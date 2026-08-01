МАРКОВА АЛИСИЯ
МАРКОВА АЛИСИЯ (настоящие имя и фамилия Лилиан Алисия Маркс) - английская балерина, педагог.
Училась в Лондоне у С. А. Астафьевой, Н. Г. Легата, Э. Чеккетти, В. Челли, получив прозвище Маленькая Павлова. В 1924-1929 годах солистка труппы Русского балет Дягилева, первая исполнительница главной партии в балете «Песнь соловья» на музыку И. Ф. Стравинского (балетмейстер Дж. Баланчин). В 1930 году участвовала в формировании лондонского «Общества Камарго», где выступила в балете «Фасад» У. Уолтона (балетмейстер Ф. Аштон).
В Клубе балета и в труппе «Балле Рамбер» (Лондон) первой исполняла главные партии в балетах «Пери» П. Дюка, «Мефисто-вальс» на музыку Ф. Листа, «Бар Фоли-Бержер» на музыку Э. Шабрие и в других постановках Аштона, Н. де Валуа и А. Тюдора. В 1932-1935 годах солистка труппы «Вик-Уэллс балле» (Девушка - «Карьера мота» Г. Гордона, и др.). Первой из английских балерин выступила в партиях Жизели («Жизель» А. Адана) и Одетты-Одиллии («Лебединое озеро» П. И. Чайковского). В 1935-1938 годах возглавляла созданную совместно с А. Долиным труппу «Маркова - Долин», где была ведущей солисткой. Работала в США (1938-1948 годы) в «Балле рюс де Монте-Карло» и «Балле тиэтр»: первая исполнительница партии Земфиры («Алеко» на музыку Чайковского, балетмейстер Л. Ф. Мясин).
В 1949 году вернулась в Великобританию, была одним из основателей труппы «Фестивал балле» (с 1989 года Английский национальный балет). Искусство Марковой характеризовали виртуозная техника, лёгкость, одухотворённость пластики, мастерство дуэтного танца. Её творчество способствовало становлению национального балета Великобритании. Оставив сцену, в 1963-1969 годах (с перерывами) возглавляла балет «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк). В середине 1970-х годов педагог и консультант отделения танца университета в Цинциннати (США). В 1963 году удостоена титула Дамы Британской империи.
Сочинения:
Giselle and I. L., 1960;
Markova remembers. L., 1986.