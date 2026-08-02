МАРКЕТРИ

МАРКЕТРИ - тех­ни­ка де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства , соз­да­ние на­бор­ных па­не­лей с узо­ра­ми и изо­бра­же­ния­ми из на­кле­ен­ных на ос­но­ву де­ревянных пла­сти­нок, раз­лич­ных по цве­ту и тек­сту­ре.

Приё­мы маркетри бы­ли из­вест­ны ещё в Древ­нем Егип­те . Раз­ви­тие маркетри в Ев­ро­пе на­ча­лось в XVIII веке с под­ра­жа­ния итальянской ин­тар­сии в Гер­ма­нии и Ни­дер­лан­дах. В XVII веке круп­ней­шим цен­тром маркетри ста­ли Ни­дер­лан­ды, где в этой тех­ни­ке соз­да­ва­лись фло­раль­ные ком­по­зи­ции, вос­про­из­во­див­шие жи­во­пис­ные об­раз­цы то­го вре­ме­ни. Позд­нее тех­ни­ка маркетри рас­про­стра­ни­лась во Фран­ции, Анг­лии и других стра­нах (в Рос­сии - с XVIII века), дос­тиг­нув сво­его рас­цве­та в XVIII веке.

Маркетри ис­поль­зо­ва­лась для ук­ра­ше­ния по­лов, ме­бе­ли , соз­да­ния на­стен­ных пан­но. Раз­но­вид­но­стью маркетри яв­ля­ет­ся т. н. пар­кет­ри - тех­ни­ка, в ко­то­рой соз­да­ют­ся гео­мет­ри­че­ски пра­виль­ные узо­ры (в от­ли­чие от кри­во­ли­ней­но­го ри­сун­ка маркетри). Французский мас­тер А. Ш. Буль, соз­да­вая ме­бель для Вер­са­ля, обо­га­тил маркетри встав­ка­ми из ме­ди, оло­ва, пер­ла­мут­ра, ла­ту­ни, се­реб­ра и че­ре­па­хо­во­го пан­ци­ря, эбе­но­во­го де­ре­ва. Тех­ни­ка маркетри со­хра­ня­ла по­пу­ляр­ность в XIX-XX веках, её ис­поль­зо­ва­ли мас­те­ра сти­лей мо­дерн (Э. Гал­ле, Л. Ма­жо­рель) и ар де­ко (Ж. Э. Руль­манн).

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