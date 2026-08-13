МАРКЕ АЛЬБЕР
МАРКЕ АЛЬБЕР - французский живописец.
Учился в Париже - в Школе декоративных искусств (1890-1894 годы) и в Школе изящных искусств (1894-1898 годы) у Г. Моро; копировал картины старых мастеров в Лувре. В годы учёбы началась его дружба с А. Матиссом, сложились близкие отношения с Ж. Руо, позднее - с А. Дереном, М. де Вламинком, Р. Дюфи и О. Фриезом. Выставлялся в Салоне независимых (1901, 1906 годы) и в Осеннем салоне (с 1903 года) вместе с художниками этой группы, получившей (с 1905 года) название фовистов.
В пейзажах Марке этого периода, при всей хроматической насыщенности, сохраняются пространственные отношения, распределение интенсивных цветов следует за движением планов в глубину («Гавань в Ментоне», 1905 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Регата в Фекане», 1906 год, Национальный музей современного искусства, Париж). В ранних портретах Марке выразительность осанки, жеста выявлена чётко очерченным силуэтом фигуры, выделяющейся на нейтральном фоне (А. Рувейр, 1904 год, Национальный музей современного искусства, Париж; «Сержант колониальных войск», 1907 год, Музей изящных искусств, Бордо).
С 1907 года Марке, отказавшись от условной экспрессии фовизма, вырабатывает собственную живописную систему. В его городских пейзажах отстранённо-созерцательная позиция сочетается с интимным переживанием натуры. Виды Парижа написаны с высокой точки, открывающей гладь Сены, пересечённой дугами мостов, перспективы улиц и набережных. Приглушённая тональность, передающая состояние влажной атмосферы, насыщается богатыми переливами перламутровых оттенков («Солнце над Парижем», 1907 год, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; «Дождливый день в Париже. Нотр-Дам», 1910 год, Эрмитаж; «Мост Сан-Мишель и набережная Грандз-Огюстен», 1910-1911 годы, Национальный музей современного искусства, Париж, и др.).
С конца 1900-х годов Марке много путешествовал по Франции, посетил Неаполь, Гамбург, Роттердам, Лондон, Венецию, также Северную Африку, Испанию, Швейцарию, Норвегию, Румынию; в 1934 году совершил поездку в СССР. В его видах портов и гаваней спокойная водная гладь наполнена опаловым свечением, а тонущие в дымке прибрежные постройки, суда, горные массивы создают замкнутое обрамление («Везувий», 1909 год, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; «Роттердамский порт», 1914 год, Национальный музей современного искусства, Париж; «Гамбургский порт», 1909 год, Эрмитаж, вариант - Кунстхалле, Гамбург; «Гаврский порт», 1934 год, частное собрание, Париж, и др.).
Некоторые работы 1920-х годов сближаются с акварелью особой прозрачностью техники, лёгкостью мазка, тонкостью цветовых градаций («Ла Рошель. Выход парусных лодок», 1920 год; «Триель», 1931 год, обе - частные собрания, Париж). В 1930-е годах в творчестве Марке проявились романтические интонации: пейзажи ночного Парижа пронизаны беспокойными ритмами, динамикой вспыхивающих, фосфоресцирующих цветов («Пон-Нёф ночью», 1935-1939 годы, Национальный музей современного искусства, Париж; «Ночной Париж», 1937 год, частное собрание, Париж, и др.). Годы оккупации художник провёл в Алжире. В 1945 году вернулся в Париж. Проявил себя также как рисовальщик, иллюстратор, мастер акварели.