МАРКЕЛИУС СВЕН
МАРКЕЛИУС СВЕН - шведский архитектор.
В 1910-1915 годах учился в Королевском технологическом институте и в Академии художеств в Стокгольме, затем работал в мастерских Э. Лаллерстедта и других архитекторов. В 1920 году открыл собственное архитектурное бюро в Стокгольме. В 1925 году выиграл конкурс на проект концертного зала в Хельсингборге, но в дальнейшем заменил свой вариант в русле «скандинавского классицизма» на проект в стиле функционализма, который и был реализован (1930-1932 годы).
Один из основателей Международного конгресса современной архитектуры (CIAM, 1928 год); участвовал в создании комплекса Стокгольмской выставки 1930 год, опубликовал манифест шведских функционалистов «Acceptera» (1931 год, совместно с Э. Г. Асплундом и др.). Среди построек Маркелиуса конца 1920-х - начала 1930-х годов. в Стокгольме: здание Студенческого союза Королевского технологического института (совместно с У. Ореном, 1928-1930 годы), ангар аэропорта в Фрихамнене (1929 год), многоквартирный дом на улице Йон-Эриксонсгатан (1934-1936 годы, схема соединения жилья с объектами социальной инфраструктуры разработана Маркелиусом совместно с А. Мюрдаль), штаб-квартира Ассоциации стокгольмских строителей (1935 год); также павильон Швеции (1939 год) на Всемирной выставке 1939-1940 годы в Нью-Йорке, ряд частных вилл в Швеции.
На посту директора по градостроительству Стокгольма (1944-1954 годы) Маркелиус спроектировал серию новых районов на окраинах города, в т. ч. Веллингбю (1950-1956 годы), в плане которого отражены переработанные идеи Ле Корбюзье, и занимался разработкой нового генплана столицы (1952 год). Реализовал в этот период и проекты отдельных построек: собственного дома в Кевинге близ Стокгольма (1945 год), развивающего тему вписанного в окружающий ландшафт жилища, Народных домов в Линчёпинге (1948-1954 годы) и Стокгольме (1956-1960 годы), в которых соединены принципы функционализма и национальная шведская традиция, одного из 5 высотных зданий в интернациональном стиле на площади Хё-торгет в Стокгольме (1962 год). Занимался также дизайном интерьеров (в т. ч. зала заседаний Экономического и Социального совета ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 1953 год) и мебели.
Сочинения:
Vallingby och den aktuella stockholmsplaneringen // ̊Arsbok. Stockh., 1955;
Acceptera (co-auth.) // Modern Swedish design: three founding texts. N. Y., 2008.