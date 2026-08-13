МАРК ПОДВИЖНИК
МАРК ПОДВИЖНИК (Марк Пустынник, Марк Отшельник) - христианский монах, автор аскетических сочинений, святой.
Сведения о нём очень скудны. Георгий Амартол (IX век) в сочинении «Хронография» сообщает, что Марк Подвижник был учеником свтятителя Иоанна Златоуста. В некоторых рукописях сочинения Марка Подвижника предваряются кратким житием, в котором их автор отождествляется с египетским аскетом Марком из Келлий, упоминаемым в «Лавсаике» Палладия (начало V века) и в «Истории» Созомена (середина V века) и общавшимся с прп. Макарием Александрийским. В пользу египетского происхождения Марка Подвижника выступает свидетельство древнейшей сирийской рукописи (534 год) с сочинениями Марка Подвижника, где он именуется «египетским». Выдвигалось несколько гипотез, отождествлявших Марка Подвижникас сирийским монахом Марком или с Марком - тарсийским пресвитером.
Сохранилось 10 сочинений - Слов, подписанных именем Марка Подвижника [патриарх Константинопольский свт. Фотий (IX век) упоминал о 9 сочинениях Марка Подвижника, церковный историк Никифор Каллист Ксанфопул (XIV век) - о 40]: «О духовном законе»; «К думающим оправдаться делами»; «О покаянии»; «О крещении»; «Послание к иноку Николаю»; «Опровержение схоластику»; «Советы ума своей душе»; «О посте» (согласно современным исследованиям, это Слово не принадлежит Марку Подвижнику); «Против мельхиседекитов»; «Против несториан». Сочинения Марка Подвижника объединены учением о благодати Божией, которую христианин получает в крещении; благодать действует при условии соблюдения «духовного закона» (Рим. 7:14), т. е. христианских заповедей (среди которых Марк Подвижник упоминал непрестанную молитву). Затрагивая вопрос о грехе первородном и воздействии его на христианина, Марк Подвижник указывал, что признаком всеобщности первородного греха является смерть; после крещения продолжает действовать сила греха, которую верующий может ослаблять покаянием. Марк Подвижник полемизировал: с еретиками-мессалианами, упрекая их в тщетности мистических исканий будущего Небесного Иерусалима, который как Церковь уже дан каждому в крещении; с мельхиседекитами, приверженцами полугностической ереси, которые видели в ветхозаветной фигуре Мелхиседека одно из воплощений Слова Божия и умаляли т. о. значение Христа; с несторианами , которые вводили ипостасное разделение во Христе, что, по мнению Марка Подвижника, ставило под сомнение действенность искупления; возможно, также с оригенистами.
Сочинения Марка Подвижника, имевшие большой авторитет среди христианских подвижников, ещё в древности были переведены на сирийский, грузинский и арабский языки. Марка Подвижника оказал влияние на позднейших аскетических писателей: прп. Исаака Сирина, Исихия Синаита, прп. Дорофея Газского, прп. Анастасия Синаита, несторианского автора Бабая Великого, составившего комментарий на сочинения Марка Подвижника, прп. Иоанна Дамаскина, прп. Феодора Студита. Мысли из сочинений Марка Подвижника вошли в различные флорилегии (сборники цитат). Слова 1, 2 и 5 вошли в состав «Добротолюбия».
Память Марка Подвижника по календарю Русской православной церкви - 5(18) марта.
Сочинения:
Migne PG. T. 65;
Преподобного и богоносного отца нашего Марка Подвижника нравственно-подвижнические слова. М., 1858;
Sources Chrétiennes. P., 1999. Vol. 445. P., 2000. Vol. 455.