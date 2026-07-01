МАРК ФРАНЦ
МАРК ФРАНЦ - немецкий живописец, график.
Изучал теологию и философию в Мюнхенском университете, затем учился в Академии художеств в Мюнхене (1900-1902 годы) у Г. фон Хакля и В. фон Дица. В 1902 году совершил поездку по Италии, в 1903 году и 1907 году - в Париж, в 1906 году посетил Грецию. Знакомство с живописью импрессионистов, П. Гогена и В. Ван Гога, также изучение древнеегипетской и средневековой скульптуры оказали значительное влияние на становление его собственного стиля. В 1909 году Марк поселился в Зиндельсдорфе (Нижняя Бавария). В 1910 году, после посещения выставки Нового мюнхенского художественного объединения, познакомился с В. В. Кандинским, А. Г. Явленским, Г. Мюнтер, М. Верёвкиной; с 1911 года стал членом этого объединения. В 1911 году вместе с Кандинским, А. Макке и другими основал объединение «Синий всадник», был одним из редакторов одноименного альманаха (1912 год), где напечатал несколько эссе о современном искусстве.
Марк - один из главных мастеров раннего немецкого экспрессионизма. Основной сюжет его живописи - животные в ландшафтном окружении (ещё в середины 1900-х годов он зарисовывал лошадей, ланей в Берлинском зоопарке; был дружен со швейцарским зоологом Ж. Нитсле). Восприняв мистико-пантеистические идеи немецких романтиков, Марк стремился передать «органический ритм, который пульсирует во всех существах». В картинах «Лошадь в пейзаже» (1910 год, Музей Фолькванг, Эссен), «Лисица» (1911 год, Музей Хейдта, Вупперталь) и др. изгибы тел животных перекликаются с волнообразными линиями холмов, являя единство природных ритмов.
Чистые насыщенные цвета (красный, синий, жёлтый) должны передавать «сущность», скрытую за «видимостью», и потому наделяются у Марка символическим значением. В 1912 году в Париже познакомился с Р. Делоне; под его влиянием, а также итальянского футуризма стиль Марка меняется: появляются отвлечённые лучевидные и параболические формы, рассекающие изображение на фрагменты («Тигр», 1912 год, Ленбаххаус, Мюнхен; «Мечтающая лошадь», 1913 год, Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк; «Судьба животных», 1913 год, Художественный музей, Базель). Дальнейшие поиски сверхчувственной сущности влекут художника к абстракционизму («Тироль», «Борющиеся формы»; обе - 1914 год, Мюнхен, Новая пинакотека). Стремительная творческая эволюция Марка была прервана его гибелью на фронте под Верденом.
Сочинения:
A. Macke – F. Marc: Briefwechsel. K ̈oln, 1964;
Schriften / Hrsg. K. Lankheit. K ̈oln, 1978;
Briefe, Aufzeichnungen und Aphorismen. Lpz., 1980;
W. Kandinsky und F. Marc: Briefwechsel / Hrsg. K. Lankheit. Köln, 1983.