МАРКОВА Светлана Петровна

Родилась в 1939 г. в Самарканде. Окончила Ленинградский государственный университет (ЛГУ) в 1961 г. (по кафедре истории средних веков Западной Европы) и аспирантуру ЛГУ в 1973 г.

Кандидат исторических наук (ЛГУ, 1973).

Работала старшим преподавателем, затем доцентом в Красноярском государственном педагогическом институте и Мордовском государственном университете. В настоящее время — профессор кафедры всеобщей истории исторического факультета Адыгейского государственного университета, ведущий специалист научной школы теории и методологии истории

Область интересов : История средневековой Англии, проблемы городского развития, торговли Англии в XIV- XVI вв.

Сочинения: Маркова, С.П. Очерки истории торговли Англии (ХIV-ХVП вв.) / С.П. Маркова / Отв. Ред. Э.А. Шеуджен. — Майкоп: Изд-во АГУ, 1996. — 150 с.

Маркова, С.П. Англия эпохи средневековья и раннего нового времени: учебное пособие / С.П. Маркова / Науч. Ред. Э.А. Шеуджен. — Майкоп: Изд-во АГУ, 2005. — 256 с.

Маркова, С.П. Англия эпохи средневековья и раннего нового времени: учебное пособие / С.П. Маркова / Науч. Ред. Э.А. Шеуджен. — Майкоп: Изд-во АГУ, 2005. — 256 с.

Маркова, С.П. Средневековая Англия в источниках. V-ХV вв.: учебное пособие / С.П. Маркова. — Майкоп: Изд-во АГУ, 2007. — 396 с.

Маркова, С.П. Английские купцы — авантюристы / С.П. Маркова. — Майкоп: Изд-во АГУ, 2010. —192 с.