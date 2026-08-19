МАРКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАРКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский кри­тик, ис­то­рик те­ат­ра, пе­да­гог, ре­жис­сёр, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1944 год).

В 1921 году окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета . В 1919 году, бу­ду­чи сту­ден­том, на­чал пе­ча­тать­ся в те­ат­раль­ной прес­се (пуб­ли­ко­вал­ся в «Вест­ни­ке те­ат­ра», «Куль­ту­ре те­ат­ра», «Те­ат­раль­ном обо­зре­нии», «Ху­до­же­ст­вен­ной жиз­ни» и др. из­да­ни­ях). С 1918 года ра­бо­тал в ТЕО Нар­ком­про­са, в 1922-1930 годах учё­ный сек­ре­тарь и председатель груп­пы современного те­ат­ра ГАХН.

В 1920 году вме­сте с А. П. Зо­но­вым, Н. М. Фо­рег­ге­ром, В. В. Мая­ков­ским уча­ст­во­вал в соз­да­нии Сту­дии са­ти­ры в Мо­ск­ве. В 1923-1924 годах вёл ре­жис­сёр­ско-пе­да­го­гическую ра­бо­ту в 3-й Сту­дии МХАТ. В 1924 году вы­шла его пер­вая кни­га - «Но­вей­шие те­ат­раль­ные те­че­ния». В 1925-1948 годах и в 1955-1959 годах ре­жис­сёр и заведующий литературной ча­стью МХАТ.

Бла­го­да­ря ему в ре­пер­туа­ре те­ат­ра поя­ви­лась дра­ма­тур­гия М. А. Бул­га­ко­ва, Л. М. Ле­о­но­ва, Ю. К. Оле­ши и др. Уча­ст­во­вал в по­ста­нов­ке спек­так­лей «Ло­мо­но­сов» В. В. Ива­но­ва (1953 год), «Зо­ло­тая ка­ре­та» Ле­о­но­ва (1957 год), «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му (1960 год) и др. С 1933 года заведующий ху­дожественной ча­стью, в 1944-1949 годах художественный руководитель Музыкального те­ат­ра имени Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко в Мо­ск­ве [по­ста­нов­ки: «Мо­царт и Саль­е­ри» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, 1944 год; «Лю­бовь по­эта» («Сказ­ки Гоф­ма­на») Ж. Оф­фен­ба­ха, 1948 год, и др.].

В 1951-1955 годах ре­жис­сёр и председатель литературного со­ве­та Ма­ло­го те­ат­ра, где по­ста­вил спек­так­ли: «Се­вер­ные зо­ри» Н. Н. Ни­ки­ти­на (1952 год), «Порт-Ар­тур» А. Н. Сте­па­но­ва (с К. А. Зу­бо­вым, 1953 год), «Про­дан­ная ко­лы­бель­ная» Х. Лакс­нес­са (1955 год). С 1939 года пре­по­да­вал в ГИТИСе (профессор с 1943 года), сфор­ми­ро­вав собственную шко­лу и вос­пи­тав несколько по­ко­ле­ний отечественных те­ат­ро­ве­дов. Ав­тор тру­дов «О те­ат­ре» (том 1-4, М., 1974-1977 годы), «В Ху­до­же­ст­вен­ном те­ат­ре. Кни­га зав­ли­та» (1976 год), «Кни­га вос­по­ми­на­ний» (1983 год) и др. Под ре­дак­ци­ей Маркова в 1961-1967 годах из­да­на 5-том­ная Те­ат­раль­ная эн­цик­ло­пе­дия. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1980 год).

Сочинения:

Те­ат­раль­ные порт­ре­ты. М.; Л., 1939;

В. Ф. Ко­мис­сар­жев­ская. М., 1950;

Ре­жис­су­ра Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко в му­зы­каль­ном те­ат­ре. М., 1960;

Прав­да те­ат­ра. М., 1965.