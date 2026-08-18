МАРКОС ФЕРДИНАНД ЭММАНУЭЛЬ
МАРКОС ФЕРДИНАНД ЭММАНУЭЛЬ ЭДРАЛИН - государственный и политический деятель Филиппин.
Из семьи адвоката. В 1939 году окончил Университет Филиппин по специальности право. В период оккупации Филиппин Японией в 1942-1945 годах состоял на службе в разведке филиппино-американской армии, участвовал в боях на полуострове Батаан. По окончании Второй мировой войны учился в Гарвардском университете в США, затем занимался адвокатской практикой на Филиппинах. С 1949 года депутат нижней палаты филиппинского парламента от Либеральной партии (ЛП), с 1959 года член Сената. В 1963-1965 годах председатель Сената и Либеральной партии.
В 1965 году перешёл в консервативную Партию националистов, в том же году одержал победу на президентских выборах над Д. Макапагалом. Во внутренней политике придавал особое значение проведению преобразований («зелёной революции») в аграрном секторе. Разработал меры по увеличению инвестиций в сельское хозяйство, стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию, организации системы кредитования. В 1966 году принял программу внедрения высокоурожайных сортов риса. В 1967-1968 годах инициировал принятие законов о стимулировании инвестиций, направленных на поощрение национальной промышленности и предпринимательства. Добивался повышения роли в национальной экономике экспортных отраслей, выпускающих готовую продукцию.
Во внешней политике делал ставку на тесное сотрудничество с США. В 1966 году правительство Маркоса приняло решение об участии Филиппин на стороне США во «Вьетнамской войне». Неудачи в осуществлении преобразований в аграрном секторе и вовлечение Филиппин в агрессию США в Индокитае привели к росту социальной напряжённости в стране. В 1965-1966 годах на Филиппинах нарастало движение протеста против политики Маркоса, которое особенно усилилось после его переизбрания президентом в 1969 году. В начале 1971 года Маркос потребовал расширения своих полномочий для проведения «демократической революции сверху», целью которой провозглашалось обеспечение политической стабильности и экономического прогресса. Использовав в качестве предлога покушение на министра обороны, организованное предположительно маоистами, 21.09.1972 года ввёл в стране чрезвычайное положение, приостановил действие конституции, распустил парламент, а затем все политические партии. Управлял страной, опираясь на армию, преследовал представителей демократических и левых сил.
В условиях чрезвычайного положения инициировал проведение ряда социально-экономических преобразований. В 1972 году обнародовал декрет об аграрной реформе, в рамках которого земли латифундистов были разделены на участки размером в 3-5 га и за выкуп переданы бывшим арендаторам (на внесение суммы выкупа предоставлялась рассрочка в 15 лет). В 1973 году добился одобрения новой конституции, предусматривавшей создание на Филиппинах системы парламентской демократии западноевропейского образца, однако введение конституции в действие было отложено. В 1974 году разработал 4-летний план экономического развития страны, предусматривавший содействие развитию экспортных отраслей, строительство ряда крупных современных предприятий, экономический подъём отсталых районов страны.
После отмены чрезвычайного положения в 1981 году вновь избран президентом. В связи с убийством в августе 1983 года лидера оппозиции Б. Акино в стране началось массовое движение протеста, участники которого требовали отставки Маркоса. Пытаясь укрепить свои позиции, назначил на февраль 1986 года досрочные президентские выборы. На них вёл борьбу против вдовы Б. Акино - К. Акино, по завершении голосования объявил себя победителем. Очевидная фальсификация итогов выборов вызвала новые массовые акции протеста. В поддержку К. Акино выступила филиппинская армия. Маркос был вынужден бежать из страны. Последние годы жизни провёл на Гавайских островах в США, пытаясь опровергнуть предъявляемые ему многочисленные обвинения в коррупции и хищении государственных средств.
Сочинения:
Today’s revolution: democracy. S. l., 1971;
Revolution from the center: how the Philippines is using martial law to build a new society. 2nd ed. Hongkong, 1978;
The democratic revolution in the Philippines. 2nd ed. Englewood Cliffs, 1979;
An ideology for Filipinos. [Manila], 1980.