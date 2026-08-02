МАРКЕТРИ
МАРКЕТРИ - техника декоративно-прикладного искусства, создание наборных панелей с узорами и изображениями из наклеенных на основу деревянных пластинок, различных по цвету и текстуре.
Приёмы маркетри были известны ещё в Древнем Египте. Развитие маркетри в Европе началось в XVIII веке с подражания итальянской интарсии в Германии и Нидерландах. В XVII веке крупнейшим центром маркетри стали Нидерланды, где в этой технике создавались флоральные композиции, воспроизводившие живописные образцы того времени. Позднее техника маркетри распространилась во Франции, Англии и других странах (в России - с XVIII века), достигнув своего расцвета в XVIII веке.
Маркетри использовалась для украшения полов, мебели, создания настенных панно. Разновидностью маркетри является т. н. паркетри - техника, в которой создаются геометрически правильные узоры (в отличие от криволинейного рисунка маркетри). Французский мастер А. Ш. Буль, создавая мебель для Версаля, обогатил маркетри вставками из меди, олова, перламутра, латуни, серебра и черепахового панциря, эбенового дерева. Техника маркетри сохраняла популярность в XIX-XX веках, её использовали мастера стилей модерн (Э. Галле, Л. Мажорель) и ар деко (Ж. Э. Рульманн).