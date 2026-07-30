МАРКС ГЕРХАРД

МАРКС ГЕРХАРД - немецкий скульп­тор, гра­фик .

Учил­ся в Бер­ли­не - у А. Гау­ля и Г. Коль­бе, в 1907-1912 годах ра­бо­тал в мас­тер­ской у Р. Шай­бе; в 1910 году ис­пол­нял ани­ма­ли­стическую скульп­ту­ру для фар­фо­ро­вой ма­ну­фак­ту­ры в Шварц­бур­ге. По­се­тил Фран­цию (1914, 1925 годы), Ита­лию, Гре­цию (конец 1920-х годов). В 1919-1925 годах по при­гла­ше­нию В. Гро­пиу­са ру­ко­во­дил ке­ра­мической мас­тер­ской Бау­хау­за в Дорн­бур­ге близ Вей­ма­ра; пре­по­да­вал в Шко­ле ху­дожественного ре­мес­ла в Бург-Ги­би­хен­штай­не близ Гал­ле (1925-1933 годы, с 1928 года так­же ди­рек­тор). Был дру­жен с Э. Бар­ла­хом и К. Коль­виц. В 1933 году уво­лен на­цис­та­ми с по­ста ди­рек­то­ра шко­лы и ли­шён пра­ва ра­бо­тать; в 1935-1945 годах жил во Фло­рен­ции и Ри­ме. По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны пре­по­да­вал в Выс­шей шко­ле изо­бра­зительных ис­кусств в Гам­бур­ге (1946-1950 годы). С 1951 года жил в Кёль­не; в 1950-1960-е годы со­вер­шил по­езд­ки в США, Мек­си­ку, Ис­па­нию, стра­ны Аф­ри­ки, Гре­цию.

Твор­че­ст­во Маркса свое­об­раз­но со­че­та­ет вли­я­ния греческой ар­хаи­ки, А. Май­о­ля и немецкого экс­прес­сио­низ­ма : ста­туи «Ко­ле­но­пре­кло­нён­ная» (ка­мень, 1928 год), «Тан­тал» (1944 год, обе - Дом-му­зей Г. Мар­кса, Бре­мен), «Ско­ван­ный Про­ме­тей» (1948 год, Му­зей ис­кусств, Бал­ти­мор; ва­ри­ант - Му­зей Валь­рафа-Ри­харца, Кёльн), «Фрея» (1949 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), «Аль­пий­ский та­нец» (1954 год), «Иов» (1957 год, на площади перед церковью Святой Клары в Нюрн­берге; все - брон­за), так­же порт­ре­ты.

Соз­дал ряд па­мят­ни­ков жерт­вам Второй ми­ро­вой вой­ны - на Ольс­дорф­ском клад­би­ще в Гам­бур­ге (из­вест­няк, 1949-1952 годы), в Ман­гей­ме (1952 год), «Ко­ле­но­пре­кло­нён­ный» (па­мят­ник в руи­нах церкви Святого Эги­дия в Ган­но­ве­ре, из­вест­няк, 1956-1958 годы); за­кон­чил на­ча­тый Э. Бар­ла­хом скульп­тур­ный фриз на фа­са­де церкви Ма­ри­ен­кир­хе в Лю­бе­ке, ис­пол­нил скульп­тур­ную груп­пу «Бре­мен­ские му­зы­кан­ты» для площади Маркт­п­лац в Бре­ме­не (1951 год). По­след­ние де­ся­ти­ле­тия жиз­ни за­ни­мал­ся пас­тель­ной жи­во­пи­сью и гра­фи­кой (в т. ч. иллюстрациями к «Бас­ням» Эзо­па, кси­ло­гра­фии, 1950 год). В 1971 году в Бре­ме­не соз­дан му­зей Маркса, где со­б­ра­ны около 350 его скульп­тур и большая часть ри­сун­ков и гра­вюр.

Сочинения:

H. Purrmann – G. Marcks, eine Künst­lerfreund­schaft: Briefen. Bremen, 1986.