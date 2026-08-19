МАРКИОНИЗМ
МАРКИОНИЗМ - в христианстве еретическое течение гностического происхождения II-V веков; в его основе лежало противопоставление Бога-Творца, о котором говорится в Ветхом Завете, некоему «верховному» «благому» богу.
Название течения по имени его основателя Маркиона (II век). Источниками сведений о Маркионе и маркионизме являются полемические богословские трактаты Иустина Философа, Тертуллиана, Иринея Лионского, Оригена, Евсевия Кесарийского, Епифания Кипрского,Ефрема Сирина и др. О Маркионе известно, что он происходил из города Синоп (Малая Азия), был учеником сирийского гностика Кердона. Около 140 года прибыл в Рим, где создал религиозную общину (в отличие от других гностиков, основывавших школы). По некоторым сведениям, был отлучён от Церкви собственным отцом-епископом. Свои воззрения Маркион изложил в сочинении «Антитезы» (не сохранилось), которое представляло собой противопоставления различных положений о Боге в Ветхом и Новом Заветах.
Согласно Маркиону, существует «непознаваемый» «верховный» бог, о котором как о Своём отце говорит в Новом Завете Иисус Христос; этот бог не тождествен «иудейскому» богу Ветхого Завета. «Верховный» бог - благой, любящий и милостивый. Бог Ветхого Завета подчинён «верховному» богу, он - лишь творец и владыка материального мира (демиург), поэтому он ограничен, не способен постичь ничего за пределами себя и своего мира, руководствуется законом, зол, ревнив и мстителен. Понимая Ветхий Завет как творение злого бога, упразднённое Новым Заветом, Маркион отвергал ветхозаветный закон, оспаривал иудейское учение о Мессии, в целом занимал резко антииудейскую позицию. Вероятно, он одним из первых предпринял попытку составления канона священных книг Нового Завета, признавая только Евангелие от Луки, Деяния апостолов и лишь 10 Посланий апостола Павла как единственного апостола, понявшего и сохранившего учение Христа. Однако и эти книги Маркион редактировал, считая некоторые части позднейшими иудейскими вставками.
Последующие представители маркионизма наряду с «верховным» богом и демиургом различали 3-е, низшее, начало бытия - материю. Она - носительница зла, однако зло материи проявляется опосредованно, через демиурга. Из учения Маркиона выводится крайний онтологический дуализм в антропологии - противопоставление духа и плоти. В маркионизме противопоставляются также судьба и свобода, закон и благодать (последнее - в более радикальной форме, чем у апостола Павла). В христологии маркиониты стояли преимущественно на позициях докетизма: Христос не рождён во плоти, его телесность была только видимостью; Маркион отрицал крещение Христа. Дуалистичны и сотериологические воззрения маркионитов: спасутся только души людей, но не тела; основа спасения - отречение от всего мирского и плотского (считается, что Маркион был приверженцем крайнего аскетизма; отвергал брак). Из отрицания Ветхого Завета как творения злого демиурга в маркионизме развилось представление о том, что ветхозаветные праведники не обретут спасения, тогда как отрицательные персонажи Ветхого Завета, начиная с Каина, спасутся.
До IV века маркионизм был распространён в Малой Азии, Сирии, Армении, к V веку распространился по всей Римской империи, достигнув наибольшего расцвета. В VI-VII веках маркионизм предположительно слился с манихейством, возможно, послужил основой для ереси павликиан.
Исторические источники:
Тертуллиан. Против Маркиона // Тертуллиан. Творения. СПб., 1850. Ч. 4;
Tertullien. Contre Marcion. P., 1990–2004. Vol. 1–5;
Ириней Лионский. Обличение лжеименного знания // Творения. М., 1996. Т. 2.