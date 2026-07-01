МАРИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

МАРИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - государственный имени Э.Н. Сапаева.

Ос­но­ван в 1968 году в Йош­кар-Оле как Музыкально-дра­ма­тический те­атр имени М. Шке­та­на; с 1972 года Му­зы­каль­ный те­атр; с 1994 года современное название.

Пер­вая по­ста­нов­ка - опе­ра «Ак­па­тыр» Э. Н. Са­пае­ва (1969 год). В 1971 году по­став­лен первый марийский ба­лет - «Лес­ная ле­ген­да» А. Б. Луп­по­ва. Ос­но­ва современного ре­пер­туа­ра - ба­ле­ты, опе­рет­ты , дет­ские пье­сы с му­зы­кой; идут национальные спек­так­ли, в т. ч. опе­ра «Ал­ди­ар» Э. А. Ар­хи­по­вой (2001 год). Сре­ди но­вых по­ста­но­вок - ба­лет «Кар­ми­на бу­ра­на» на му­зы­ку К. Ор­фа (2008 год, ба­летм. М. Мур­дмаа). С 1995 года на сце­не те­ат­ра еже­год­но про­хо­дит ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «Зим­ние ве­че­ра». С 2003 года про­во­дит­ся фес­ти­валь ба­ле­та имени Г. С. Ула­но­вой.

Сре­ди главных ди­ри­жё­ров те­ат­ра: Г. Ф. Та­ны­гин, В. Ве­не­дик­тов, В. Пра­со­лов; сре­ди пев­цов - А. А. Ве­не­дик­тов, Л. Ф. Ко­ва­лё­ва. С 2001 года художественный руководитель те­ат­ра - ба­летмейстер К. А. Ива­нов.

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