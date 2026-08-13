МАРКЕ АЛЬБЕР

МАРКЕ АЛЬБЕР - французский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в Па­ри­же - в Шко­ле де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (1890-1894 годы) и в Шко­ле изящ­ных ис­кусств (1894-1898 годы) у Г. Мо­ро ; ко­пи­ро­вал кар­ти­ны ста­рых мас­те­ров в Лув­ре . В го­ды учёбы на­ча­лась его дру­ж­ба с А. Ма­тис­сом , сло­жи­лись близ­кие от­но­ше­ния с Ж. Руо, позд­нее - с А. Де­ре­ном, М. де Вла­мин­ком, Р. Дю­фи и О. Фрие­зом. Вы­став­лял­ся в Са­ло­не не­за­ви­си­мых (1901, 1906 годы) и в Осен­нем са­ло­не (с 1903 года) вме­сте с ху­дож­ни­ка­ми этой груп­пы, по­лу­чив­шей (с 1905 года) на­зва­ние фо­ви­стов.

В пей­за­жах Марке это­го пе­рио­да, при всей хро­ма­тической на­сы­щен­но­сти, со­хра­ня­ют­ся про­странственные от­но­ше­ния, рас­пре­де­ле­ние ин­тен­сив­ных цве­тов сле­ду­ет за дви­же­ни­ем пла­нов в глу­би­ну («Га­вань в Мен­то­не», 1905 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Ре­га­та в Фе­ка­не», 1906 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). В ран­них порт­ре­тах Марке вы­ра­зи­тель­ность осан­ки, жес­та вы­яв­ле­на чёт­ко очер­чен­ным си­лу­этом фи­гу­ры, вы­де­ляю­щей­ся на ней­траль­ном фо­не (А. Ру­вейр, 1904 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Сер­жант ко­ло­ни­аль­ных войск», 1907 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бор­до).

С 1907 года Марке, от­ка­зав­шись от ус­лов­ной экс­прес­сии фо­виз­ма, вы­ра­ба­ты­ва­ет собственную жи­во­пис­ную сис­те­му. В его городских пей­за­жах от­стра­нён­но-со­зер­ца­тель­ная по­зи­ция со­че­та­ет­ся с ин­тим­ным пе­ре­жи­ва­ни­ем на­ту­ры. Ви­ды Па­ри­жа на­пи­са­ны с вы­со­кой точ­ки, от­кры­ваю­щей гладь Се­ны, пе­ре­се­чён­ной ду­га­ми мос­тов, пер­спек­ти­вы улиц и на­бе­реж­ных. При­глу­шён­ная то­наль­ность, пе­ре­даю­щая со­стоя­ние влаж­ной ат­мо­сфе­ры, на­сы­ща­ет­ся бо­га­ты­ми пе­ре­ли­ва­ми пер­ла­мут­ро­вых от­тен­ков («Солн­це над Па­ри­жем», 1907 год, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; «Дожд­ли­вый день в Па­ри­же. Нотр-Дам», 1910 год, Эр­ми­таж; «Мост Сан-Ми­шель и на­бе­реж­ная Грандз-Огю­стен», 1910-1911 годы, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж, и др.).

С конца 1900-х годов Марке мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Фран­ции, по­се­тил Не­аполь, Гам­бург, Рот­тер­дам, Лон­дон, Ве­не­цию, так­же Северную Аф­ри­ку, Ис­па­нию, Швей­ца­рию, Нор­ве­гию, Ру­мы­нию; в 1934 году со­вер­шил по­езд­ку в СССР. В его ви­дах пор­тов и га­ва­ней спо­кой­ная вод­ная гладь на­пол­не­на опа­ло­вым све­че­ни­ем, а то­ну­щие в дым­ке при­бреж­ные по­строй­ки, су­да, гор­ные мас­си­вы соз­да­ют замк­ну­тое об­рам­ле­ние («Ве­зу­вий», 1909 год, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; «Рот­тер­дам­ский порт», 1914 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Гам­бург­ский порт», 1909 год, Эр­ми­таж, вариант - Кун­ст­хал­ле, Гам­бург; «Гавр­ский порт», 1934 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж, и др.).

Не­ко­то­рые ра­бо­ты 1920-х годов сбли­жа­ют­ся с ак­ва­ре­лью осо­бой про­зрач­но­стью тех­ни­ки, лёг­ко­стью маз­ка, тон­ко­стью цве­то­вых гра­да­ций («Ла Ро­шель. Вы­ход па­рус­ных ло­док», 1920 год; «Три­ель», 1931 год, обе - ча­ст­ные со­б­ра­ния, Па­риж). В 1930-е годах в твор­че­ст­ве Марке про­яви­лись ро­ман­тические ин­то­на­ции: пей­за­жи ноч­но­го Па­ри­жа про­ни­за­ны бес­по­кой­ны­ми рит­ма­ми, ди­на­ми­кой вспы­хи­ваю­щих, фос­фо­рес­ци­рую­щих цве­тов («Пон-Нёф но­чью», 1935-1939 годы, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Ноч­ной Па­риж», 1937 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж, и др.). Го­ды ок­ку­па­ции ху­дож­ник про­вёл в Ал­жи­ре. В 1945 году вер­нул­ся в Па­риж. Про­явил се­бя так­же как ри­со­валь­щик, ил­лю­ст­ра­тор, мас­тер ак­ва­ре­ли.