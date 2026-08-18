МАРКОВ ГЕОРГИЙ МОКЕЕВИЧ

МАРКОВ ГЕОРГИЙ МОКЕЕВИЧ - русский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Тру­да (1974, 1984 годы).

Из кре­сть­ян. В 1930-1932 годах учил­ся в Том­ском государственном университете. В го­ды Великой Отечественной вой­ны слу­жил во­енным кор­рес­пон­ден­том. С 1956 года жил в Мо­с­к­ве, за­ни­мал пост сек­ре­та­ря, c 1971 года - 1-го сек­ре­та­ря, в 1977-1989 годах - председатель прав­ле­ния Союза писателей СССР. Председатель Комитета по Ле­нин­ским и Государственным пре­ми­ям в об­лас­ти литературы, искусства и ар­хи­тек­ту­ры при Совете министров СССР (1979-1989 годы). По­чёт­ный гра­ж­да­нин Ир­кут­ска (1973 год), Том­ска (1981 год).

Де­бю­ти­ро­вал как про­за­ик в 1936 году. Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей литературы социалистического реа­лиз­ма . Ро­ма­ны «Стро­го­вы» (часть 1-2, 1939-1946 годы; отдельное издание в 1948 году; Государственная премия СССР, 1952 год), «Соль зем­ли» (часть 1-2, 1954-1960 годы), «Си­бирь» (часть 1-2, 1969-1973 годы; Ле­нин­ская премия, 1976 год), «Отец и сын» (часть 1-2, 1963-1964 годы) в фор­ме се­мей­ной хро­ни­ки по­ве­ст­ву­ют о революционных пре­об­ра­зо­ва­ни­ях в си­бир­ской де­рев­не, идеа­ли­зи­руя от­но­ше­ния кре­сть­ян­ст­ва с советской вла­стью в эпо­ху кол­лек­ти­ви­за­ции. По­вес­ти «Ор­лы над Хин­га­ном» (пер­во­на­чаль­ное название «Сол­дат пе­хо­ты», 1947-1948 годы), «Моя во­ен­ная по­ра» (1979 год) от­ра­зи­ли во­енный опыт пи­са­те­ля. Сре­ди других про­изведений: пье­сы, ки­но­сце­на­рии, пуб­ли­ци­сти­ка , литера­тур­ная кри­ти­ка.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1981–1982. Т. 1–5;

В по­ис­ках по­эзии и прав­ды: ста­тьи о ли­те­ра­ту­ре. М., 1983.