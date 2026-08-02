МАРКЕВИЧ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
МАРКЕВИЧ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ - украинский историк, этнограф и поэт.
Из дворянского рода Марковичей. Учился в пансионе при педагогическом институте в Санкт-Петербурге. Под влиянием поэзии Дж. Байрона издал в 1829 году сборники «Стихотворения: Элегии. Еврейские мелодии» и «Стихотворения эротические...». В 1831 году выпустил сборник стихов «Украинские мелодии», в основе которого лежат украинские народные поверья и предания; в предисловии и примечаниях к сборнику Маркевич дал описания отдельных черт народного быта украинцев и отрывки из исторических сочинений о Малороссии. В 1842-1843 годах издал 5-томную «Историю Малороссии», в которой был собран богатый документальный материал. В 1830-х годах начал работу над «Большим историческим, мифологическим, статистическим, географическим и литературным словарём Российского государства...» (1836 год; остался незавершённым). Значительную научную ценность имеет собранная Маркевичем коллекция исторических документов по истории Украины XVIII века, которая хранится в Российской Государственной библиотеке.
Сочинения:
Народные украинские напевы, положенные на фортепиано. М., 1840;
Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта. К., 1860.