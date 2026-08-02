МАРКЕВИЧ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

МАРКЕВИЧ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ - украинский ис­то­рик, эт­но­граф и по­эт.

Из дво­рян­ско­го ро­да Мар­ко­ви­чей. Учил­ся в пан­сио­не при пе­да­го­гическом институте в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Под влия­ни­ем по­эзии Дж. Байрона из­дал в 1829 году сборники «Сти­хо­тво­ре­ния: Эле­гии. Ев­рей­ские ме­ло­дии» и «Сти­хо­тво­ре­ния эро­ти­че­ские...». В 1831 году вы­пус­тил сборник сти­хов «Ук­ра­ин­ские ме­ло­дии», в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жат украинские народные по­ве­рья и пре­да­ния; в пре­ди­сло­вии и при­ме­ча­ни­ях к сбор­ни­ку Маркевич дал опи­са­ния отдельных черт народного бы­та ук­ра­ин­цев и от­рыв­ки из ис­то­рических со­чи­не­ний о Ма­ло­рос­сии . В 1842-1843 годах из­дал 5-том­ную «Ис­то­рию Ма­ло­рос­сии», в ко­то­рой был со­б­ран бо­га­тый до­ку­мен­таль­ный ма­те­ри­ал. В 1830-х годах на­чал ра­бо­ту над «Боль­шим ис­то­ри­че­ским, ми­фо­ло­ги­че­ским, ста­ти­сти­че­ским, гео­гра­фи­че­ским и ли­те­ра­тур­ным сло­ва­рём Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­ва...» (1836 год; ос­тал­ся не­за­вер­шён­ным). Зна­чительную на­учную цен­ность име­ет со­б­ран­ная Маркевичем кол­лек­ция ис­то­рических до­ку­мен­тов по ис­то­рии Ук­раи­ны XVIII века, ко­то­рая хра­нит­ся в Российской Государственной биб­лио­те­ке .

Сочинения:

На­род­ные ук­ра­ин­ские на­пе­вы, по­ло­жен­ные на фор­те­пиа­но. М., 1840;

Обы­чаи, по­ве­рья, кух­ня и на­пит­ки ма­ло­рос­си­ян. Из­вле­че­но из ны­неш­не­го на­род­но­го бы­та. К., 1860.