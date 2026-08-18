МАРКО КОРОЛЕВИЧ
МАРКО КОРОЛЕВИЧ - сербский правитель.
Сын сербского короля Вукашина Мрнявчевича, занял престол после гибели отца в битве с турками при Марице 26.09.1371 года. До декабря 1371 года соправитель бездетного Стефана Уроша V (1355-1371 годы). После его смерти - легитимный правитель, однако фактически его власть распространялась только на западную Македонию. Находился в вассальной зависимости от турецкого султана. Вскоре был изгнан из Сербии князем Лазарем Хребеляновичем. Погиб в битве с турками 17.05.1395 года.
Марко Королевич и его легендарный конь Шарац стали частью сербского эпоса, в котором он предстаёт как богатырь, защитник сербского народа против турок. Ему посвящён цикл героических песен-баллад, опубликованных во второй половине XIX века В. Караджичем. Исследователи отмечают существенные расхождения между исторической личностью Марко Королевич и героем народного эпоса. Реальный исторический персонаж не обладал моральными качествами и не играл той исторической роли, которая ему приписывается в эпосе. По легенде Марко Королевич спит в пещере вместе со своим конём, а когда проснётся, то встанет на защиту своего народа. Марко Королевич также посвящена новелла М. Юрсенар «Кончина Марко Королевича» (1978 год).