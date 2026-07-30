МАРКОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

МАРКОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский этнолог и археолог, заслуженный деятель науки (2000 год).

В 1941-1945 годах на фрон­те. В 1946-1951 годах учил­ся на ис­то­ри­че­ском факультете Московского государственного университета , под руководством С. П. Тол­с­то­ва уча­ст­во­вал в Хо­резм­ской ар­хе­о­ло­го-эт­но­гра­фи­че­ской экс­пе­ди­ции. С 1954 года пре­по­да­ёт на ка­фед­ре эт­но­ло­гии (эт­но­гра­фии), чи­та­ет кур­сы эт­но­ло­гии и ис­то­рии пер­во­быт­но­го об­щества. В 1960-1970-е годы воз­глав­лял Туркменскую ар­хео­ло­го-эт­но­гра­фическую экс­пе­ди­цию; им от­кры­ты древ­ней­шие в Турк­ме­нии сле­ды жи­вот­но­вод­ст­ва. Профессор (1971 год) ка­фед­ры эт­но­ло­гии ис­то­рического факультета Московского государственного университета (1973-1986 годы - заведующий), заслуженный профессор Московского государственного университета (2000 год). В 1979 году ру­ко­во­дил Институтом эт­но­ло­гии в Западном Бер­ли­не, где впер­вые ор­га­ни­зо­вал лек­ци­он­ные кур­сы и се­ми­на­ры по российской те­ма­ти­ке. Тру­ды по не­оли­ту Турк­ме­ни­ста­на, ис­то­рии хо­зяй­ст­ва и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры (ав­тор тео­рии осо­бо­го ко­че­во­го спо­со­ба про­из­вод­ст­ва), про­бле­ме хо­зяй­ст­вен­но-куль­тур­ных ти­пов, ис­то­рии немецкой эт­но­ло­гии.

Сочинения:

Очерк ис­то­рии фор­ми­ро­ва­ния се­вер­ных турк­мен. М., 1961;

На­ро­ды Ин­до­не­зии. М., 1963;

Ко­чев­ни­ки Азии: струк­ту­ра хо­зяй­ст­ва и об­ще­ст­вен­ной ор­га­ни­за­ции. М., 1976;

Ис­то­рия хо­зяй­ст­ва и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры в пер­во­быт­ном и ран­не­клас­со­вом об­ще­ст­ве. М., 1979;

Очер­ки ис­то­рии не­мец­кой нау­ки о на­ро­дах. М., 1993. Ч. 1–2;

Не­мец­кая эт­но­ло­гия. М., 2004; Пер­во­быт­ное об­ще­ст­во. М., 2009.