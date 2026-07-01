МАРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

МАРКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Сын зем­ле­уст­рои­те­ля. В 15 лет оси­ро­тел и ос­та­вил учё­бу, что­бы по­мо­гать млад­шим брать­ям и сё­ст­рам. С 1926 года жил в Но­во­си­бир­ске, пе­ча­тал­ся в журнале «Си­бир­ские ог­ни»; пу­те­ше­ст­во­вал по Си­би­ри и Азии. 10.04.1932 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в соз­да­нии контр­ре­во­люционной груп­пы «Си­бир­ская бри­га­да по­этов» (вме­сте с Л. Н. Мар­ты­но­вым и др.); в 1932-1936 годах от­бы­вал ссыл­ку в Ме­зе­ни, Ар­хан­гель­ске. В 1937-1941 годах жил в Мо­жай­ске. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны (1941-1942 годы). С 1943 года в Мо­ск­ве. Дей­ст­вительный член Гео­гра­фического общества СССР (1946 год).

Пер­вое стихотворение опуб­ли­ко­вал в 1920 году (под псевдонимом Сер­гей Во­ло­год­ский); ис­пы­тал влия­ние Н. С. Гу­ми­лё­ва и Н. С. Ти­хо­но­ва. При под­держ­ке М. Горь­ко­го вы­пус­тил пер­вый сборник рас­ска­зов «Го­лу­бая яще­ри­ца» (1928 год). Про­за Маркова от­ли­ча­ет­ся глу­бо­ким зна­ни­ем ис­то­рии и бы­та Си­би­ри и Центральной Азии, мас­тер­ст­вом сю­жет­но­го по­ве­ст­во­ва­ния: сборники рас­ска­зов «Араб­ские ча­сы» (1931 год), «Со­лё­ный ко­ло­дец» (1933 год), ро­ман «Ры­жий Буд­да» об Р. Ф. Ун­герн фон Штерн­бер­ге (опубликован в 1989 году, посмертно).

Наи­боль­шую из­вест­ность Маркову при­нёс вы­дер­жав­ший мно­же­ст­во пе­ре­из­да­ний ро­ман «Юкон­ский во­рон» (1946 год) о пу­те­ше­ст­вен­ни­ке Л. А. За­гос­ки­не. Для по­эзии Маркова ха­рак­тер­ны «эк­зо­ти­че­ский» ко­ло­рит (Си­бирь, Центральная Азия, Русский Се­вер), об­ра­щён­ность к ге­ро­ическим стра­ни­цам русской ис­то­рии: сборники «Ра­ду­га-ре­ка» (1946 год), «Зо­ло­тая пче­ла» (1959 год), «Зем­ные кор­ни», «Не­бес­ные го­ры» (оба 1961 год), «Сти­хо­тво­ре­ния» (1965 год), «То­паз» (1966 год), «Се­реб­ря­ный про­стор» (1978 год). Ав­тор до­ку­мен­таль­ных и ху­дожественных книг, ос­но­ван­ных на ис­то­ри­ко-гео­гра­фических ра­зы­ска­ни­ях о пу­те­ше­ст­вен­ни­ках и учё­ных: «Лю­ди ве­ли­кой це­ли» о Н. Н. Мик­лу­хо-Мак­лае и Н. М. Прже­валь­ском (1944 год), «Рус­ские на Аля­ске» (1946 год), «Ле­то­пись Аля­ски», «Под­виг Се­мё­на Деж­нё­ва» (обе 1948 год), «Иду­щие к вер­ши­нам» о Ч. Ч. Ва­ли­ха­но­ве (1963 год), «Зем­ной круг» (1966 год), «Веч­ные сле­ды» (1973 год).

Сочинения:

Бал­ла­да о сто­ле­тье: Сти­хи / Вступ. ст. С. А. Зо­лот­це­ва. М., 1989;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1990. Т. 1–2;

Об­ма­ну­тые ски­таль­цы. М., 1991.