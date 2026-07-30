МАРКС АДОЛЬФ ФЁДОРОВИЧ
МАРКС АДОЛЬФ ФЁДОРОВИЧ - один из крупнейших российских издателей.
Из семьи немецкого предпринимателя. Окончил коммерческое училище. В 1859 году переехал в Санкт-Петербург, организовал отдел иностранные книги в книготорговой фирме Ф. А. Битепажа и И. А. Кулагина. В 1863-1864 годах приказчик в книжном магазине М. О. Вольфа. Письмоводитель в правлении Петербурго-Варшавской железной дороги (1864-1869 годы).
В 1869 году издал под своей маркой первые книги, в 1870 году начал выпускать иллюстрированный журнал для семейного чтения «Нива» (выходил до 1918 года), который стал главным издательским предприятием Маркса и самым популярным периодическим изданием этого типа в России. В качестве бесплатных приложений к журналу Маркс издал полные собрания сочинений Ф. М. Достоевского (1894-1895 годы), Д. В. Григоровича (1896 год), И. С. Тургенева (1898 год), И. А. Гончарова (1899 год), Н. С. Лескова (1897 год, 1902-1903 годы), А. К. Шеллера-Михайлова (1904-1905 годы); благодаря большим тиражам «Нивы» (до 275 тысяч экземпляров) эти книги получили большое распространение в российской провинции и, в свою очередь, способствовали дальнейшему развитию популярности журнала.
Отдельными изданиями Маркс опубликовал полные собрания сочинений А. Н. Майкова (5 изданий в 1884-1888 годы), М. Ю. Лермонтова (1891 год), А. С. Грибоедова (1892 год), А. П. Чехова (1903-1916 годы), сочинения М. В. Ломоносова (1893 год); с 1893 года как приложение к «Ниве» издавал массовыми тиражами сочинения Н. В. Гоголя (15-е и 16-е издание, 1900-1901 годы). Издавал также научную литературу, альбомы репродукций картин русских художников, богато иллюстрированные подарочные книги - «Потерянный и Возвращённый рай» Дж. Мильтона с иллюстрациями Г. Доре (1878 год), «Фауст» И. В. Гёте в переводе А. А. Фета (1889 год), «Сказки» братьев Я. и В. Гримм (1893 год) и др. Большой популярностью пользовались изданные Марксом «Большой всемирный настольный атлас» под редакцией Э. Ю. Петри, Ю. М. Шокальского (1903 год; 2-е издание, 1910 год, под редакцией Шокальского), а также подготовленные им самим «Всеобщий географический и статистический карманный атлас» (1900 год; 4-е издание, 1915 год, совместно с А. Л. Гикманом) и «Географический и статистический карманный атлас России» (опубликован посмертно в 1907 году).
На первой Всероссийской выставке печатного дела (1895 год) фирма Маркса отмечена золотой медалью Русского технического общества. Маркс занимался благотворительностью, был почетным членом Императорского Человеколюбивого общества. В 1897 году возведён в потомственное дворянство. Марксу посвящён № 50 журнала «Нива» за 1904 год. По завещанию Маркса его фирма преобразована в «Товарищество издательского и печатного дела А. Ф. Маркс» (1907 год; устав утверждён в 1906 году), которым владели его родственники. В 1916 году Товарищество А. Ф. Маркса приобретено Товариществом И. Д. Сытина, в 1919 году фактически перестало действовать, в 1922 году восстановлено, в 1924 году окончательно прекратило существование.