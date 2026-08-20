МАРКИШ ПЕРЕЦ ДАВИДОВИЧ
МАРКИШ ПЕРЕЦ ДАВИДОВИЧ - еврейский писатель.
Писал на идише. В 1918 году переехал в Киев; в 1919 году стал одним из ведущих поэтов т. н. киевской группы (наряду с Д. Н. Гофштейном и Л. М. Квитко). В 1921-1926 годах жил в Варшаве; участник группы поэтов-экспрессионистов «Халястра» («Ватага», с 1922 года), соучредитель авторитетного литературного журнала на идише «Литерарише блетер» («Литературные листки», 1924-1939 годы). После возвращения в СССР (1926 год) поселился в Харькове, затем в Москве. В 1939-1943 годах Маркиш возглавлял Еврейскую секцию СП СССР. В 1941-1948 годах член Еврейского антифашистского комитета (ЕАК).
Дебютировал как поэт (1917 год). Испытал влияние немецкого экспрессионизма и русского футуризма. Первый поэтический сборник - «Пороги» («Швэлн», 1919 год). За ним последовали стихотворная сказка «За тарелочкой с неба» («Нохн телер фун химл»), поэтические сборники «На пути» («Ин митн вег»), «Шалость» («Штифериш», стихотворения для детей; все в 1919 году) и др.
Поэма «Волынь» (1921 год) эпически изображает жизнь обитателей еврейского местечка на фоне природы южного края. В центре экспрессионистской поэмы «Куча» («Ди Купе», 1922 год) - трагедия еврейских погромов. Революционным пафосом проникнут поэтический сборник «Радио» (1922 год). Элементы модернистской эстетики характерны для поэтических сборников «Ночной грабёж» («Нахт ройб»), «Вечерние часы» («Овнт шоен», оба 1922 год), «Заклеенные циферблаты» («Фарклепте циферблатн», 1929 год), поэмы «Сорокалетний» («Ферцикйорикер ман», 1927-1940 годы; полностью издана в 1978 году), охватывающей историю еврейского народа от библейских времён до начала XX века, и др.
Роман «Поколение уходит, поколение приходит» («Дор эйнс дор ойс», том 1-2, 1929-1941 годы) и эпическая поэма «Братья» («Бридер», книга 1, 1929 год; русский перевод в 1935 году; книга 2, 1941 год) обращены к событиям Октябрьской революции и Гражданской войны. На основе собственного сценария к фильму «Возвращение Нейтана Беккера» (1932 год) о еврейском рабочем, приехавшем из США в СССР строить новое общество, создал роман «Один на один» («Эйнс аф эйнс», 1934 год; русский перевод в 1934 году). Теме холокоста посвящён поэтический цикл «Танцовщица из гетто» («Ди идише тенцерин», 1940 год; опубликован в 1942 году).
Великая Отечественная война нашла отражение в поэтических сборниках «Смерть каннибалам» («А тойт ди катибалн», 1941 год), «За народ и Родину» («Фар фолк ун Хеймланд», 1943 год), эпической поэме «Война» («Милхоме», 1948 год), романе «Поступь поколений» («Трот фун дойрес», 1948 год; частично опубликован в 1966 году) о борцах варшавского гетто. Поэзия Маркиша отличается метрическим разнообразием и отточенностью формы. Автор пьес для еврейского театра: «Земля» («Ди эрд»; издана в русском переводе в 1931 году; поставлена в 1931 году под названием «Нит гедайгет»), «Семья Овадис» («Мишпохе Овадис», 1937 год; русский перевод в 1938 году), «Восстание в гетто» («Дер уфштанд ин гетто», 1946 год), «Поминальная молитва» («Кол Нидре», 1941 год) и др. Награждён орденом Ленина (1939 год).
27.01.1949 года арестован; 18.07.1952 года осуждён Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в измене Родине; расстрелян. Реабилитирован в 1955 году.
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1960. Т. 1–2;
Стихи / Вступ. ст. Б. А. Лавренева. М., 1968;
Стихотворения и поэмы. Л., 1969.