МАРКЕВИЧ ИГОРЬ

МАРКЕВИЧ ИГОРЬ - итальянский и французский дирижёр, композитор.

Пра­внук украинского ис­то­ри­ка и фольк­ло­ри­ста Н. А. Мар­ке­ви­ча . С 1914 года жил с ро­ди­те­ля­ми в Западной Ев­ро­пе, пер­вые уро­ки му­зы­ки по­лу­чил у от­ца, пиа­ни­ста Б. Н. Мар­ке­ви­ча (1874-1923 годы). В 1926-1929 годах учил­ся в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле в Па­ри­же у А. Кор­то (фортепиано) и Н. Бу­лан­же (гар­мо­ния и кон­тра­пункт). В 1934-1936 годах брал уро­ки ди­ри­жи­ро­ва­ния у Г. Шер­хе­на. Ран­ние со­чи­не­ния (Сим­фо­ни­ет­та, 1929 год, Кон­чер­то грос­со, 1930 год) об­на­ру­жи­ва­ют влия­ние И. Ф. Стра­вин­ско­го, С. С. Про­кофь­е­ва , ком­по­зи­то­ров «Шес­тёр­ки». Кан­та­та для со­пра­но, муж­ско­го хо­ра и ор­ке­ст­ра на текст Ж. Кок­то (1930 год), ба­лет «По­лёт Ика­ра» (1932 год, не по­став­лен; в 1938 году Маркевич осу­ще­ст­вил его ау­дио­за­пись с Национальным ор­ке­ст­ром Бель­гии) на­пи­са­ны с ис­поль­зо­ва­ни­ем мик­ро­хро­ма­ти­ки. Кон­церт­ная сим­фо­ния «Но­вый век» (1937 год) со­дер­жит ал­лю­зии на му­зы­ку Про­кофь­е­ва и Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча . По­след­ние круп­ные со­чи­не­ния - кон­церт­ная сим­фо­ния для со­пра­но и ор­ке­ст­ра «Ло­рен­цо Ве­ли­ко­леп­ный» (на текст Ло­рен­цо Ме­ди­чи , 1940 год) и «Ва­риа­ции, фу­га и по­сыл на те­му Ген­де­ля» для фортепиано (1941 год).

Маркевич-ди­ри­жёр от­ли­чал­ся ана­ли­ти­че­ским, под­чёрк­ну­то ин­тел­лек­ту­аль­ным под­хо­дом. Наи­бо­лее удач­ны его ин­тер­пре­та­ции русской му­зы­ки, французских ком­по­зи­то­ров XX века, сим­фо­ний Л. ван Бет­хо­ве­на (ис­пол­нял их в собственной ре­дак­ции). Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: опе­ра «Жизнь за ца­ря» М. И. Глин­ки (1957 год), ба­лет «Вес­на свя­щен­ная» И. Ф. Стра­вин­ско­го (1959 год), пес­ни М. П. Му­сорг­ско­го (в собственной ор­ке­ст­ров­ке, 1962 год, со­ли­ст­ка Г. П. Виш­нев­ская). В 1952-1955 годах воз­глав­лял Сим­фо­нический ор­кестр Сток­голь­ма, в 1958-1961 годах - Сим­фо­нический ор­кестр Мон­реа­ля, в 1957-1958 годах - Фи­лар­мо­нический ор­кестр Га­ва­ны, в 1957-1961 годах - «Ор­кестр Ла­му­рё» (Па­риж); в 1967-1972 годах художественный руководитель Фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра Мон­те-Кар­ло. Маркевич ра­бо­тал и за­пи­сы­вал­ся с круп­ней­ши­ми ми­ро­вы­ми ор­ке­ст­ра­ми: Бер­лин­ским фи­лар­мо­ни­че­ским, Лон­дон­ским сим­фо­ни­че­ским, ам­стер­дам­ским «Кон­серт­ге­бау» и др. Га­ст­ро­ли­ро­вал в СССР (впер­вые в 1960 году), в 1963 году вёл мас­тер-класс по ди­ри­жи­ро­ва­нию в Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии .

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны уча­ст­ник Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния в Ита­лии. С 1947 года гра­ж­да­нин Ита­лии, с 1982 года - Фран­ции.

Сочинения:

Introduction а̀ la musique. [Lausanne], 1940;

Made in Italy. L., 1946;

Etre et avoir éte. P., 1980;

Le testament d’Icare. P., 1984;

Бе­се­ды с И. Мар­ке­ви­чем: [диалоги с фран­цуз­ским музыковедом К. Рос­та­ном]. М., 2003.