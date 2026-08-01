МАРКОВА АЛИСИЯ

МАРКОВА АЛИСИЯ (настоящие имя и фамилия Ли­ли­ан Али­сия Маркс) - английская балерина, педагог.

Учи­лась в Лон­до­не у С. А. Ас­тафь­е­вой, Н. Г. Ле­га­та, Э. Чек­кет­ти, В. Чел­ли, по­лу­чив прозвище Ма­лень­кая Пав­ло­ва. В 1924-1929 годах со­ли­ст­ка труп­пы Русского ба­лет Дя­ги­ле­ва, пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца главной пар­тии в ба­ле­те «Песнь со­ло­вья» на музыку И. Ф. Стра­вин­ско­го (ба­летмейстер Дж. Ба­лан­чин). В 1930 году уча­ст­во­ва­ла в фор­ми­ро­ва­нии лон­дон­ско­го «Об­ще­ст­ва Ка­мар­го», где вы­сту­пи­ла в ба­ле­те «Фа­сад» У. Уол­то­на (ба­летмейстер Ф. Аш­тон).

В Клу­бе ба­ле­та и в труп­пе «Бал­ле Рам­бер» (Лон­дон) пер­вой ис­пол­ня­ла главные пар­тии в ба­ле­тах «Пе­ри» П. Дю­ка, «Ме­фи­сто-вальс» на музыку Ф. Лис­та , «Бар Фо­ли-Бер­жер» на музыку Э. Шаб­рие и в других по­ста­нов­ках Аш­то­на, Н. де Ва­луа и А. Тю­до­ра. В 1932-1935 годах со­ли­ст­ка труп­пы «Вик-Уэллс бал­ле» (Де­вуш­ка - «Карь­е­ра мо­та» Г. Гор­до­на, и др.). Пер­вой из английских ба­ле­рин вы­сту­пи­ла в пар­ти­ях Жизе­ли («Жи­зель» А. Ада­на) и Одет­ты-Одил­лии («Ле­бе­ди­ное озе­ро» П. И. Чай­ков­ско­го ). В 1935-1938 годах воз­глав­ля­ла соз­дан­ную совместно с А. До­ли­ным труп­пу «Мар­ко­ва - До­лин», где бы­ла ве­ду­щей со­ли­ст­кой. Ра­бо­та­ла в США (1938-1948 годы) в «Бал­ле рюс де Мон­те-Кар­ло» и «Бал­ле ти­этр»: пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тии Зем­фи­ры («Але­ко» на музыку Чай­ков­ско­го, ба­летмейстер Л. Ф. Мя­син).

В 1949 году вер­ну­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нию, бы­ла од­ним из ос­но­ва­те­лей труп­пы «Фес­ти­вал бал­ле» (с 1989 года Английский национальный ба­лет). Искусство Марковой ха­рак­те­ри­зо­ва­ли вир­ту­оз­ная тех­ни­ка, лёг­кость, оду­хо­тво­рён­ность пла­сти­ки, мас­тер­ст­во ду­эт­но­го тан­ца. Её твор­че­ст­во спо­соб­ст­во­ва­ло ста­нов­ле­нию национального ба­ле­та Ве­ли­ко­бри­та­нии. Ос­та­вив сце­ну, в 1963-1969 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) воз­глав­ля­ла ба­лет «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк). В середине 1970-х годов пе­да­гог и кон­суль­тант от­де­ле­ния тан­ца университета в Цин­цин­на­ти (США). В 1963 году удо­стое­на ти­ту­ла Да­мы Британской им­пе­рии.

Сочинения:

Giselle and I. L., 1960;

Markova re­mem­bers. L., 1986.