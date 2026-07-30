МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - русский фольклорист.
Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1900 год). Работал преподавателем в учебных заведениях Москвы и Тифлиса. Член Общества любителей российской словесности (с 1906 года), Московского археологического общества (с 1912 года), председатель Общества этнографии, истории и языкознания (с 1913 года).
Крупнейший собиратель русского фольклора, ученик и последователь В. Ф. Миллера. С 1898 года по 1909 год совершил 6 экспедиций в Олонецкую и Архангельскую губернии, открыв былинную традицию на Зимнем, Терском, Поморском и Карельском берегах Белого моря. Широкую известность получили сборники Маркова «Беломорские былины» (1901 год) и «Материалы, собранные в Архангельской губернии летом 1901 года» (часть 1-2, Москва, 1906-1909 годы, совместно с музыковедом А. Л. Масловым и фотографом-любителем Б. А. Богословским), существенно пополнившие научные знания о репертуаре руских эпических песен.
Самое полное и точное издание фольклорных записей Маркова (былины, исторические песни, баллады, духовные стихи, свадебные и похоронные причитания, обрядовые, лирические песни и др., всего 445 текстов) с фиксацией 157 напевов и фотоснимками подготовили С. Н. Азбелев и Ю. И. Марченко (Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А. В. Маркова. СПб., 2002 год). Исследовал историзм былин (литературные прототипы, фактическая основа, место оформления, социальная среда и пр.), связи фольклора с древнерусской литературой; считал необходимым развивать историко-социологическое направление в изучении эпоса.
Сочинения:
Бытовые черты русских былин. М., 1904;
Из истории русского былевого эпоса. М., 1905–1907. Вып. 1–2;
Поэзия Великого Новгорода и ее остатки в Северной России. Хар., 1909.