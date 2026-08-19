МАРКИОНИЗМ

МАРКИОНИЗМ - в хри­с­ти­ан­ст­ве ере­тическое те­че­ние гно­стического про­ис­хо­ж­де­ния II-V веков; в его ос­но­ве ле­жа­ло про­ти­во­пос­тав­ле­ние Бо­га-Твор­ца, о ко­то­ром го­во­рит­ся в Вет­хом За­ве­те, не­кое­му «вер­хов­но­му» «бла­го­му» бо­гу.

На­зва­ние те­че­ния по име­ни его ос­но­ва­те­ля Мар­кио­на (II век). Ис­точ­ни­ка­ми све­де­ний о Мар­кио­не и маркионизме яв­ля­ют­ся по­ле­мические бо­го­слов­ские трак­та­ты Иу­сти­на Фи­ло­со­фа, Тер­тул­лиа­на, Ири­нея Ли­он­ско­го, Ори­ге­на, Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го , Епи­фа­ния Кипр­ско­го, Еф­ре­ма Си­ри­на и др. О Мар­кио­не из­вест­но, что он про­ис­хо­дил из города Си­ноп (Ма­лая Азия), был уче­ни­ком сирийского гно­сти­ка Кер­до­на. Около 140 года при­был в Рим, где соз­дал ре­лигиозную об­щи­ну (в от­ли­чие от других гно­сти­ков, ос­но­вы­вав­ших шко­лы). По не­ко­то­рым све­де­ни­ям, был от­лу­чён от Церк­ви собственным от­цом-епи­ско­пом. Свои воз­зре­ния Мар­ки­он из­ло­жил в сочинении «Ан­ти­те­зы» (не сохранилось), ко­то­рое пред­став­ля­ло со­бой про­ти­во­пос­тав­ле­ния различных по­ло­же­ний о Бо­ге в Вет­хом и Но­вом За­ве­тах .

Со­глас­но Мар­кио­ну, су­ще­ст­ву­ет «не­по­зна­вае­мый» «вер­хов­ный» бог, о ко­то­ром как о Сво­ём от­це го­во­рит в Но­вом За­ве­те Ии­сус Хри­стос; этот бог не то­ж­де­ст­вен «иу­дей­ско­му» бо­гу Вет­хо­го За­ве­та. «Вер­хов­ный» бог - бла­гой, лю­бя­щий и ми­ло­сти­вый. Бог Вет­хо­го За­ве­та под­чи­нён «вер­хов­но­му» бо­гу, он - лишь тво­рец и вла­ды­ка ма­те­ри­аль­но­го ми­ра (де­ми­ург), по­это­му он ог­ра­ни­чен, не спо­со­бен по­стичь ни­че­го за пре­де­ла­ми се­бя и сво­его ми­ра, ру­ко­во­дству­ет­ся за­ко­ном, зол, рев­нив и мсти­те­лен. По­ни­мая Вет­хий За­вет как тво­ре­ние зло­го бо­га, уп­разд­нён­ное Но­вым За­ве­том, Мар­ки­он от­вер­гал вет­хо­за­вет­ный за­кон, ос­па­ри­вал иу­дей­ское уче­ние о Мес­сии, в це­лом за­ни­мал рез­ко ан­ти­иу­дей­скую по­зи­цию. Ве­ро­ят­но, он од­ним из пер­вых пред­при­нял по­пыт­ку со­став­ле­ния ка­но­на свя­щен­ных книг Но­во­го За­ве­та, при­зна­вая толь­ко Еван­ге­лие от Лу­ки, Дея­ния апо­сто­лов и лишь 10 По­сла­ний апостола Пав­ла как един­ст­вен­но­го апо­сто­ла, по­няв­ше­го и со­хра­нив­ше­го уче­ние Хри­ста. Од­на­ко и эти кни­ги Мар­ки­он ре­дак­ти­ро­вал, счи­тая не­ко­то­рые час­ти позд­ней­ши­ми иу­дей­ски­ми встав­ка­ми.

По­сле­дую­щие пред­ста­ви­те­ли маркионизма на­ря­ду с «вер­хов­ным» бо­гом и де­ми­ур­гом раз­ли­ча­ли 3-е, низ­шее, на­ча­ло бы­тия - ма­те­рию. Она - но­си­тель­ни­ца зла, од­на­ко зло ма­те­рии про­яв­ля­ет­ся опо­сре­до­ван­но, че­рез де­ми­ур­га. Из уче­ния Мар­кио­на вы­во­дит­ся край­ний он­то­ло­гический дуа­лизм в ан­тро­по­ло­гии - про­ти­во­по­став­ле­ние ду­ха и пло­ти. В маркионизме про­ти­во­пос­тав­ля­ют­ся так­же судь­ба и сво­бо­да, за­кон и бла­го­дать (по­след­нее - в бо­лее ра­ди­каль­ной фор­ме, чем у апостола Пав­ла). В хри­сто­ло­гии мар­кио­ни­ты стоя­ли пре­имущественно на по­зи­ци­ях до­ке­тиз­ма: Хри­стос не ро­ж­дён во пло­ти, его те­лес­ность бы­ла толь­ко ви­ди­мо­стью; Мар­ки­он от­ри­цал кре­ще­ние Хри­ста. Дуа­ли­стич­ны и со­те­рио­ло­гические воз­зре­ния мар­кио­ни­тов: спа­сут­ся толь­ко ду­ши лю­дей, но не те­ла; ос­но­ва спа­се­ния - от­ре­че­ние от все­го мир­ско­го и плот­ско­го (счи­та­ет­ся, что Мар­ки­он был при­вер­жен­цем край­не­го ас­кетиз­ма; от­вер­гал брак). Из от­ри­ца­ния Вет­хо­го За­ве­та как тво­ре­ния зло­го де­ми­ур­га в маркионизме раз­ви­лось пред­став­ле­ние о том, что вет­хо­за­вет­ные пра­вед­ни­ки не об­ре­тут спа­се­ния, то­гда как от­ри­ца­тель­ные пер­со­на­жи Вет­хо­го За­ве­та, на­чи­ная с Каи­на, спа­сут­ся.

До IV века маркионизм был рас­про­стра­нён в Ма­лой Азии, Си­рии, Ар­ме­нии, к V веку рас­про­стра­нил­ся по всей Римской им­пе­рии, дос­тиг­нув наи­боль­ше­го рас­цве­та. В VI-VII веках маркионизм пред­по­ло­жи­тель­но слил­ся с ма­ни­хей­ст­вом, воз­мож­но, по­слу­жил ос­но­вой для ере­си пав­ли­ки­ан .

Ис­торические источники:

Тер­тул­ли­ан. Про­тив Мар­кио­на // Тер­тул­ли­ан. Тво­ре­ния. СПб., 1850. Ч. 4;

Ter­tullien. Contre Marcion. P., 1990–2004. Vol. 1–5;

Ири­ней Ли­он­ский. Об­ли­че­ние лже­имен­но­го зна­ния // Тво­ре­ния. М., 1996. Т. 2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)