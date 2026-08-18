МАРКОВИЧ СВЕТОЗАР

МАРКОВИЧ СВЕТОЗАР - сербский политический и общественный деятель, публицист , литературный критик.

Из се­мьи мел­ко­го чи­нов­ни­ка, ра­но оси­ро­тел и вос­пи­ты­вал­ся ма­че­хой. В 1863 году по­сту­пил на тех­нический факультет бел­град­ской Ве­ли­кой шко­лы, в 1866-1869 годах обу­чал­ся в Институте ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге, от­ку­да был от­чис­лен по бо­лез­ни, про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в По­ли­тех­ни­ку­ме в Цю­рихе (1869-1870 годы).

В Рос­сии сбли­зил­ся с ре­во­люционными кру­га­ми (в т. ч. с под­поль­ной пе­тербургской организаци­ей «Смор­гон­ская ака­де­мия»), в Швей­ца­рии был аген­том-кор­рес­пон­ден­том русской сек­ции Ин­тер­нацио­на­ла 1-го. За ак­тив­ную по­ли­тическую дея­тель­ность был ли­шён пра­ви­тельственной сти­пен­дии, не смог за­кон­чить обу­че­ние. Уча­ст­ник сербского об­щественно-по­ли­тической и куль­тур­но-про­све­тительской организации «Ом­ла­ди­на».

Про­па­ган­ди­руя идеи со­циа­лиз­ма в Сер­бии, Маркович вёл ак­тив­ную по­ле­ми­ку с сербскими ли­бе­ра­ла­ми. Из­да­вал пер­вую на Бал­ка­нах со­циа­ли­стическую газету «Ра­де­ник» (1871-1872 годы), ре­дак­ти­ро­вал га­зе­ты «Jaвност» (1873-1874 годы) и «Ос­ло­бођење» (1875 год). Из­ло­жил свои взгля­ды в сочинении «Ре­аль­ное на­прав­ле­ние в нау­ке и жиз­ни» (1871-1872 годы). Дви­га­те­лем ис­то­рического раз­ви­тия Маркович счи­тал на­род, вы­сту­пал за унич­то­же­ние монархии ус­та­нов­ле­ние де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки по­сред­ст­вом кре­сть­ян­ской ре­во­лю­ции, за ре­ор­га­ни­за­цию государственной и об­щественной жиз­ни Сер­бии на прин­ци­пах ши­ро­ко­го са­мо­управ­ле­ния. Счи­тал воз­мож­ным пе­ре­ход к со­циа­лиз­му че­рез тра­диционную кре­сть­ян­скую об­щи­ну-за­дру­гу.

Главный труд Марковича «Сер­бия на вос­то­ке» (1872 год) со­дер­жит ана­лиз об­щественно-эко­но­мической и по­ли­тической си­туа­ции в со­вре­мен­ной ему Сер­бии. Вы­сту­пал за соз­да­ние на Бал­ка­нах фе­де­ра­ции сво­бод­ных рав­но­прав­ных рес­пуб­лик. Эс­те­тические взгля­ды Марковича сфор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го и В. Г. Бе­лин­ско­го. Литературная кри­ти­ка Марковича («По­эзия и мыш­ле­ние», 1868 год; «Реа­лизм в по­эзии», 1870 год; «На­род и пи­са­те­ли», 1872 год) за­ло­жи­ла тео­ре­тические ос­но­вы сербской реа­ли­с­тической про­зы. В 1874 году аре­сто­ван за ан­ти­пра­ви­тельственную дея­тель­ность и при­го­во­рён к 9 месяцем тюрь­мы. Умер от ту­бер­ку­лё­за. Ос­но­ва­те­ли Серб­ской со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии и Ра­ди­каль­ной пар­тии Сер­бии объ­яв­ля­ли се­бя по­сле­до­ва­те­ля­ми Марковича. В 1946-1992 годах город Яго­ди­на в Сер­бии на­зы­вал­ся Све­то­за­ре­во в честь Мар­ко­ви­ча.

Сочинения:

Це­ло­куп­на де­ла. Бео­град, 1892–1912. Св. 1–8;

Саб­ра­ни спи­си. Бео­град, 1960–1965. Св. 1–4.