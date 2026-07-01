МАРКИН Александр Николаевич

Родился 16.07.1967. Окончил Удмуртский государственный университет в 1991 г.

Кандидатская диссертация : Менталитет римской имперской аристократии в изображении Корнелия Тацита и Плиния Младшего (некоторые аспекты) (МГУ, 1997).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Удмуртского государственного университета

Область интересов : Проблемы ментальности и социальной психологии римской аристократии, государственные и политические структуры древнего Рима, общественно-политическая мысль в античности, правовые аспекты римской государственности.

Сочинения: Идеалы и система ценностей римской аристократии в I в. н.э. М., 1996;

Этнический и социальный аспекты психологии римской аристократии в раннеимператорскую эпоху // Вестник Удмуртского ун-та. 1999. № 7;

Модели поведения римской аристократии в I в. н.э. // Вестник Удмуртского ун-та. Спец. Вып. 1998;

Эдилитет как полицейская магистратура в древнем Риме // Историк и его дело. Спец. вып.: Сб. науч. ст., посвященный 85-летию со дня рождения проф. В.Е. Майера. Ижевск, 2003.