МАРКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

МАРКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский по­ли­тический дея­тель.

Дво­ря­нин, сын пи­са­те­ля, пуб­ли­ци­ста и пу­те­ше­ст­вен­ни­ка Е. Л. Мар­ко­ва (1835-1903 годы). Окон­чил Институт гражданских ин­же­не­ров в Мо­ск­ве (1888 год). Ин­же­нер на строи­тель­ст­ве Мо­с­ков­ско-Кие­во-Во­ро­неж­ской железной дороги, за­тем хо­зяй­ст­во­вал в сво­ём име­нии Алек­сан­д­ров­ка. Глас­ный Щиг­ров­ско­го уезд­но­го и Кур­ско­го гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний (1904-1917 годы), член Кур­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы (1900-е годы). Пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Щиг­ров­ско­го уезда (1909-1912 годы). Уча­ст­ник съез­дов Объ­е­ди­нён­но­го дво­рян­ст­ва (с 1905 года). Из­да­тель (1906-1907, 1910-1917 годы) и ре­дак­тор (1907-1908 годы) газеты «Кур­ская быль», ре­дак­тор (1907 год) и из­да­тель (1910-1917 годы) при­ло­же­ния к ней - журнала «Вест­ник Кур­ско­го зем­ст­ва». В 1904-1905 годах один из ор­га­ни­за­то­ров Кур­ской народной пар­тии по­ряд­ка, в декабре 1906 года пре­об­ра­зо­ван­ной в Кур­ский от­дел Сою­за рус­ско­го на­ро­да (СРН). Член Главного со­ве­та СРН (с 1908 года), пред­се­да­тель его Кур­ско­го от­де­ла (с 1909 года).

Ли­дер и идео­лог «зем­ско-со­бор­ни­че­ско­го» кры­ла СРН, в це­лом под­дер­жав­ше­го кон­сти­туционные ре­фор­мы и сто­лы­пин­скую аг­рар­ную ре­фор­му, но счи­тав­ше­го, что Ма­ни­фест 17 ок­тяб­ря 1905 года по­лу­чил «рас­ши­ри­тель­ное» тол­ко­ва­ние; в свя­зи с этим Марков тре­бо­вал вос­ста­но­вить «по­вре­ж­дён­ную пол­но­ту Цар­ско­го Са­мо­дер­жа­вия» и из­би­рать «на­стоя­щую рус­скую» Ду­му. Под руководством Маркова в 1909-1910 годах сто­рон­ни­ки председателя СРН А. И. Дуб­ро­ви­на, вы­сту­пав­шие про­тив ре­форм как та­ко­вых, бы­ли вы­тес­не­ны из Главного со­ве­та СРН, М. был из­бран вто­рым то­ва­ри­щем пред­се­да­те­ля, за­тем стал един­ст­вен­ным то­ва­ри­щем пред­се­да­те­ля, в но­ябре 1912 года из­бран председателем СРН.

Де­пу­тат 3-й и 4-й Государственной дум (1907-1917 годы), член со­ве­та (1907-1912 годы), то­ва­рищ пред­се­да­те­ля (1912-1917 годы) фрак­ции пра­вых, её по­сто­ян­ный док­лад­чик по прин­ци­пи­аль­ным во­про­сам; по­лу­чил из­вест­ность гру­бы­ми ан­ти­се­мит­ски­ми вы­па­да­ми, а так­же рез­ки­ми вы­сту­п­ле­ния­ми про­тив ли­бе­раль­ной ин­тел­ли­ген­ции. С августа 1915 года член Осо­бо­го со­ве­ща­ния для об­су­ж­де­ния и объ­е­ди­не­ния ме­ро­прия­тий по обо­ро­не го­су­дар­ст­ва. С 1914 года из­да­тель газеты «Зем­щи­на». Один из ор­га­ни­за­то­ров со­ве­ща­ния мо­нар­хи­с­тов в Пет­ро­гра­де [21-23.11(04-06.12).1915 года, из­бран членом Со­ве­та мо­нар­хических съез­дов], уча­ст­ник со­ве­ща­ния мо­нар­хи­стов в Ниж­нем Нов­го­ро­де [26-29.11(09-12.12).1915 года]. Вы­сту­пая в Государственной ду­ме 22.11(05.12).1916, Марков на­звал председателя Ду­мы М. В. Род­зян­ко «мер­зав­цем», что ста­ло окон­чательным толч­ком для рас­ко­ла фрак­ции пра­вых, многие чле­ны ко­то­рой счи­та­ли не­свое­вре­мен­ным кон­ф­ликт с боль­шин­ст­вом Ду­мы.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Марков скры­вал­ся в Великом княжестве Фин­лянд­ском, был аре­сто­ван и до­про­шен Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­си­ей Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва , по­сле че­го ос­во­бо­ж­дён. В 1917-1918 годах пы­тал­ся соз­да­вать под­поль­ные мо­нар­хические ор­га­ни­за­ции, в но­ябре 1918 года бе­жал в Фин­лян­дию, а от­ту­да в мае 1919 года - на тер­ри­то­рию, за­ня­тую Се­ве­ро-За­пад­ной ар­ми­ей (СЗА) Н. Н. Юде­ни­ча; дей­ст­вуя под име­нем Л. Н. Чер­ня­ко­ва, из­да­вал газету «Бе­лый крест» (Ям­бург, с ию­ля 1919 года) и соз­дал мо­нар­хический офи­цер­ский «Со­юз вер­ных», ко­то­рые вско­ре бы­ли за­кры­ты ко­ман­до­ва­ни­ем СЗА. По­сле раз­гро­ма СЗА эмиг­ри­ро­вал в Гер­ма­нию, в 1920-1922 годах в Бер­ли­не из­да­вал пра­во­слав­но-мо­нар­хический журнал «Дву­гла­вый орёл». Уча­ст­во­вал в об­ще­эмиг­рант­ском съез­де мо­нар­хи­стов (29.05-07.06.1921 года, Бад-Рей­хен­халль, Гер­ма­ния), председатель из­бран­но­го на нём Выс­ше­го мо­нар­хического со­ве­та (1921-1927 годы); уча­ст­ник съез­дов мо­нар­хи­стов в Па­ри­же в 1926 и 1931 годах. В на­ци­ст­ской Гер­ма­нии уча­ст­во­вал в ан­ти­се­мит­ской про­па­ган­де.

Сочинения:

Прав­да о сму­те цер­ков­ной. Па­риж, 1926;

Лик Из­раи­ля. Эр­фурт, 1938;

От­ре­чен­ные дни Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 г. Хар­бин, 1938;

Die Rolle des Judentums in Ruß land seit sei­nem Erscheinen im 17. Jahrhundert bis zu seiner Machtergreifung 1917. Fr./M., 1944;

Вой­ны тем­ных сил. М., 2008.

Ис­торические источники :

Па­де­ние цар­ско­го ре­жи­ма. М.; Л., 1926. Т. 6;

Со­юз рус­ско­го на­ро­да: по ма­те­риа­лам Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва 1917 г. М., 1929;

Пра­вые пар­тии: до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы, 1905–1917. М., 1998. Т. 1–2.