МАРКА (ДЕНЕЖНО ВЕСОВАЯ ЕДИНИЦА)
МАРКА.
1) денежно-весовая единица в ряде государств Северной и Центр. Европы в Средневековье и Новое время. Впервые упомянута в письме англосаксонского короля Этельвульфа в аббатство Сен-Дени во Франции (857 год). В договоре английского короля Альфреда Великого с датчанами (880/890 годы) упоминается полмарки. Первоначально марка делилась на 8 унций, или эре, что составляло 2/3 римского фунта (327,45 г). В X-XI веках марка вытесняет каролингский фунт (равный 16 унциям) в качестве главной весовой единицы; в Германии в это время кёльнская марка составляла половину фунта (233,856 г) и делилась на 16 лотов, или полуунций. В X-XIV веках появляются другие региональные марки: парижская тройская (244,752 г), тауэрская (233,275 г), нюрнбергская (237,52 г), регенсбургская (245,345 г), венская (276,98 г) и т. д.
В Германии с XV века кёльнская марка постепенно вытесняет остальные, первый имперский монетный устав (1524 год) утверждает её как главную весовую меру. В империи Габсбургов до XIX века бытовала венская марка. По германо-австрийскому соглашению с 1857 года германская и австрийская марки заменяются метрическим монетным фунтом (500 г). В качестве меры веса драгоценных металлов кёльнская марка подразделялась в XVI-XIX веках на марку в золоте (= 24 каратам= 288 гранам) и марку в серебре (=4 фердингам=16 лотам=32 сен- тинам= 64 квентхенам= 256 рихтпфенни- гам=512 геллерам). В Англии и в Британской империи до XIX века основная мера веса (фунт) равнялась 1,5 марке; во Франции (до 1795 года) 1 ливр составлял 2 марки. Счётная марка состояла из определённого количества монет (marca denariorum, grossorum и т. п.), сначала равных весовой марка по массе и стоимости. В связи с порчей монет из марки серебра (весовой) чеканили всё больше низкопробных монет, поэтому счётная марка по стоимости начала отличаться от весовой, превратившись исключительно в счётное понятие, и со временем уже несколько счётных марок стали равняться 1 марке серебра (весовой).
2) Серебряная монета в ряде государств Германии и Прибалтики в XVI-XVIII веках, в Любеке, Гамбурге, Висмаре, Люнебурге, Риге, Ревеле и др.; в Дании и Швеции (в Швеции с номиналом в 8, 4, 2, 1).
3) Денежная единица в Германии. В 1871 году во всей Германской империи была введена единая золотая марка, делящаяся на 100 пфеннигов (0,358 г золота - до 1914). Выпускались золотые монеты в 20, 10 (крона), 5 марок, серебряные - в 5, 2, 1, 1/2, 1/5 марки, банкноты, размен которых на золото прекратился после начала Первой мировой войны; в результате инфляции к 1923 году курс марки упал до 4200 млрд. Марка за 1 доллар США; в 1923 году была выпущена рентная марка, приравненная к 1 трлн. прежних. С 1924 года возобновился выпуск банкнот в рейхсмарках с официальным курсом на уровне 4,2 марки за 1 доллар, а после девальвации доллара в 1934 - 2,5 за 1 доллар. С мая 1945 года по июнь 1948 года в обращении были рейхсмарки, рентные марки и марки союзного командования. После проведения денежных реформ в западной и советской зонах оккупации, появляются собственные марки в ГДР и ФРГ, последняя заменена на евро в 2002 году.
4) Денежная единица Финляндии (финляндский markka). Введена в 1860 году, делилась на 100 пенни. В 1877 году её золотое содержание было установлено на уровне французского франка (0,290 г золота, с 1925 года - 0,037 г). С 1945 года обесценилась, её золотое содержание было снижено до 0,002 г, курс - до 320 марок за 1 доллар. В 1963 году введена новая марка, равная 100 старым. Заменена на евро в 2002 году.
5) Денежная единица Польши в 1917-1924 годах. Выпускалась Польской краевой ссудной кассой. До 1920 года имела хождение наряду с русскими рублями, немецкая маркой, австро-венгерской кроной. Не имея никакого обеспечения, по мере увеличения эмиссии, польская марка сильно обесценилась, и в 1924 году в обращение был введён злотый, равный 18 млн. польских марок.
6) Денежная единица Эстонии в 1918-1928 годах. Делилась на 100 пенни. Заменена кроной.