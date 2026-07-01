МАРКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Российский военачальник, один из военных руководителей Белого движения на Юге России, генерал-лейтенант.
Окончил Константиновское артиллерийское училище (1898 год) и Николаевскую академию Генерального штаба (1904 год) в Санкт-Петербурге. Из дворян. В 1898-1902 годах служил в лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, адъютант штаба 1-го Сибирского армейского корпуса. В 1906 году командир роты лейб-гвардии Финляндского полка. В 1907-1911 годах служил в штабах 16-й пехотной дивизии и Варшавского военного округа, затем в Главном управлении Генерального штаба. В 1911-1914 годах преподаватель Николаевской академии Генерального штаба.
С начала Первой мировой войны 1914-1918 годов в управлении генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта, затем начальник штаба 19-й пехотной дивизии. С декабря 1914 года начальник штаба 4-й («Железной») стрелковой бригады (в августе 1915 года развёрнута в дивизию), с сентября 1915 года командир 13-го стрелкового полка этой дивизии. С апреля 1916 года начальник штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии на Кавказском театре военных действий. С января 1917 года генерал для поручений при командующем 10-й армией, весной 1917 года назначен 2-м генерал-квартирмейстером штаба Верховного главнокомандующего, затем исполняющим должность начальника штаба Западного (июнь-август) и Юго-Западного (август) фронтов.
За поддержку Корнилова выступления 1917 года был арестован. По распоряжению исполняющего должность Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанта Н.Н. Духонина 19.11 (02.12).1917 года освобождён, уехал на Дон. Одним из первых вступил в Добровольческую армию. С января 1918 года начальник штаба 1-й Добровольческой дивизии, с февраля командир Сводного офицерского полка (впоследствии - 1-й Офицерский генерала Маркова полк), с апреля - 1-й отдельной пехотной бригады, с июня - 1-й пехотной дивизии. Отличался исключительным мужеством и хладнокровием, был убеждённым монархистом. В начале 2-го Кубанского похода был смертельно ранен в бою. В декабре 2003 года в городе Сальск (Ростовская область) Маркову установлен памятник (скульптор В. А. Суровцев).