимость — это овеществленный труд, определяемый рабочим временем, и капиталисты недоплачивают рабочему классу за труд, отчуждая в свою пользу прибавочную стоимость.

Маркс и его последователи считали, что их представления о развитии общества являются единственно научными («научный коммунизм») и обвиняли своих противников в утопизме . В то же время на формирование взглядов Маркса и Энгельса повлияли работы А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна и П.-Ж. Прудона.

Сила М. заключалась в его всеохватной системной картине мира, сопоставимой только с религией по способности отвечать на все вопросы. М. несовместим с религией и относится к любой ее форме отрицательно. Критикуя капитализм, основоположники М. менее подробно разработали концепцию социалистического общества, что открывало различные возможности для толкований.Уже первые критики взглядов Маркса и Энгельса (П.-Ж. Прудон, А. Герцен, К. Фогт, М. Бакунин, Н. Михайловский, О. Бём-Баверк и др.) указывали на противоречия и недосказанности в этом учении. Концепция прибавочной стоимости формировалась прежде всего на основе философских умозаключений (которые также подвергались логической критике), а не конкретного анализа экономических процессов 2-й половины XIX в. Сомнительно, что труд является единственным фактором формирования стоимости, и разные формы деятельности (труд фабричного рабочего, управление, творчество) могут приравниваться друг к другу на основании единообразного коэффициента. По мнению Маркса и Энгельса, экономическая эволюция неизбежно ведет к коммунизму, но марксисты требуют скорейшей подготовки революционного переворота. Пролетарии не имеют культурных навыков для управления обществом в целом, поэтому руководство государства диктатуры пролетариата будут осуществлять бывшие работники и интеллигенты-коммунисты. Марксисты считают, что руководители государства из рабочих будут действовать в интересах всех работников, но другие положения М. гласят, что классовая позиция человека определяется не его происхождением, а его нынешним социальным положением. Став чиновником, рабочий будет действовать как чиновник, а не как рабочий. Новая бюрократия сохранит эксплуатацию и угнетение. Марксисты надеются на то, что пролетарская революция произойдет в мировом масштабе, в то время как в большинстве стран мира большинство трудящихся составляют крестьяне, а не пролетарии. Концентрируя внимание на социально-классовой борьбе, марксисты недооценивали важность психологических и культурно-национальных факторов.Сторонники и противники идей Маркса и Энгельса вели борьбу в

Уже первые критики взглядов Маркса и Энгельса (П.-Ж. Прудон, А. Герцен, К. Фогт, М. Бакунин, Н. Михайловский, О. Бём-Баверк и др.) указывали на противоречия и недосказанности в этом учении. Концепция прибавочной стоимости формировалась прежде всего на основе философских умозаключений (которые также подвергались логической критике), а не конкретного анализа экономических процессов 2-й половины XIX в. Сомнительно, что труд является единственным фактором формирования стоимости, и разные формы деятельности (труд фабричного рабочего, управление, творчество) могут приравниваться друг к другу на основании единообразного коэффициента. По мнению Маркса и Энгельса, экономическая эволюция неизбежно ведет к коммунизму, но марксисты требуют скорейшей подготовки революционного переворота. Пролетарии не имеют культурных навыков для управления обществом в целом, поэтому руководство государства диктатуры пролетариата будут осуществлять бывшие работники и интеллигенты-коммунисты. Марксисты считают, что руководители государства из рабочих будут действовать в интересах всех работников, но другие положения М. гласят, что классовая позиция человека определяется не его происхождением, а его нынешним социальным положением. Став чиновником, рабочий будет действовать как чиновник, а не как рабочий. Новая бюрократия сохранит эксплуатацию и угнетение. Марксисты надеются на то, что пролетарская революция произойдет в мировом масштабе, в то время как в большинстве стран мира большинство трудящихся составляют крестьяне, а не пролетарии. Концентрируя внимание на социально-классовой борьбе, марксисты недооценивали важность психологических и культурно-национальных факторов.Сторонники и противники идей Маркса и Энгельса вели борьбу в

Сторонники и противники идей Маркса и Энгельса вели борьбу в Интернационале 1-м , что привело к его расколу в 1872—1873. Маркс и Энгельс сумели создать школу своих последователей, которые со