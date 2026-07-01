МАРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский писатель.
Сын землеустроителя. В 15 лет осиротел и оставил учёбу, чтобы помогать младшим братьям и сёстрам. С 1926 года жил в Новосибирске, печатался в журнале «Сибирские огни»; путешествовал по Сибири и Азии. 10.04.1932 года арестован по обвинению в создании контрреволюционной группы «Сибирская бригада поэтов» (вместе с Л. Н. Мартыновым и др.); в 1932-1936 годах отбывал ссылку в Мезени, Архангельске. В 1937-1941 годах жил в Можайске. Участник Великой Отечественной войны (1941-1942 годы). С 1943 года в Москве. Действительный член Географического общества СССР (1946 год).
Первое стихотворение опубликовал в 1920 году (под псевдонимом Сергей Вологодский); испытал влияние Н. С. Гумилёва и Н. С. Тихонова. При поддержке М. Горького выпустил первый сборник рассказов «Голубая ящерица» (1928 год). Проза Маркова отличается глубоким знанием истории и быта Сибири и Центральной Азии, мастерством сюжетного повествования: сборники рассказов «Арабские часы» (1931 год), «Солёный колодец» (1933 год), роман «Рыжий Будда» об Р. Ф. Унгерн фон Штернберге (опубликован в 1989 году, посмертно).
Наибольшую известность Маркову принёс выдержавший множество переизданий роман «Юконский ворон» (1946 год) о путешественнике Л. А. Загоскине. Для поэзии Маркова характерны «экзотический» колорит (Сибирь, Центральная Азия, Русский Север), обращённость к героическим страницам русской истории: сборники «Радуга-река» (1946 год), «Золотая пчела» (1959 год), «Земные корни», «Небесные горы» (оба 1961 год), «Стихотворения» (1965 год), «Топаз» (1966 год), «Серебряный простор» (1978 год). Автор документальных и художественных книг, основанных на историко-географических разысканиях о путешественниках и учёных: «Люди великой цели» о Н. Н. Миклухо-Маклае и Н. М. Пржевальском (1944 год), «Русские на Аляске» (1946 год), «Летопись Аляски», «Подвиг Семёна Дежнёва» (обе 1948 год), «Идущие к вершинам» о Ч. Ч. Валиханове (1963 год), «Земной круг» (1966 год), «Вечные следы» (1973 год).
Сочинения:
Баллада о столетье: Стихи / Вступ. ст. С. А. Золотцева. М., 1989;
Избр. произведения. М., 1990. Т. 1–2;
Обманутые скитальцы. М., 1991.