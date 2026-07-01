МАРКА (ПОГРАНИЧНЫЕ ЗЕМЛИ ОБЩИНЫ)
МАРКА - граница, пограничная область.
1) в Средневековье в Европе пограничные земли общины, состоявшие в основном из лесов, лугов, пустошей, водоёмов, других необрабатываемых угодий. В отличие от альменды под маркой понимались также общие угодья нескольких сельских поселений. Марка не обозначала собственно общину, однако в некоторых землях, например в Баварии или Вестфалии, членов сельских общин называли производными от марки словами - commarcani и, соответственно, marchenoten.
2) Термин, введённый в научный оборот во второй половине XIX - начале XX веков. рядом историков [Г. Л. фон Маурер (Германия), О. Ю. фон Гирке, А. Мейцен (Германия), Э. Фримен (Великобритания), Э. Глассон (Франция), П. М. Виолле, М. М. Ковалевский и др.] для обозначения сельской общины, которую они трактовали как древнейший институт германцев и некоторых других европейских народов. По их мнению, марка сложилась в общих чертах ещё в родоплеменном обществе и послужила основой для развития вотчины, территориальной власти и городов (т. н. марковая теория).
Главным методом изучения марки был избран ретроспективный метод, предполагавший реконструкцию ранних форм общины на основе реалий более позднего времени, лучше отражённых в источниках и даже доступных непосредственно наблюдению (при этом широко использовался также сравнительно-исторический метод). Основное внимание уделялось анализу аграрных распорядков (системы полей, севооборотов и т. д.) и имуществ. отношениям. Марковой теории противостояла возникшая позднее вотчинная теория, выводившая общину из вотчинных установлений и относившая её возникновение к Средневековью [Н. Д. Фюстель де Куланж, Ф. Сибом (Великобритания), В. Виттих, Ф. Гутман (Германия), А. Допш и др.].
Марковая теория была воспринята и развита К. Марксом и Ф. Энгельсом, считавшими, что марка представляла последний этап развития общины, а именно т. н. соседскую общину, характеризовавшуюся сочетанием частной собственности на приусадебные участки и пахотные земли с коллективной собственностью на необрабатываемые угодья. Разложение марки они связывали с развитием частной собственности на землю, повлёкшим за собой разорение свободного крестьянства и подчинение марки феодальной вотчиной, которое, однако, не уничтожило общину, сохранившуюся до Нового времени. Это представление было заимствовано советской историографией (А. И. Неусыхин, А. И. Данилов, А. Р. Корсунский, Л. Т. Мильская, Я. Д. Серовайский и др.) и легло в основу господствовавшей в ней концепции социально-экономической истории раннего Средневековья.
На близких позициях стояла историография ГДР (К. С. Бадер, Э. Мюллер-Мертенс, С. Эпперляйн). В работах историков последних десятилетий [Э. Лютге, Х. Янкун (Германия), С. Имсен (Норвегия), Л. Кухенбух (Германия), Т. Иверсен (Норвегия), В. Рё- зенер (Германия), Ю. Н. Каняшин (Казахстан)] изучаются в основном частные вопросы, прежде всего территориальная организация, форма и размеры поселения, система полей, отдельные аграрные распорядки, статус старых и новых поселенцев, сельский сход, церковный приход и др.; не отрицается связь марки с общинными порядками раннего Средневековья, однако марка рассматривается как порождение более позднего времени, отмеченного гораздо большей, по сравнению с ранним Средневековьем, плотностью населения, интенсивной эксплуатацией земли (господством трёхполья), включённостью общины в социальные и правовые институты уже феодального общества, складыванием сельского церковного прихода.
Историографические обобщения этого материала редки [А. Я. Гуревич, К. Модзелевский, К. Уикхэм (Великобритания)]. Община раннего Средневековья представляется сегодня объединением соседей, в котором коллективное регулирование сельскохозяйственной жизни, особенно земледелия (принудительные севообороты, коллективный выпас, чересполосица, упорядоченное пользование альмендой), ещё не играло определяющей роли; главными общими делами были защита от врагов и диких зверей, поддержание правопорядка и выполнение общественных повинностей перед государством, из хозяйственных занятий - совместное использование альменды, в т. ч. для нужд скотоводства.
Дополнительная литература:
Wernli F. Zur Frage der Markgenossenschaften. Trübbach, 1961;
Bader K.S. Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde. Weimar, 1962;
Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters: Siedlungsform, wirtschaftliche Funktion, soziale Struktur / Hrsg. von H. Jankuhn, R. Schützeichel, F. Schwindt. Gött., 1977;
История крестьянства в Европе. М., 1985–1986. Т. 1–3.