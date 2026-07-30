МАРКОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МАРКОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский этнолог и археолог, заслуженный деятель науки (2000 год).
В 1941-1945 годах на фронте. В 1946-1951 годах учился на историческом факультете Московского государственного университета, под руководством С. П. Толстова участвовал в Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. С 1954 года преподаёт на кафедре этнологии (этнографии), читает курсы этнологии и истории первобытного общества. В 1960-1970-е годы возглавлял Туркменскую археолого-этнографическую экспедицию; им открыты древнейшие в Туркмении следы животноводства. Профессор (1971 год) кафедры этнологии исторического факультета Московского государственного университета (1973-1986 годы - заведующий), заслуженный профессор Московского государственного университета (2000 год). В 1979 году руководил Институтом этнологии в Западном Берлине, где впервые организовал лекционные курсы и семинары по российской тематике. Труды по неолиту Туркменистана, истории хозяйства и материальной культуры (автор теории особого кочевого способа производства), проблеме хозяйственно-культурных типов, истории немецкой этнологии.
Сочинения:
Очерк истории формирования северных туркмен. М., 1961;
Народы Индонезии. М., 1963;
Кочевники Азии: структура хозяйства и общественной организации. М., 1976;
История хозяйства и материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979;
Очерки истории немецкой науки о народах. М., 1993. Ч. 1–2;
Немецкая этнология. М., 2004; Первобытное общество. М., 2009.