МАРКЕВИЧ ИГОРЬ
МАРКЕВИЧ ИГОРЬ - итальянский и французский дирижёр, композитор.
Правнук украинского историка и фольклориста Н. А. Маркевича. С 1914 года жил с родителями в Западной Европе, первые уроки музыки получил у отца, пианиста Б. Н. Маркевича (1874-1923 годы). В 1926-1929 годах учился в Высшей нормальной школе в Париже у А. Корто (фортепиано) и Н. Буланже (гармония и контрапункт). В 1934-1936 годах брал уроки дирижирования у Г. Шерхена. Ранние сочинения (Симфониетта, 1929 год, Кончерто гроссо, 1930 год) обнаруживают влияние И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева, композиторов «Шестёрки». Кантата для сопрано, мужского хора и оркестра на текст Ж. Кокто (1930 год), балет «Полёт Икара» (1932 год, не поставлен; в 1938 году Маркевич осуществил его аудиозапись с Национальным оркестром Бельгии) написаны с использованием микрохроматики. Концертная симфония «Новый век» (1937 год) содержит аллюзии на музыку Прокофьева и Д. Д. Шостаковича. Последние крупные сочинения - концертная симфония для сопрано и оркестра «Лоренцо Великолепный» (на текст Лоренцо Медичи, 1940 год) и «Вариации, фуга и посыл на тему Генделя» для фортепиано (1941 год).
Маркевич-дирижёр отличался аналитическим, подчёркнуто интеллектуальным подходом. Наиболее удачны его интерпретации русской музыки, французских композиторов XX века, симфоний Л. ван Бетховена (исполнял их в собственной редакции). Среди аудиозаписей: опера «Жизнь за царя» М. И. Глинки (1957 год), балет «Весна священная» И. Ф. Стравинского (1959 год), песни М. П. Мусоргского (в собственной оркестровке, 1962 год, солистка Г. П. Вишневская). В 1952-1955 годах возглавлял Симфонический оркестр Стокгольма, в 1958-1961 годах - Симфонический оркестр Монреаля, в 1957-1958 годах - Филармонический оркестр Гаваны, в 1957-1961 годах - «Оркестр Ламурё» (Париж); в 1967-1972 годах художественный руководитель Филармонического оркестра Монте-Карло. Маркевич работал и записывался с крупнейшими мировыми оркестрами: Берлинским филармоническим, Лондонским симфоническим, амстердамским «Консертгебау» и др. Гастролировал в СССР (впервые в 1960 году), в 1963 году вёл мастер-класс по дирижированию в Московской консерватории.
В годы Второй мировой войны участник Движения Сопротивления в Италии. С 1947 года гражданин Италии, с 1982 года - Франции.
Сочинения:
Introduction а̀ la musique. [Lausanne], 1940;
Made in Italy. L., 1946;
Etre et avoir éte. P., 1980;
Le testament d’Icare. P., 1984;
Беседы с И. Маркевичем: [диалоги с французским музыковедом К. Ростаном]. М., 2003.