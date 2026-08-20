МАРКГРАФ

Маркграф ( нем. Markgraf, средневек. лат. marchio, marchicomes) — должность, позднее титул в средневековой Европе, связанная с марками — военно-административными образованиями на границах державы Каролингов, которые начали возникать на рубеже VIII—IX вв. В наиболее ранних источниках начальник марки обычно назывался «префект» (praefectus) или «страж» (custos), тогда как под «marchiones» понимались рядовые воины, служившие в марке, или все ее жители. Со 2-й трети IX в. словом «marchio» начали называть также представителей знати (в формулах нередко «marchio et comes» и т. п.). При этом во многих случаях владения М. находились не на границах империи. Особенно это характерно для Италии, где во 2-й половине IX — Х в. известны М. Сполето, Ивреи, Анконы, Вероны, Камерино, Тусции и др. На германских землях с XII в. титул М. окончательно стал наследственным. Его носили, в частности, правители Австрии (позднее приняли герцогский титул), Бранденбурга, Майсена, Бадена, Бургау, Моравии и др. Титул М. был ниже титула герцога, но выше титулов графа (также ландграфа и бургграфа) и виконта (vicecomes), примерно соответствовал титулу пфальцграфа. Марк­графы Бранденбурга с 1356 входили в число курфюрстов Священной Римской империи. Титул вышел из употребления после ликвидации Священной Римской империи в 1806. Во Франции и в Англии от раннесредневекового «marchio» образован титул маркиза.

Лит. : Stieldorf A. Marken und Markgrafen. Studien zur Grenzsicherung durch die frankisch-deutschen Herrscher. Hannover, 2012. С. Г. Мереминский.