МАРИЯМПОЛЕ

МАРИЯМПОЛЕ - город на юго-западе Литвы, административный центр Мариямпольского уезда.

Население 44,9 тысяч человек (2011 год). Рас­по­ло­жен на реке Шя­шу­пе (ле­вый при­ток Ня­му­на­са), близ гра­ни­цы с Поль­шей и Ка­ли­нин­град­ской областью РФ. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Мариямполе про­хо­дит ме­ж­ду­народная ав­то­ма­ги­ст­раль Ка­ли­нин­град - Виль­нюс - Минск, близ го­ро­да - «Via Baltica» (Вар­ша­ва - Кау­нас - Ри­га - Тал­лин).

Воз­ник­ло в Ре­чи По­спо­ли­той в 1750-х годах как мес­теч­ко близ мо­на­сты­ря ка­то­лического ор­де­на ма­ри­ан; с 1758 года на­зы­ва­лось Мариямполе. В 1780-1790-х годах сли­лось с тор­го­вым мес­теч­ком Ста­ро­по­ле (пре­об­ра­зо­ва­но в 1736 году из деревни Па­шя­шу­пис, впер­вые упо­ми­нае­мой в ис­точ­ни­ках в 1667 году). В 1792 году Мариямполе по­лу­чи­ло ма­где­бург­ское пра­во. По­сле 3-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1795 год) уезд­ный го­род провинции Но­вая Восточная Прус­сия, в 1807-1815 годах - Вар­шав­ско­го гер­цог­ст­ва. В 1815 году при­сое­ди­нён к Российской им­пе­рии. Бы­строе эко­но­мическое раз­ви­тие Мариямполе на­ча­лось с 1829 года по­сле за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва про­шед­ше­го че­рез го­род шос­се Санкт-Пе­тер­бург - Вар­ша­ва. В 1837-1866 годах уезд­ный го­род Ав­гу­стов­ской гу­бер­нии, с 1866 года - Су­валк­ской гу­бер­нии. Силь­но по­стра­дал от по­жа­ра в 1868 года.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны в 1915-1918 годах ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Уезд­ный го­род Ли­товской Рес­пуб­ли­ки (1918-1940 годы). В 1923 году че­рез го­род про­шла железная дорога Каз­лу- Ру­да - Шеш­то­кай. В 1940-1990 годах в со­ста­ве Ли­товской ССР, уезд­ный го­род (1940-1950 годы). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны с 22.06.1941 года по 31.07.1944 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в хо­де Кау­нас­ской опе­ра­ции 1944 года. В 1950-1995 годах центр Ма­ри­ям­поль­ско­го (в 1955-1989 годах Кап­сук­ско­го) района (в 1950-1953 годах в со­ста­ве Кау­нас­ской области). В 1955-1989 годах на­зы­вал­ся Кап­су­кас (в честь ли­товского по­ли­тического дея­те­ля В. Миц­кя­ви­чю­са-Кап­су­ка­са). С 1990 года в со­ста­ве Ли­товской Рес­пуб­ли­ки; с 1994 года центр Ма­ри­ям­поль­ско­го уез­да.

Со­хра­ни­лись: зда­ния мо­на­сты­ря ма­ри­ан (ос­но­ван в 1750 году, за­крыт в 1865 году, вос­ста­нов­лен в 1920-е годы), кос­тёл Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1824 год), церк­ви - еван­ге­лическая лю­те­ран­ская (1835-1841 годы) и Святого Вин­сен­та де По­ля (бывшая пра­во­слав­ная цер­ковь; 1888 год); си­на­го­га (1870 год, ны­не об­ра­зо­вательный центр), се­ми­на­рия и жен­ский мо­на­стырь в ду­хе не­оклас­си­циз­ма, жи­лые до­ма XIX - начала XX веков, де­ревянная церковь Святой Трои­цы на пра­во­слав­ном клад­би­ще (1907 год), железнодорожный во­кзал в ду­хе мо­дер­на (1923 год; про­ект Э. Фри­ка­са), зда­ние дио­це­за в сти­ле функ­цио­на­лиз­ма (1934 год, архитектора В. Ландс­бер­гис-Жям­каль­нис). Му­зеи: крае­вед­че­ский (1933 год), пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния и де­пор­та­ции (1993 год), ме­мо­ри­аль­ный пре­зи­ден­та Лит­вы в 1926 году К. Гри­ню­са (1998 год). Те­атр (ос­но­ван в 1942 году, с 1988 года му­ни­ци­паль­ный).

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