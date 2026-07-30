МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский фольк­ло­рист .

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1900 год). Ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем в учеб­ных за­ве­де­ни­ях Мо­ск­вы и Тиф­ли­са. Член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (с 1906 года), Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (с 1912 года), председатель Общества эт­но­гра­фии, ис­то­рии и язы­ко­зна­ния (с 1913 года).

Круп­ней­ший со­би­ра­тель русского фольк­ло­ра, уче­ник и по­сле­до­ва­тель В. Ф. Мил­ле­ра . С 1898 года по 1909 год со­вер­шил 6 экс­пе­ди­ций в Оло­нец­кую и Ар­хан­гель­скую гу­бер­нии, от­крыв бы­лин­ную тра­ди­цию на Зим­нем, Тер­ском, По­мор­ском и Ка­рель­ском бе­ре­гах Бе­ло­го мо­ря. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли сборники Маркова «Бе­ло­мор­ские бы­ли­ны» (1901 год) и «Ма­те­риа­лы, со­б­ран­ные в Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии ле­том 1901 го­да» (часть 1-2, Москва, 1906-1909 годы, совместно с му­зы­ко­ве­дом А. Л. Мас­ло­вым и фо­то­гра­фом-лю­би­те­лем Б. А. Бо­го­слов­ским), су­ще­ст­вен­но по­пол­нив­шие на­учные зна­ния о ре­пер­туа­ре руских эпических пе­сен.

Са­мое пол­ное и точ­ное из­да­ние фольк­лор­ных за­пи­сей Маркова (бы­ли­ны, ис­то­рические пес­ни, бал­ла­ды, ду­хов­ные сти­хи, сва­деб­ные и по­хо­рон­ные при­чи­та­ния, об­ря­до­вые, ли­рические пес­ни и др., все­го 445 тек­стов) с фик­са­ци­ей 157 на­пе­вов и фо­то­сним­ка­ми под­го­то­ви­ли С. Н. Аз­бе­лев и Ю. И. Мар­чен­ко (Бе­ло­мор­ские ста­ри­ны и ду­хов­ные сти­хи. Со­б­ра­ние А. В. Мар­ко­ва. СПб., 2002 год). Ис­сле­до­вал ис­то­ризм бы­лин (литературные про­то­ти­пы, фак­тическая ос­но­ва, ме­сто оформ­ле­ния, со­ци­аль­ная сре­да и пр.), свя­зи фольк­ло­ра с древнерусской ли­те­ра­ту­рой; счи­тал не­об­хо­ди­мым раз­ви­вать ис­то­ри­ко-со­цио­ло­гическое на­прав­ле­ние в изу­че­нии эпо­са.

Сочинения:

Бы­то­вые чер­ты рус­ских бы­лин. М., 1904;

Из ис­то­рии рус­ско­го бы­ле­во­го эпо­са. М., 1905–1907. Вып. 1–2;

По­эзия Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да и ее ос­тат­ки в Се­вер­ной Рос­сии. Хар., 1909.