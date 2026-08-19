МАРКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МАРКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский политический деятель.
Дворянин, сын писателя, публициста и путешественника Е. Л. Маркова (1835-1903 годы). Окончил Институт гражданских инженеров в Москве (1888 год). Инженер на строительстве Московско-Киево-Воронежской железной дороги, затем хозяйствовал в своём имении Александровка. Гласный Щигровского уездного и Курского губернского земских собраний (1904-1917 годы), член Курской губернской земской управы (1900-е годы). Предводитель дворянства Щигровского уезда (1909-1912 годы). Участник съездов Объединённого дворянства (с 1905 года). Издатель (1906-1907, 1910-1917 годы) и редактор (1907-1908 годы) газеты «Курская быль», редактор (1907 год) и издатель (1910-1917 годы) приложения к ней - журнала «Вестник Курского земства». В 1904-1905 годах один из организаторов Курской народной партии порядка, в декабре 1906 года преобразованной в Курский отдел Союза русского народа (СРН). Член Главного совета СРН (с 1908 года), председатель его Курского отдела (с 1909 года).
Лидер и идеолог «земско-соборнического» крыла СРН, в целом поддержавшего конституционные реформы и столыпинскую аграрную реформу, но считавшего, что Манифест 17 октября 1905 года получил «расширительное» толкование; в связи с этим Марков требовал восстановить «повреждённую полноту Царского Самодержавия» и избирать «настоящую русскую» Думу. Под руководством Маркова в 1909-1910 годах сторонники председателя СРН А. И. Дубровина, выступавшие против реформ как таковых, были вытеснены из Главного совета СРН, М. был избран вторым товарищем председателя, затем стал единственным товарищем председателя, в ноябре 1912 года избран председателем СРН.
Депутат 3-й и 4-й Государственной дум (1907-1917 годы), член совета (1907-1912 годы), товарищ председателя (1912-1917 годы) фракции правых, её постоянный докладчик по принципиальным вопросам; получил известность грубыми антисемитскими выпадами, а также резкими выступлениями против либеральной интеллигенции. С августа 1915 года член Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. С 1914 года издатель газеты «Земщина». Один из организаторов совещания монархистов в Петрограде [21-23.11(04-06.12).1915 года, избран членом Совета монархических съездов], участник совещания монархистов в Нижнем Новгороде [26-29.11(09-12.12).1915 года]. Выступая в Государственной думе 22.11(05.12).1916, Марков назвал председателя Думы М. В. Родзянко «мерзавцем», что стало окончательным толчком для раскола фракции правых, многие члены которой считали несвоевременным конфликт с большинством Думы.
После Февральской революции 1917 года Марков скрывался в Великом княжестве Финляндском, был арестован и допрошен Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, после чего освобождён. В 1917-1918 годах пытался создавать подпольные монархические организации, в ноябре 1918 года бежал в Финляндию, а оттуда в мае 1919 года - на территорию, занятую Северо-Западной армией (СЗА) Н. Н. Юденича; действуя под именем Л. Н. Чернякова, издавал газету «Белый крест» (Ямбург, с июля 1919 года) и создал монархический офицерский «Союз верных», которые вскоре были закрыты командованием СЗА. После разгрома СЗА эмигрировал в Германию, в 1920-1922 годах в Берлине издавал православно-монархический журнал «Двуглавый орёл». Участвовал в общеэмигрантском съезде монархистов (29.05-07.06.1921 года, Бад-Рейхенхалль, Германия), председатель избранного на нём Высшего монархического совета (1921-1927 годы); участник съездов монархистов в Париже в 1926 и 1931 годах. В нацистской Германии участвовал в антисемитской пропаганде.
Сочинения:
Правда о смуте церковной. Париж, 1926;
Лик Израиля. Эрфурт, 1938;
Отреченные дни Февральской революции 1917 г. Харбин, 1938;
Die Rolle des Judentums in Ruß land seit seinem Erscheinen im 17. Jahrhundert bis zu seiner Machtergreifung 1917. Fr./M., 1944;
Войны темных сил. М., 2008.
Исторические источники:
Падение царского режима. М.; Л., 1926. Т. 6;
Союз русского народа: по материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства 1917 г. М., 1929;
Правые партии: документы и материалы, 1905–1917. М., 1998. Т. 1–2.