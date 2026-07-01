МАРИЙСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-художественный музей республики Марий Эл. Музей открыт в мае 1995 года в канун Великой Победы.

Экспозиции рассказывают об истории Марийского края, Медведевской земли. Это археологические памятники, утварь, орудия труда XIII-XIX веков история гражданской и Великой отечественной войн .

Уголок природы радует разнообразием представителей фауны. Религиозный уголок отражает три основные религии, исповедуемые жителями района: традиционное верование-язычество, православие и ислам. Современная аллея славы рассказывает о дне сегодняшнем. В музее имеется большой выставочный зал, в котором проходят все мероприятия, а также экспонируются разнообразные выставки. К услугам посетителей предлагаются экскурсии, лекции, образовательные программы, мастер-классы, уроки на различные темы.

Иллюстрации:

Историко-художественный музей республики Марий Эл.