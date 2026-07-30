МАРКС ГЕРХАРД
МАРКС ГЕРХАРД - немецкий скульптор, график.
Учился в Берлине - у А. Гауля и Г. Кольбе, в 1907-1912 годах работал в мастерской у Р. Шайбе; в 1910 году исполнял анималистическую скульптуру для фарфоровой мануфактуры в Шварцбурге. Посетил Францию (1914, 1925 годы), Италию, Грецию (конец 1920-х годов). В 1919-1925 годах по приглашению В. Гропиуса руководил керамической мастерской Баухауза в Дорнбурге близ Веймара; преподавал в Школе художественного ремесла в Бург-Гибихенштайне близ Галле (1925-1933 годы, с 1928 года также директор). Был дружен с Э. Барлахом и К. Кольвиц. В 1933 году уволен нацистами с поста директора школы и лишён права работать; в 1935-1945 годах жил во Флоренции и Риме. После Второй мировой войны преподавал в Высшей школе изобразительных искусств в Гамбурге (1946-1950 годы). С 1951 года жил в Кёльне; в 1950-1960-е годы совершил поездки в США, Мексику, Испанию, страны Африки, Грецию.
Творчество Маркса своеобразно сочетает влияния греческой архаики, А. Майоля и немецкого экспрессионизма: статуи «Коленопреклонённая» (камень, 1928 год), «Тантал» (1944 год, обе - Дом-музей Г. Маркса, Бремен), «Скованный Прометей» (1948 год, Музей искусств, Балтимор; вариант - Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн), «Фрея» (1949 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Альпийский танец» (1954 год), «Иов» (1957 год, на площади перед церковью Святой Клары в Нюрнберге; все - бронза), также портреты.
Создал ряд памятников жертвам Второй мировой войны - на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге (известняк, 1949-1952 годы), в Мангейме (1952 год), «Коленопреклонённый» (памятник в руинах церкви Святого Эгидия в Ганновере, известняк, 1956-1958 годы); закончил начатый Э. Барлахом скульптурный фриз на фасаде церкви Мариенкирхе в Любеке, исполнил скульптурную группу «Бременские музыканты» для площади Марктплац в Бремене (1951 год). Последние десятилетия жизни занимался пастельной живописью и графикой (в т. ч. иллюстрациями к «Басням» Эзопа, ксилографии, 1950 год). В 1971 году в Бремене создан музей Маркса, где собраны около 350 его скульптур и большая часть рисунков и гравюр.
Сочинения:
H. Purrmann – G. Marcks, eine Künstlerfreundschaft: Briefen. Bremen, 1986.