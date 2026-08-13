МАРК ПОДВИЖНИК

МАРК ПОДВИЖНИК (Марк Пус­тын­ник, Марк От­шель­ник) - хри­сти­ан­ский мо­нах, ав­тор ас­ке­тических со­чи­не­ний, свя­той.

Све­де­ния о нём очень скуд­ны. Ге­ор­гий Амар­тол (IX век) в сочинении «Хро­но­гра­фия» со­об­ща­ет, что Марк Подвижник был уче­ни­ком свтятителя Ио­ан­на Зла­то­ус­та . В не­ко­то­рых ру­ко­пи­сях со­чи­не­ния Марка Подвижника пред­ва­ря­ют­ся крат­ким жи­ти­ем, в ко­то­ром их ав­тор ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с египетским ас­ке­том Мар­ком из Кел­лий, упо­ми­нае­мым в «Лав­саи­ке» Пал­ла­дия (начало V века) и в «Ис­то­рии» Со­зо­ме­на (середина V века) и об­щав­шим­ся с прп. Ма­ка­ри­ем Алек­сан­д­рий­ским. В поль­зу египетского про­ис­хо­ж­де­ния Марка Подвижника вы­сту­па­ет сви­де­тель­ст­во древ­ней­шей сирийской ру­ко­пи­си (534 год) с со­чи­не­ния­ми Марка Подвижника, где он име­ну­ет­ся «еги­пет­ским». Вы­дви­га­лось несколько ги­по­тез, ото­жде­ст­в­ляв­ших Марка Подвижникас сирийским мо­на­хом Мар­ком или с Мар­ком - тар­сий­ским пре­сви­те­ром.

Со­хра­ни­лось 10 со­чи­не­ний - Слов, под­пи­сан­ных име­нем Марка Подвижника [пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский свт. Фо­тий (IX век) упо­ми­нал о 9 со­чи­не­ни­ях Марка Подвижника, цер­ков­ный ис­то­рик Ни­ки­фор Кал­лист Ксан­фо­пул (XIV век) - о 40]: «О ду­хов­ном за­ко­не»; «К ду­маю­щим оп­рав­дать­ся де­ла­ми»; «О по­кая­нии»; «О кре­ще­нии»; «По­сла­ние к ино­ку Ни­ко­лаю»; «Оп­ро­вер­же­ние схо­ла­сти­ку»; «Со­ве­ты ума сво­ей ду­ше»; «О по­сте» (со­глас­но современным ис­сле­до­ва­ни­ям, это Сло­во не при­над­ле­жит Марку Подвижнику); «Про­тив мель­хи­се­де­ки­тов»; «Про­тив не­сто­ри­ан». Со­чи­не­ния Марка Подвижника объ­е­ди­не­ны уче­ни­ем о бла­го­да­ти Бо­жи­ей, ко­то­рую хри­стиа­нин по­лу­ча­ет в кре­ще­нии; бла­го­дать дей­ст­ву­ет при ус­ло­вии со­блю­де­ния «ду­хов­но­го за­ко­на» (Рим. 7:14), т. е. хри­сти­ан­ских за­по­ве­дей (сре­ди ко­то­рых Марк Подвижник упо­ми­нал не­пре­стан­ную мо­лит­ву). За­тра­ги­вая во­прос о гре­хе пер­во­род­ном и воз­дей­ст­вии его на хри­стиа­ни­на, Марк Подвижник ука­зы­вал, что при­зна­ком все­общ­но­сти пер­во­род­но­го гре­ха яв­ля­ет­ся смерть; по­сле кре­ще­ния про­дол­жа­ет дей­ст­во­вать си­ла гре­ха, ко­то­рую ве­рую­щий мо­жет ос­лаб­лять по­кая­ни­ем. Марк Подвижник по­ле­ми­зи­ро­вал: с ере­ти­ка­ми-мес­са­лиа­на­ми, уп­ре­кая их в тщет­но­сти мис­тических ис­ка­ний бу­ду­ще­го Не­бес­но­го Ие­ру­са­ли­ма, ко­то­рый как Цер­ковь уже дан ка­ж­до­му в кре­ще­нии; с мель­хи­се­де­ки­та­ми, при­вер­жен­ца­ми по­лу­гно­сти­че­ской ере­си, ко­то­рые ви­де­ли в вет­хо­за­вет­ной фи­гу­ре Мел­хи­се­де­ка од­но из во­пло­ще­ний Сло­ва Бо­жия и ума­ля­ли т. о. зна­че­ние Хри­ста; с не­сто­риа­на­ми , ко­то­рые вво­ди­ли ипо­стас­ное раз­де­ле­ние во Хри­сте, что, по мне­нию Марка Подвижника, ста­ви­ло под со­мне­ние дей­ст­вен­ность ис­ку­п­ле­ния; воз­мож­но, так­же с ори­ге­ни­ста­ми.

Со­чи­не­ния Марка Подвижника, имев­шие боль­шой ав­то­ри­тет сре­ди хри­сти­ан­ских под­виж­ни­ков, ещё в древ­но­сти бы­ли пе­ре­ве­де­ны на сирийский, грузинский и арабский язы­ки. Марка Подвижника ока­зал влия­ние на позд­ней­ших ас­ке­тических пи­са­те­лей: прп. Исаа­ка Си­ри­на, Иси­хия Си­наи­та, прп. До­ро­фея Газ­ско­го, прп. Ана­ста­сия Си­наи­та, не­сто­ри­ан­ско­го ав­то­ра Ба­бая Ве­ли­ко­го, со­ста­вив­ше­го ком­мен­та­рий на со­чи­не­ния Марка Подвижника, прп. Ио­ан­на Да­ма­ски­на , прп. Фео­до­ра Сту­ди­та. Мыс­ли из со­чи­не­ний Марка Подвижника во­шли в раз­лич­ные фло­ри­ле­гии (сборники ци­тат). Сло­ва 1, 2 и 5 во­шли в со­став «Доб­ро­то­лю­бия​».

Па­мять Марка Подвижника по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 5(18) мар­та.

Сочинения:

Migne PG. T. 65;

Пре­по­доб­но­го и бо­гонос­но­го от­ца на­ше­го Мар­ка Под­виж­ни­ка нрав­ст­вен­но-под­виж­ни­че­ские сло­ва. М., 1858;

Sources Chrétiennes. P., 1999. Vol. 445. P., 2000. Vol. 455.