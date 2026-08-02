МАРКЕЛИУС СВЕН

МАРКЕЛИУС СВЕН - шведский ар­хи­тек­тор.

В 1910-1915 годах учил­ся в Ко­ро­лев­ском тех­но­ло­гическом институте и в Академии художеств в Сток­голь­ме, за­тем ра­бо­тал в мас­тер­ских Э. Лал­лер­стед­та и других ар­хи­тек­то­ров. В 1920 году от­крыл собственное ар­хитектурное бю­ро в Сток­голь­ме. В 1925 году вы­иг­рал кон­курс на про­ект кон­церт­но­го за­ла в Хель­синг­бор­ге, но в даль­ней­шем за­ме­нил свой ва­ри­ант в рус­ле «скан­ди­нав­ско­го клас­си­циз­ма » на про­ект в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма, ко­то­рый и был реа­ли­зо­ван (1930-1932 годы).

Один из ос­но­ва­те­лей Ме­ж­ду­народного кон­грес­са современной ар­хи­тек­ту­ры (CIAM, 1928 год); уча­ст­во­вал в соз­да­нии ком­плек­са Сток­гольм­ской вы­став­ки 1930 год, опуб­ли­ко­вал ма­ни­фест шведских функ­цио­на­ли­стов «Ac­cep­tera» (1931 год, совместно с Э. Г. Ас­п­лун­дом и др.). Сре­ди по­стро­ек Маркелиуса конца 1920-х - начала 1930-х годов. в Сток­голь­ме: зда­ние Сту­денческого сою­за Ко­ро­лев­ско­го тех­но­ло­гического института (совместно с У. Оре­ном, 1928-1930 годы), ан­гар аэ­ро­пор­та в Фри­хам­не­не (1929 год), мно­го­квар­тир­ный дом на улице Йон-Эрик­сонс­га­тан (1934-1936 годы, схе­ма со­еди­не­ния жи­лья с объ­ек­та­ми со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры раз­ра­бо­та­на Маркелиусом совместно с А. Мюр­даль), штаб-квар­ти­ра Ас­со­циа­ции сток­гольм­ских строи­те­лей (1935 год); так­же па­виль­он Шве­ции (1939 год) на Все­мир­ной вы­став­ке 1939-1940 годы в Нью-Йор­ке, ряд ча­ст­ных вилл в Шве­ции.

На по­сту ди­рек­то­ра по гра­до­строи­тель­ст­ву Сток­голь­ма (1944-1954 годы) Маркелиус спро­ек­ти­ро­вал се­рию но­вых рай­онов на ок­раи­нах го­ро­да, в т. ч. Вел­лин­гбю (1950-1956 годы), в пла­не ко­то­ро­го от­ра­же­ны пе­рера­бо­тан­ные идеи Ле Кор­бю­зье, и за­ни­мал­ся раз­ра­бот­кой но­во­го ген­пла­на сто­ли­цы (1952 год). Реа­ли­зо­вал в этот пе­ри­од и про­ек­ты отдельных по­стро­ек: собственного до­ма в Ке­вин­ге близ Сток­голь­ма (1945 год), раз­ви­ваю­ще­го те­му впи­сан­но­го в ок­ру­жаю­щий ланд­шафт жи­ли­ща, На­род­ных до­мов в Лин­чё­пин­ге (1948-1954 годы) и Сток­голь­ме (1956-1960 годы), в ко­то­рых со­еди­не­ны прин­ци­пы функ­цио­на­лиз­ма и национальная шведская тра­ди­ция, од­но­го из 5 вы­сот­ных зда­ний в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле на площади Хё­-тор­гет в Сток­голь­ме (1962 год). За­ни­мал­ся так­же ди­зай­ном ин­терь­е­ров (в т. ч. за­ла за­се­да­ний Эко­но­мического и Со­ци­аль­но­го со­ве­та ООН в штаб-квар­ти­ре ООН в Нью-Йор­ке, 1953 год) и ме­бе­ли.

Сочинения:

Vallingby och den aktuella stock­holms­planeringen // ̊Arsbok. Stockh., 1955;

Accep­te­ra (co-auth.) // Modern Swedish design: three founding texts. N. Y., 2008.