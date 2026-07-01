МАРК ФРАНЦ

МАРК ФРАНЦ - немецкий жи­во­пи­сец, гра­фик.

Изу­чал тео­ло­гию и фи­ло­со­фию в Мюн­хен­ском университете, за­тем учил­ся в Академии художеств в Мюн­хе­не (1900-1902 годы) у Г. фон Хак­ля и В. фон Ди­ца. В 1902 году со­вер­шил по­езд­ку по Ита­лии, в 1903 году и 1907 году - в Па­риж, в 1906 году по­се­тил Гре­цию. Зна­ком­ст­во с жи­во­пи­сью им­прес­сио­ни­стов, П. Го­ге­на и В. Ван Го­га, так­же изу­чение древнеегипетской и средневековой скульп­ту­ры ока­за­ли зна­чительное влия­ние на ста­нов­ле­ние его собственного сти­ля. В 1909 году Марк по­се­лил­ся в Зин­дельс­дор­фе (Ниж­няя Ба­ва­рия). В 1910 году, по­сле по­се­ще­ния вы­став­ки Но­во­го мюн­хен­ско­го ху­дожественного объ­е­ди­не­ния, по­зна­ко­мил­ся с В. В. Кан­дин­ским , А. Г. Яв­лен­ским, Г. Мюн­тер, М. Ве­рёв­ки­ной; с 1911 года стал чле­ном это­го объ­е­ди­не­ния. В 1911 году вме­сте с Кан­дин­ским, А. Мак­ке и другими ос­но­вал объ­еди­не­ние «Си­ний всад­ник», был од­ним из ре­дак­то­ров од­но­именного аль­ма­на­ха (1912 год), где на­пе­ча­тал несколько эс­се о современном искусстве.

Марк - один из главных мас­те­ров ран­не­го немецкого экс­прес­сио­низ­ма . Основной сю­жет его жи­во­пи­си - жи­вот­ные в ланд­шафт­ном ок­ру­же­нии (ещё в середины 1900-х годов он за­ри­со­вы­вал ло­ша­дей, ла­ней в Бер­лин­ском зоо­пар­ке; был дру­жен со швейцарским зоо­ло­гом Ж. Нитс­ле). Вос­при­няв мис­ти­ко-пан­теи­стические идеи немецких ро­ман­ти­ков, Марк стре­мил­ся пе­ре­дать «ор­га­ни­че­ский ритм, ко­то­рый пуль­си­ру­ет во всех су­ще­ст­вах». В кар­ти­нах «Ло­шадь в пей­за­же» (1910 год, Му­зей Фольк­ванг, Эс­сен), «Ли­си­ца» (1911 год, Му­зей Хейд­та, Вуп­пер­таль) и др. из­ги­бы тел жи­вот­ных пе­ре­кли­ка­ют­ся с вол­но­об­раз­ны­ми ли­ния­ми хол­мов, яв­ляя един­ст­во при­род­ных рит­мов.

Чис­тые на­сы­щен­ные цве­та (крас­ный, си­ний, жёл­тый) долж­ны пе­ре­да­вать «сущ­ность», скры­тую за «ви­ди­мо­стью», и по­то­му на­де­ля­ют­ся у Марка сим­во­лическим зна­че­ни­ем. В 1912 году в Па­ри­же по­зна­ко­мил­ся с Р. Де­ло­не ; под его влия­ни­ем, а так­же итальянского фу­ту­риз­ма стиль Марка ме­ня­ет­ся: по­яв­ля­ют­ся от­вле­чён­ные лу­че­вид­ные и па­ра­бо­лические фор­мы, рас­се­каю­щие изо­бра­же­ние на фраг­мен­ты («Тигр», 1912 год, Лен­бах­ха­ус, Мюн­хен; «Меч­таю­щая ло­шадь», 1913 год, Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк; «Судь­ба жи­вот­ных», 1913 год, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель). Даль­ней­шие по­ис­ки сверх­чув­ст­вен­ной сущ­но­сти вле­кут ху­дож­ни­ка к аб­ст­рак­цио­низ­му («Ти­роль», «Бо­рю­щие­ся фор­мы»; обе - 1914 год, Мюн­хен, Но­вая пи­на­ко­те­ка). Стре­ми­тель­ная творческая эво­лю­ция Марка бы­ла пре­рва­на его ги­бе­лью на фрон­те под Вер­де­ном .

Сочинения:

A. Macke – F. Marc: Briefwechsel. K ̈oln, 1964;

Schriften / Hrsg. K. Lankheit. K ̈oln, 1978;

Briefe, Aufzeichnungen und Aphorismen. Lpz., 1980;

W. Kandinsky und F. Marc: Brief­wech­sel / Hrsg. K. Lankheit. Köln, 1983.