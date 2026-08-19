МАРКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАРКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский критик, историк театра, педагог, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944 год).
В 1921 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1919 году, будучи студентом, начал печататься в театральной прессе (публиковался в «Вестнике театра», «Культуре театра», «Театральном обозрении», «Художественной жизни» и др. изданиях). С 1918 года работал в ТЕО Наркомпроса, в 1922-1930 годах учёный секретарь и председатель группы современного театра ГАХН.
В 1920 году вместе с А. П. Зоновым, Н. М. Фореггером, В. В. Маяковским участвовал в создании Студии сатиры в Москве. В 1923-1924 годах вёл режиссёрско-педагогическую работу в 3-й Студии МХАТ. В 1924 году вышла его первая книга - «Новейшие театральные течения». В 1925-1948 годах и в 1955-1959 годах режиссёр и заведующий литературной частью МХАТ.
Благодаря ему в репертуаре театра появилась драматургия М. А. Булгакова, Л. М. Леонова, Ю. К. Олеши и др. Участвовал в постановке спектаклей «Ломоносов» В. В. Иванова (1953 год), «Золотая карета» Леонова (1957 год), «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому (1960 год) и др. С 1933 года заведующий художественной частью, в 1944-1949 годах художественный руководитель Музыкального театра имени Вл. И. Немировича-Данченко в Москве [постановки: «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова, 1944 год; «Любовь поэта» («Сказки Гофмана») Ж. Оффенбаха, 1948 год, и др.].
В 1951-1955 годах режиссёр и председатель литературного совета Малого театра, где поставил спектакли: «Северные зори» Н. Н. Никитина (1952 год), «Порт-Артур» А. Н. Степанова (с К. А. Зубовым, 1953 год), «Проданная колыбельная» Х. Лакснесса (1955 год). С 1939 года преподавал в ГИТИСе (профессор с 1943 года), сформировав собственную школу и воспитав несколько поколений отечественных театроведов. Автор трудов «О театре» (том 1-4, М., 1974-1977 годы), «В Художественном театре. Книга завлита» (1976 год), «Книга воспоминаний» (1983 год) и др. Под редакцией Маркова в 1961-1967 годах издана 5-томная Театральная энциклопедия. Награждён орденом Ленина (1980 год).
Сочинения:
Театральные портреты. М.; Л., 1939;
В. Ф. Комиссаржевская. М., 1950;
Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко в музыкальном театре. М., 1960;
Правда театра. М., 1965.