МАРКА (ДЕНЕЖНО ВЕСОВАЯ ЕДИНИЦА)

МАРКА.

1) де­неж­но-ве­со­вая еди­ни­ца в ря­де го­су­дарств Северной и Центр. Ев­ро­пы в Сред­не­ве­ко­вье и Но­вое вре­мя. Впер­вые упо­мя­ну­та в пись­ме анг­ло­сак­сон­ско­го ко­ро­ля Этель­вуль­фа в аб­бат­ст­во Сен-Де­ни во Фран­ции (857 год). В до­го­во­ре английского ко­ро­ля Альф­ре­да Ве­ли­ко­го с дат­ча­на­ми (880/890 годы) упо­ми­на­ет­ся пол­мар­ки. Пер­во­на­чаль­но марка де­ли­лась на 8 ун­ций, или эре, что со­став­ля­ло 2/3 римского фун­та (327,45 г). В X-XI веках марка вы­тес­ня­ет ка­ро­линг­ский фунт (рав­ный 16 ун­ци­ям) в ка­че­ст­ве главной ве­со­вой еди­ни­цы; в Гер­ма­нии в это вре­мя кёльн­ская марка со­став­ля­ла по­ло­ви­ну фун­та (233,856 г) и де­ли­лась на 16 лотов, или по­лу­ун­ций. В X-XIV веках по­яв­ля­ют­ся другие ре­гио­наль­ные марки: па­риж­ская трой­ская (244,752 г), тау­эр­ская (233,275 г), нюрн­берг­ская (237,52 г), ре­генс­бург­ская (245,345 г), вен­ская (276,98 г) и т. д.

В Гер­ма­нии с XV века кёльн­ская марка по­сте­пен­но вы­тес­ня­ет ос­таль­ные, первый им­пер­ский мо­нет­ный ус­тав (1524 год) ут­вер­жда­ет её как главную ве­со­вую ме­ру. В им­пе­рии Габс­бур­гов до XIX века бы­то­ва­ла вен­ская марка. По гер­ма­но-австрийскому со­гла­ше­нию с 1857 года германская и австрийская марки за­ме­ня­ют­ся мет­ри­че­ским мо­нет­ным фун­том (500 г). В ка­че­ст­ве ме­ры ве­са дра­гоцен­ных ме­тал­лов кёльн­ская марка под­раз­де­ля­лась в XVI-XIX веках на марку в зо­ло­те (= 24 ка­ра­там= 288 гра­нам) и марку в се­реб­ре (=4 фер­дин­гам=16 ло­там=32 сен- ­ти­нам= 64 квент­хе­нам= 256 рих­тп­фен­ни­- гам=512 гел­ле­рам). В Анг­лии и в Британской им­пе­рии до XIX века основная ме­ра ве­са (фунт) рав­ня­лась 1,5 марке; во Фран­ции (до 1795 года) 1 ливр со­став­лял 2 марки. Счёт­ная марка со­сто­я­ла из оп­ре­де­лён­но­го ко­ли­че­ст­ва мо­нет (marca denariorum, grossorum и т. п.), сна­ча­ла рав­ных ве­со­вой марка по мас­се и стои­мо­сти. В свя­зи с пор­чей мо­нет из марки се­реб­ра (ве­со­вой) че­ка­ни­ли всё боль­ше низ­ко­проб­ных мо­нет, по­это­му счёт­ная марка по стои­мо­сти на­ча­ла от­ли­чать­ся от ве­со­вой, пре­вра­тив­шись ис­клю­чи­тель­но в счёт­ное по­ня­тие, и со вре­ме­нем уже несколько счёт­ных марок ста­ли рав­нять­ся 1 марке се­реб­ра (ве­со­вой).

2) Се­реб­ря­ная мо­не­та в ря­де го­су­дарств Гер­ма­нии и При­бал­ти­ки в XVI-XVIII веках, в Лю­бе­ке, Гам­бур­ге, Вис­ма­ре, Лю­не­бур­ге, Ри­ге, Ре­ве­ле и др.; в Да­нии и Шве­ции (в Шве­ции с но­ми­на­лом в 8, 4, 2, 1).

3) Де­неж­ная еди­ни­ца в Гер­ма­нии. В 1871 году во всей Германской им­пе­рии бы­ла вве­де­на еди­ная зо­ло­тая марка, де­ля­щая­ся на 100 пфен­ни­гов (0,358 г зо­ло­та - до 1914). Вы­пус­ка­лись зо­ло­тые мо­не­ты в 20, 10 (кро­на), 5 марок, се­реб­ря­ные - в 5, 2, 1, 1/2, 1/5 марки, банк­но­ты, раз­мен ко­то­рых на зо­ло­то пре­кра­тил­ся по­сле на­ча­ла Первой ми­ро­вой вой­ны; в ре­зуль­та­те ин­фля­ции к 1923 году курс марки упал до 4200 млрд. Марка за 1 доллар США; в 1923 году бы­ла вы­пу­ще­на рент­ная марка, при­рав­нен­ная к 1 трлн. преж­них. С 1924 года во­зоб­но­вил­ся вы­пуск банк­нот в рейхс­мар­ках с официальным кур­сом на уров­не 4,2 марки за 1 доллар, а по­сле де­валь­ва­ции дол­ла­ра в 1934 - 2,5 за 1 доллар. С мая 1945 года по июнь 1948 года в об­ра­ще­нии бы­ли рейхс­мар­ки, рент­ные марки и марки со­юз­но­го ко­ман­до­ва­ния. По­сле про­ве­де­ния де­неж­ных ре­форм в западной и советской зо­нах ок­ку­па­ции, по­яв­ля­ют­ся соб­ст­вен­ные марки в ГДР и ФРГ, по­след­няя за­ме­не­на на ев­ро в 2002 году.

4) Де­неж­ная еди­ни­ца Фин­лян­дии (финляндский markka). Вве­де­на в 1860 году, де­ли­лась на 100 пен­ни. В 1877 году её зо­ло­тое со­дер­жа­ние бы­ло ус­та­нов­ле­но на уров­не французского фран­ка (0,290 г зо­ло­та, с 1925 года - 0,037 г). С 1945 года обес­це­ни­лась, её зо­ло­тое со­дер­жа­ние бы­ло сни­же­но до 0,002 г, курс - до 320 марок за 1 доллар. В 1963 году вве­де­на но­вая марка, рав­ная 100 ста­рым. За­ме­не­на на ев­ро в 2002 году.

5) Де­неж­ная еди­ни­ца Поль­ши в 1917-1924 годах. Вы­пус­ка­лась Польской крае­вой ссуд­ной кас­сой. До 1920 года име­ла хо­ж­де­ние на­ря­ду с русскими руб­ля­ми, немецкая маркой, ав­ст­ро-венгерской кро­ной. Не имея ни­ка­ко­го обес­пе­че­ния, по ме­ре уве­ли­че­ния эмис­сии, польская марка силь­но обес­це­ни­лась, и в 1924 году в об­ра­ще­ние был вве­дён зло­тый, рав­ный 18 млн. польских ма­рок.

6) Де­неж­ная еди­ни­ца Эс­то­нии в 1918-1928 годах. Де­ли­лась на 100 пен­ни. За­ме­не­на кро­ной.

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