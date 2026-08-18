МАРКОС ИМЕЛЬДА
МАРКОС ИМЕЛЬДА - государственный и политический деятель Филиппин.
Из семьи учёного. Училась в университете Святого Павла в Маниле. В мае 1954 года вступила в брак с Ф. Маркосом. В 1965-1986 годах играла значительную роль в политической жизни Филиппин, в т. ч. занимала должности губернатора Национального столичного округа и министра экологии и поселений. Инициировала проведение преобразований в аграрном секторе («зелёной революции»).
В должности посла по специальным поручениям посетила Китай, СССР, страны Организации Варшавского договора, Ливию, Кубу, Югославию и др. государства. В 1972 году во время телеэфира на неё было совершено покушение. В 1978 году избрана членом Временного национального собрания. Поощряла строительство дорогостоящих инфраструктурных объектов (Культурный центр, Сердечный и Лёгочный центры и др.), чем вызвала общественное недовольство. В 1986 году после начала массовых беспорядков и выступлений в поддержку оппозиционного кандидата в президенты К. Акино вместе с мужем бежала из страны на Гавайские острова.
В 1990 году предстала перед судом в городе Нью-Йорк по обвинению в утаивании собственности США. В 1991 году вернулась на Филиппины, в 1992 году баллотировалась на пост президента. В 1993 году обвинена в коррупции, приговорена к длительному сроку тюремного заключения, однако осталась на свободе под залог. C 1995 года депутат нижней палаты филиппинского парламента.