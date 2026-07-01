МАРКА (ПОГРАНИЧНЫЕ ЗЕМЛИ ОБЩИНЫ)

МАРКА - гра­ни­ца, по­гра­нич­ная об­ласть.

1) в Сред­не­ве­ко­вье в Ев­ро­пе по­гра­нич­ные зем­ли об­щи­ны, со­сто­яв­шие в основном из ле­сов, лу­гов, пус­то­шей, во­до­ёмов, других не­об­ра­ба­ты­вае­мых уго­дий. В от­ли­чие от аль­мен­ды под маркой по­ни­ма­лись так­же об­щие уго­дья не­сколь­ких сель­ских по­се­ле­ний. Марка не обо­зна­ча­ла соб­ст­вен­но об­щи­ну, од­на­ко в не­ко­то­рых зем­лях, например в Ба­ва­рии или Вест­фа­лии, чле­нов сель­ских об­щин на­зы­ва­ли про­из­вод­ны­ми от марки сло­ва­ми - commarcani и, со­от­вет­ст­вен­но, marchenoten.

2) Тер­мин, вве­дён­ный в на­учный обо­рот во второй половине XIX - начале XX веков. ря­дом ис­то­ри­ков [Г. Л. фон Мау­рер (Гер­ма­ния), О. Ю. фон Гир­ке, А. Мей­цен (Гер­ма­ния), Э. Фри­мен (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Э. Глас­сон (Франция), П. М. Ви­ол­ле, М. М. Ко­ва­лев­ский и др.] для обо­зна­че­ния сель­ской об­щи­ны, ко­то­рую они трак­то­ва­ли как древ­ней­ший ин­сти­тут гер­ман­цев и не­ко­то­рых других ев­ропейских на­ро­дов. По их мне­нию, марка сло­жи­лась в об­щих чер­тах ещё в ро­до­п­ле­мен­ном об­ще­ст­ве и по­слу­жи­ла ос­но­вой для раз­ви­тия вот­чи­ны, тер­ри­то­ри­аль­ной вла­сти и го­ро­дов (т. н. мар­ко­вая тео­рия).

Главным ме­то­дом изу­че­ния марки был из­бран рет­ро­спек­тив­ный ме­тод, пред­по­ла­гав­ший ре­кон­ст­рук­цию ран­них форм об­щи­ны на ос­но­ве реа­лий бо­лее позд­не­го вре­ме­ни, луч­ше от­ра­жён­ных в ис­точ­ни­ках и да­же дос­туп­ных не­по­средственно на­блю­де­нию (при этом ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся так­же срав­нительно-ис­то­рический ме­тод). Основное вни­ма­ние уде­ля­лось ана­ли­зу аг­рар­ных рас­по­ряд­ков (сис­те­мы по­лей, се­во­обо­ро­тов и т. д.) и иму­ществ. от­но­ше­ни­ям. Мар­ко­вой тео­рии про­ти­во­стоя­ла воз­ник­шая позд­нее вот­чин­ная тео­рия, вы­во­див­шая об­щи­ну из вот­чин­ных ус­та­нов­ле­ний и от­но­сив­шая её воз­ник­но­ве­ние к Сред­не­ве­ко­вью [Н. Д. Фюс­тель де Ку­ланж, Ф. Си­бом (Ве­ли­ко­бри­та­ния), В. Вит­тих, Ф. Гут­ман (Гер­ма­ния), А. Допш и др.].

Мар­ко­вая тео­рия бы­ла вос­при­ня­та и раз­ви­та К. Мар­ксом и Ф. Эн­гель­сом, счи­тав­ши­ми, что марка пред­став­ля­ла по­след­ний этап раз­ви­тия об­щи­ны, а имен­но т. н. со­сед­скую об­щи­ну, ха­рак­те­ри­зо­вав­шую­ся со­че­та­ни­ем ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на при­уса­деб­ные уча­ст­ки и па­хот­ные зем­ли с кол­лек­тив­ной соб­ст­вен­но­стью на не­об­ра­ба­ты­вае­мые уго­дья. Раз­ло­же­ние марки они свя­зы­ва­ли с раз­ви­ти­ем ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, по­влёк­шим за со­бой ра­зо­ре­ние сво­бод­но­го кре­сть­ян­ст­ва и под­чи­не­ние марки феодальной вот­чи­ной, ко­то­рое, од­на­ко, не унич­то­жи­ло об­щи­ну, со­хра­нив­шую­ся до Но­во­го вре­ме­ни. Это пред­став­ле­ние бы­ло за­им­ст­во­ва­но советской ис­то­рио­гра­фи­ей (А. И. Не­усы­хин, А. И. Да­ни­лов, А. Р. Кор­сун­ский, Л. Т. Миль­ская, Я. Д. Се­ро­вай­ский и др.) и лег­ло в ос­но­ву гос­под­ство­вав­шей в ней кон­цеп­ции со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья.

На близ­ких по­зи­ци­ях стоя­ла ис­то­рио­гра­фия ГДР (К. С. Ба­дер, Э. Мюл­лер-Мер­тенс, С. Эп­пер­ляйн). В ра­бо­тах ис­то­ри­ков по­след­них де­ся­ти­ле­тий [Э. Лют­ге, Х. Ян­кун (Гер­ма­ния), С. Им­сен (Нор­ве­гия), Л. Ку­хен­бух (Гер­ма­ния), Т. Ивер­сен (Нор­ве­гия), В. Рё- ­зе­нер (Гер­ма­ния), Ю. Н. Ка­ня­шин (Ка­зах­стан)] изу­ча­ют­ся в основном ча­ст­ные во­про­сы, пре­ж­де все­го тер­ри­то­ри­аль­ная ор­га­ни­за­ция, фор­ма и раз­ме­ры по­се­ле­ния, сис­те­ма по­лей, отдельные аг­рар­ные рас­по­ряд­ки, ста­тус ста­рых и но­вых по­се­лен­цев, сель­ский сход, цер­ков­ный при­ход и др.; не от­ри­ца­ет­ся связь марки с об­щин­ны­ми по­ряд­ка­ми ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, од­на­ко марка рас­смат­ри­ва­ет­ся как по­ро­ж­де­ние бо­лее позд­не­го вре­ме­ни, от­ме­чен­но­го го­раз­до боль­шей, по срав­не­нию с ран­ним Сред­не­ве­ковь­ем, плот­но­стью на­се­ле­ния, ин­тен­сив­ной экс­плуа­та­ци­ей зем­ли (гос­под­ством трёх­по­лья), вклю­чён­но­стью об­щи­ны в со­ци­аль­ные и пра­во­вые ин­сти­ту­ты уже феодального об­ще­ст­ва, скла­ды­ва­ни­ем сель­ско­го цер­ков­но­го при­хо­да.

Ис­то­рио­гра­фические обоб­ще­ния это­го ма­те­риа­ла ред­ки [А. Я. Гу­ре­вич, К. Мод­зе­ле­вский, К. Уик­хэм (Ве­ли­ко­бри­та­ния)]. Об­щи­на ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья пред­став­ля­ет­ся се­го­дня объ­е­ди­не­ни­ем со­се­дей, в ко­то­ром кол­лек­тив­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние сельскохозяйственной жиз­ни, осо­бен­но зем­ле­де­лия (при­ну­дительные се­во­обо­ро­ты, кол­лек­тив­ный вы­пас, че­рес­по­ло­си­ца, упо­ря­до­чен­ное поль­зо­ва­ние аль­мен­дой), ещё не иг­ра­ло оп­ре­де­ляю­щей ро­ли; главными об­щи­ми де­ла­ми бы­ли за­щи­та от вра­гов и ди­ких зве­рей, под­дер­жа­ние пра­во­по­ряд­ка и вы­пол­не­ние об­щественных по­вин­но­стей пе­ред го­су­дар­ст­вом, из хо­зяйственных за­ня­тий - со­вме­ст­ное ис­поль­зо­ва­ние аль­мен­ды, в т. ч. для нужд ско­то­вод­ст­ва.

Дополнительная литература:

Wernli F. Zur Frage der Mark­genossen­schaften. Trübbach, 1961;

Bader K.S. Dorf­ge­nossenschaft und Dorfgemeinde. Weimar, 1962;

Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mit­telalters: Siedlungsform, wirtschaftliche Funk­tion, soziale Struktur / Hrsg. von H. Jankuhn, R. Schützeichel, F. Schwindt. Gött., 1977;

Ис­то­рия кре­сть­ян­ст­ва в Ев­ро­пе. М., 1985–1986. Т. 1–3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)