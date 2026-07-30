МАРКС АДОЛЬФ ФЁДОРОВИЧ

МАРКС АДОЛЬФ ФЁДОРОВИЧ - один из круп­ней­ших российских из­да­те­лей.

Из се­мьи немецкого пред­при­ни­ма­те­ля. Окон­чил ком­мерческое училище. В 1859 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург, ор­га­ни­зо­вал от­дел иностранные кни­ги в кни­го­тор­го­вой фир­ме Ф. А. Би­те­па­жа и И. А. Ку­ла­ги­на. В 1863-1864 годах при­каз­чик в книж­ном ма­га­зи­не М. О. Воль­фа. Пись­мо­во­ди­тель в прав­ле­нии Пе­тер­бур­го-Вар­шав­ской железной дороги (1864-1869 годы).

В 1869 году из­дал под сво­ей мар­кой пер­вые кни­ги, в 1870 году на­чал вы­пус­кать ил­лю­ст­ри­рованный жур­нал для се­мей­но­го чте­ния «Ни­ва» (вы­хо­дил до 1918 года), ко­то­рый стал главным из­да­тель­ским пред­при­яти­ем Маркса и са­мым по­пу­ляр­ным пе­рио­дическим из­да­ни­ем это­го ти­па в Рос­сии. В ка­че­ст­ве бес­плат­ных при­ло­же­ний к жур­на­лу Маркс из­дал пол­ные со­б­ра­ния со­чи­не­ний Ф. М. Дос­то­ев­ско­го (1894-1895 годы), Д. В. Гри­го­ро­ви­ча (1896 год), И. С. Тур­ге­не­ва (1898 год), И. А. Гон­ча­ро­ва (1899 год), Н. С. Лес­ко­ва (1897 год, 1902-1903 годы), А. К. Шел­ле­ра-Ми­хай­ло­ва (1904-1905 годы); бла­го­да­ря боль­шим ти­ра­жам «Ни­вы» (до 275 тысяч экземпляров) эти кни­ги по­лу­чи­ли боль­шое рас­про­стра­не­ние в российской про­вин­ции и, в свою оче­редь, спо­соб­ст­во­вали даль­ней­ше­му раз­ви­тию по­пу­ляр­но­сти жур­на­ла.

Отдельными из­да­ния­ми Маркс опуб­ли­ко­вал пол­ные со­б­ра­ния со­чи­не­ний А. Н. Май­ко­ва (5 из­да­ний в 1884-1888 годы), М. Ю. Лер­мон­то­ва (1891 год), А. С. Гри­бое­до­ва ( 1892 год), А. П. Че­хо­ва (1903-1916 годы), со­чи­не­ния М. В. Ло­мо­но­со­ва (1893 год); с 1893 года как при­ло­же­ние к «Ни­ве» из­да­вал мас­со­вы­ми ти­ра­жа­ми со­чи­не­ния Н. В. Го­го­ля (15-е и 16-е издание, 1900-1901 годы). Из­да­вал так­же на­учную литературу, аль­бо­мы ре­про­дук­ций кар­тин русских ху­дож­ни­ков, бо­га­то ил­лю­ст­ри­ро­ван­ные по­да­роч­ные кни­ги - «По­те­рян­ный и Воз­вра­щён­ный рай» Дж. Миль­то­на с иллюстрациями Г. До­ре (1878 год), «Фа­уст» И. В. Гё­те в пе­ре­во­де А. А. Фе­та (1889 год), «Сказ­ки» братьев Я. и В. Гримм (1893 год) и др. Боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись из­дан­ные Марксом «Боль­шой все­мир­ный на­столь­ный ат­лас» под редакцией Э. Ю. Пет­ри, Ю. М. Шо­каль­ско­го (1903 год; 2-е издание, 1910 год, под редакцией Шо­каль­ско­го), а так­же под­го­тов­лен­ные им са­мим «Все­об­щий гео­гра­фи­че­ский и ста­ти­сти­че­ский кар­ман­ный ат­лас» (1900 год; 4-е издание, 1915 год, совместно с А. Л. Гик­ма­ном) и «Гео­гра­фи­че­ский и ста­ти­сти­че­ский кар­ман­ный ат­лас Рос­сии» (опубликован посмертно в 1907 году).

На первой Все­российской вы­став­ке пе­чат­но­го де­ла (1895 год) фир­ма Маркса от­ме­че­на зо­ло­той ме­да­лью Русского тех­нического общества. Маркс за­ни­мал­ся бла­го­тво­ри­тель­но­стью, был почетным чле­ном Императорского Че­ло­ве­ко­лю­би­во­го общества. В 1897 году воз­ве­дён в по­томственное дво­рян­ст­во. Марксу по­свя­щён № 50 журнала «Ни­ва» за 1904 год. По за­ве­ща­нию Маркса его фир­ма пре­об­ра­зо­ва­на в «Товарищество из­да­тель­ско­го и пе­чат­но­го де­ла А. Ф. Маркс» (1907 год; ус­тав ут­вер­ждён в 1906 году), ко­то­рым вла­де­ли его род­ст­вен­ни­ки. В 1916 году Товарищество А. Ф. Мар­кса при­об­ре­те­но Товариществом И. Д. Сы­ти­на, в 1919 году фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ло дей­ст­во­вать, в 1922 году вос­ста­нов­ле­но, в 1924 году окон­ча­тель­но пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние.