МАРИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
МАРИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - государственный имени Э.Н. Сапаева.
Основан в 1968 году в Йошкар-Оле как Музыкально-драматический театр имени М. Шкетана; с 1972 года Музыкальный театр; с 1994 года современное название.
Первая постановка - опера «Акпатыр» Э. Н. Сапаева (1969 год). В 1971 году поставлен первый марийский балет - «Лесная легенда» А. Б. Луппова. Основа современного репертуара - балеты, оперетты, детские пьесы с музыкой; идут национальные спектакли, в т. ч. опера «Алдиар» Э. А. Архиповой (2001 год). Среди новых постановок - балет «Кармина бурана» на музыку К. Орфа (2008 год, балетм. М. Мурдмаа). С 1995 года на сцене театра ежегодно проходит международный фестиваль «Зимние вечера». С 2003 года проводится фестиваль балета имени Г. С. Улановой.
Среди главных дирижёров театра: Г. Ф. Таныгин, В. Венедиктов, В. Прасолов; среди певцов - А. А. Венедиктов, Л. Ф. Ковалёва. С 2001 года художественный руководитель театра - балетмейстер К. А. Иванов.