МАРКО КОРОЛЕВИЧ

МАРКО КОРОЛЕВИЧ - сербский пра­ви­тель.

Сын сербского ко­ро­ля Ву­ка­ши­на Мрняв­че­ви­ча, за­нял пре­стол по­сле ги­бе­ли от­ца в бит­ве с тур­ка­ми при Ма­ри­це 26.09.1371 года. До декабря 1371 года со­пра­ви­тель без­дет­но­го Сте­фа­на Уро­ша V (1355-1371 годы). По­сле его смер­ти - ле­ги­тим­ный пра­ви­тель, од­на­ко фак­ти­че­ски его власть рас­про­стра­ня­лась толь­ко на западную Ма­ке­до­нию. На­хо­дил­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от турецкого сул­та­на. Вско­ре был из­гнан из Сер­бии князем Ла­за­рем Хре­бе­ля­но­ви­чем. По­гиб в бит­ве с тур­ка­ми 17.05.1395 года.

Марко Королевич и его ле­ген­дар­ный конь Ша­рац ста­ли ча­стью сербского эпо­са, в ко­то­ром он пред­ста­ёт как бо­га­тырь, за­щит­ник сербского на­ро­да про­тив ту­рок. Ему по­свя­щён цикл ге­ро­ических пе­сен-бал­лад, опуб­ли­ко­ван­ных во второй половине XIX века В. Ка­рад­жи­чем. Ис­сле­до­ва­те­ли от­ме­ча­ют су­ще­ст­вен­ные рас­хо­ж­де­ния ме­ж­ду ис­то­рической лич­но­стью Марко Королевич и ге­ро­ем народного эпо­са. Ре­аль­ный ис­то­рический пер­со­наж не об­ла­дал мо­раль­ны­ми ка­че­ст­ва­ми и не иг­рал той ис­то­рической ро­ли, ко­то­рая ему при­пи­сы­ва­ет­ся в эпо­се. По ле­ген­де Марко Королевич спит в пе­ще­ре вме­сте со сво­им ко­нём, а ко­гда про­снёт­ся, то вста­нет на за­щи­ту сво­его на­ро­да. Марко Королевич так­же по­свя­ще­на но­вел­ла М. Юр­се­нар «Кон­чи­на Мар­ко Ко­ро­ле­ви­ча» (1978 год).