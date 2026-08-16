МАРКС АДОЛЬФ БЕРНХАРД

МАРКС АДОЛЬФ БЕРНХАРД - немецкий музыкальный теоретик, критик, педагог, композитор.

Сын вра­ча. По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние. Му­зы­ке обу­чал­ся у Д. Г. Тюр­ка в Гал­ле, где ос­но­вал (совместно с К. Лё­ве и др.) «Квар­тет­ный кру­жок Мар­кса», уст­раи­вав­ший ве­че­ра ка­мер­ной му­зы­ки . С 1820 года жил в Бер­ли­не, со­вер­шен­ст­во­вал­ся по ком­по­зи­ции у К. Ф. Цель­те­ра. В 1824 году ос­но­вал и до 1830 года ре­дак­ти­ро­вал «Бер­лин­скую все­об­щую му­зы­каль­ную га­зе­ту» («Berliner Allge­mei­ne musikalische Zeitung»; из­да­ва­лась в про­ти­во­вес кон­сер­ва­тив­ной лейп­циг­ской «Все­об­щей му­зы­каль­ной га­зе­те»), как кри­тик и ре­дак­тор-из­да­тель сыг­рал боль­шую роль в про­па­ган­де твор­че­ст­ва И. С. Ба­ха, Л. ван Бет­хо­ве­на и других клас­си­ков. С 1828 года пре­по­да­вал ис­то­рию и тео­рию му­зы­ки в Бер­лин­ском университете (профессор с 1830 года). В 1850 году совместно с Т. Кул­ла­ком и Ю. Штер­ном ос­но­вал в Бер­ли­не музыкальную шко­лу (т. н. Кон­сер­ва­то­рия Штер­на), пре­по­да­вал в ней ком­по­зи­цию до 1856 года.

Главный труд Маркса - 4-том­ное «Уче­ние о му­зы­каль­ной ком­по­зи­ции» («Die Lehre von der musikalischen Komposition», 1837-1847 годы; пе­ре­из­да­но в пе­ре­ра­бот­ке X. Ри­ма­на, 1887-1890 годы), в ко­то­ром сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ны клас­сические музыкальные фор­мы. Маркс ввёл тер­ми­ны «со­нат­ная фор­ма», «ход» (немецкий Gang), «раз­ра­бот­ка» (Durchführung); по­ми­мо со­нат­ной фор­мы рас­смот­рел «пе­сен­ные» фор­мы (Liedform), ва­риа­ции; в сис­те­ма­ти­ке рон­до вы­де­лил 5 ти­пов. Бо­га­то ил­лю­ст­ри­ро­ван­ное при­ме­ра­ми, по­этап­но де­мон­ст­ри­рую­щи­ми ме­тод и про­цесс со­чи­не­ния му­зы­ки, «Уче­ние» Маркса ста­ло на­столь­ной кни­гой многих по­ко­ле­ний ком­по­зи­то­ров раз­ных стран, в т. ч. Рос­сии.

Ши­ро­ко­му кру­гу уча­щих­ся ад­ре­со­ван его «Все­общий учеб­ник му­зы­ки» («Allgemeine Mu­sikleh­re», 1839 год, русский перевод 1872 год). Ав­тор пер­вой на­учной био­гра­фии Бет­хо­ве­на («L. van Beethoven. Leben und Schaffen», Bd 1-2, 1859 год), мо­но­гра­фии об опе­рах К. В. Глю­ка («Gluck und die Oper», Tl 1-2, 1863 год). Ис­хо­дя из фи­ло­со­фии Г. В. Ф. Ге­ге­ля, Маркс от­стаи­вал взгляд на му­зы­ку как ис­то­ри­че­ски раз­ви­ваю­щее­ся искусство, в ко­то­ром рас­кры­ва­ют­ся «идеи и дух на­рода и эпо­хи». В собственных ком­по­зи­ци­ях при­дер­жи­вал­ся клас­сической тра­ди­ции. Ав­тор ора­то­рий (в т. ч. «Мои­сей», 1841 год), цер­ков­ной му­зы­ки, хо­ров, пе­сен.

Сочинения:

Die Kunst des Gesanges, theoretisch- praktisch. B., 1826;

Über Malerei in der Ton­kunst. Ein Maigruss an die Kunstphilosophen. В., 1828;

Die alte Musiklehre im Streit mit unserer Zeit. Lpz., 1841;

Die Musik des 19. Jahrhunderts und ihre Pflege. Methode der Mu­sik. Lpz., 1855;

Anleitung zum Vortrag Beet­hovenscher Klavierwerke. В., 1863;

Erinne­run­gen. Aus meinem Leben. В., 1865. Bd 1–2; Das Ideal und die Gegenwart. Jena, 1867.