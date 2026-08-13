МАРК ЭФЕССКИЙ

Марк Эфесский ( греч. Μάρkος τῆς Ἐφέσου, в миру Мануил Евгеник, Μανουήλ Εὐγενικός) (ок. 1392, Константинополь — 23.06.1445, там же) — византийский богослов, полемист, противник Флорентийской унии , гимнограф, митрополит Эфесский (1437—1445), православный святой. Отец М. Э. руководил школой и был диаконом храма Св. Софии в Константинополе; мать, Мария, — дочь врача; младший брат — писатель и богослов Иоанн Евгеник . М. Э. получил домашнее образование у отца, а после его смерти в 1406 продолжил обучение под руководством знаменитых преподавателей и ученых Иоанна Хортазмена, Георгия Гемиста Плифона и Иосифа Вриенния. По окончании обучения возглавил школу, которой ранее руководил его отец. Среди его учеников были Георгий Схоларий (впоследствии патриарх Геннадий Схоларий), Феодор Агаллиан (впоследствии Феофан, митрополит Мидийский) и младший брат Иоанн Евгеник. М. Э. вошел в круг приближенных императора Мануила II Палеолога , став его советником. В 1420 в возрасте 26 лет принял монашеский постриг в монастыре Преображения на о. Антигона, взяв имя Марк. В 1422 из-за турецких набегов вернулся в Константинополь, где поселился в Манганском монастыре Св. Георгия. Около 1426 принял священнический сан. Новый император Иоанн VIII Палеолог , сменивший Мануила II, также высоко ценил М. Э. В 1437 по воле императора М. Э. был рукоположен в епископы и занял кафедру митрополита Эфесского. В ноябре того же года в составе делегации православных епископов отправился на Ферраро-Флорентийский собор , созванный по инициативе Иоанна VIII Палеолога с целью объединения Восточной и Западной церквей в надежде получить военную помощь против турок. На соборе М. Э. участвовал в обсуждении догматических вопросов. Сначала он был сторонником унии, но в ходе дискуссий пришел к выводу, что учение Западной церкви противоречит догматам Вселенских соборов и объединение церквей невозможно. М. Э. стал единственным представителем греческой делегации, отказавшимся подписать резолюцию собора. По возвращении в Константинополь продолжал выступать с проповедями и посланиями против унии, за что был арестован и провел два года в заключении в крепости Мундрос на о. Лемнос. В конце 1442 вернулся в Константинополь и вскоре умер. М. Э. — автор около 115 произведений различных жанров. Уже в XV в. его стали воспринимать как святого, официально был канонизирован в 1734. День памяти — 19 января.

Соч. : Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca / Ed. J.-P. Migne. Т. 159—160.

Лит. : Амвросий Погодин, архим. Св. Марк Эфесский и Флорентийская Уния. М., 1994; Constas N. Mark Eugenikos // La theologie byzantine et sa tradition. Vol. 2. Turnhout, 2002. P. 411—464; Каллист Властос, монах. Марк Эфесский и Флорентийский собор. М., 2009. А. В. Кузнецов.