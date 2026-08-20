МАРКОС , ФЕРДИНАНД ЭДРАЛИН

Маркос ( филипп. Marcos) , Фердинанд Эдралин (11.09.1917, Саррат — 28.09.1989, Гонолулу, Гавайи, США) — государственный деятель Филиппин, президент в 1966—1986. В 1939 окончил юридический колледж Университета Филиппин. Работал в адвокатской конторе. Во время японской оккупации принимал участие в движении сопротивления. В 1946—1947 — помощник первого президента Филиппин Мануэля Рохаса , в 1949—1959 — член Палаты представителей, в 1959—1965 — сенатор, в том числе в 1963—1965 занимал пост президента Сената, был вице-президентом Либеральной партии Филиппин (ЛПФ). В 1965 вышел из ЛПФ и баллотировался на пост президента от Партии националистов. Победив, вступил в должность президента 30 декабря 1965. В 1969 был переизбран на второй срок. Правление М. было отмечено успехами в сельском хозяйстве, промышленности и образовании. Однако наряду с этим стали все больше проявляться его диктаторские черты. 21 сентября 1972, ссылаясь на усиление угрозы со стороны коммунистических и подрывных сил, М. ввел военное положение. Любая оппозиционная деятельность пресекалась — его главный оппонент Бениньо Акино-младший был заключен в тюрьму и содержался под стражей почти 8 лет. Недовольство населения вызывала супруга М. Имельда, бывшая королева красоты, которая, заняв должности губернатора Манилы (1975—1986) и министра по населенным пунктам и экологии (1979—1986), практиковала назначение родственников на прибыльные должности в правительстве. В 1976 М. совершил визит в Москву, в ходе которого были установлены дипломатические отношения между СССР и Филиппинами. В январе 1981 М. объявил об отмене военного положения и проведении новых выборов. Обнулив предыдущий срок своего президентства, он, несмотря на сильную оппозицию, вновь баллотировался на пост президента и победил. Последние годы правления М. были омрачены безудержной коррупцией в правительстве, экономической стагнацией, неуклонным ростом разрыва между богатыми и бедными и активностью коммунистического повстанческого движения, действовавшего в сельских районах. 21 августа 1983 Акино-младший, вернувшийся в страну после вынужденной эмиграции в США, был застрелен при выходе из самолета. Это вызвало массовые антиправительственные протесты. Чтобы подтвердить свой мандат, М. объявил о проведении в 1986 новых президентских выборов. Его соперником стала вдова Акино — Корасон Акино . Победителем объявили М., но Корасон Акино призвала к массовому протесту и получила мощную поддержку Католической церкви, а затем и армии. В стране начались волнения, произошел военный переворот. 25 февраля 1986 М. бежал из страны в изгнание на Гавайи, где оставался до самой смерти.

Лит .: Сумский В. В. Фиеста Филипина. Кн. 1. М., 2003; Crisis in the Phi­lippines. The Marcos Era and Beyond. Princeton (NJ), 2014; Primitivo M. The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos. Scotts Valley (Ca), 2016. В. А. Погадаев.