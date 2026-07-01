МАРКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Российский военачальник, один из военных руководителей Белого движения на Юге России, генерал-лейтенант.

Окон­чил Кон­стан­ти­нов­ское артиллерийское училище (1898 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Генерального штаба (1904 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Из дво­рян. В 1898-1902 годах слу­жил в лейб-гвардии 2-й артиллерийской бри­га­де. Уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов , адъ­ю­тант шта­ба 1-го Си­бир­ско­го ар­мей­ско­го кор­пу­са. В 1906 году командир ро­ты лейб-гвардии Фин­лянд­ско­го пол­ка. В 1907-1911 годах слу­жил в шта­бах 16-й пехотной ди­ви­зии и Вар­шав­ско­го военного округа, за­тем в Главном управ­ле­нии Генерального штаба. В 1911-1914 годах пре­по­да­ва­тель Ни­ко­ла­ев­ской ака­де­мии Генерального штаба.

С на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны 1914-1918 годов в управ­ле­нии генерал-квар­тир­мей­сте­ра шта­ба Юго-Западного фрон­та, за­тем начальник шта­ба 19-й пехотной ди­ви­зии. С декабря 1914 года начальник шта­ба 4-й («Же­лез­ной») стрелковой бри­га­ды (в августе 1915 года раз­вёр­ну­та в ди­ви­зию), с сентября 1915 года командир 13-го стрелкового пол­ка этой ди­ви­зии. С апреля 1916 года начальник шта­ба 2-й Кавказской ка­зачь­ей ди­ви­зии на Кавказском театре военных действий. С января 1917 года ге­не­рал для по­ру­че­ний при ко­ман­дую­щем 10-й ар­ми­ей, вес­ной 1917 года на­зна­чен 2-м генерал-квар­тир­мей­сте­ром шта­ба Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го, за­тем исполняющим должность начальника шта­ба Западного (июнь-август) и Юго-Западного (август) фрон­тов.

За под­держ­ку Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года был аре­сто­ван. По рас­по­ря­же­нию исполняющего должность Вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего генерал-лейтенанта Н.Н. Ду­хо­ни­на 19.11 (02.12).1917 года ос­во­бо­ж­дён, уе­хал на Дон. Од­ним из пер­вых всту­пил в Доб­ро­воль­че­скую ар­мию . С января 1918 года начальник шта­ба 1-й Доб­ро­вольческой ди­ви­зии, с фев­ра­ля командир Свод­но­го офи­цер­ско­го пол­ка (впо­след­ст­вии - 1-й Офи­цер­ский ге­не­ра­ла Мар­ко­ва полк), с ап­ре­ля - 1-й отдельной пехотной бри­га­ды, с ию­ня - 1-й пехотной ди­ви­зии. От­ли­чал­ся ис­клю­чительным му­же­ст­вом и хлад­но­кро­ви­ем, был убе­ж­дён­ным мо­нар­хи­стом. В на­ча­ле 2-го Ку­бан­ско­го по­хо­да был смер­тель­но ра­нен в бою. В декабре 2003 года в городе Сальск (Рос­тов­ская область) Маркову ус­та­нов­лен па­мят­ник (скульп­тор В. А. Су­ров­цев).