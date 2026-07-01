МАРИЯМПОЛЕ
МАРИЯМПОЛЕ - город на юго-западе Литвы, административный центр Мариямпольского уезда.
Население 44,9 тысяч человек (2011 год). Расположен на реке Шяшупе (левый приток Нямунаса), близ границы с Польшей и Калининградской областью РФ. Железнодорожная станция. Через Мариямполе проходит международная автомагистраль Калининград - Вильнюс - Минск, близ города - «Via Baltica» (Варшава - Каунас - Рига - Таллин).
Возникло в Речи Посполитой в 1750-х годах как местечко близ монастыря католического ордена мариан; с 1758 года называлось Мариямполе. В 1780-1790-х годах слилось с торговым местечком Старополе (преобразовано в 1736 году из деревни Пашяшупис, впервые упоминаемой в источниках в 1667 году). В 1792 году Мариямполе получило магдебургское право. После 3-го раздела Речи Посполитой (1795 год) уездный город провинции Новая Восточная Пруссия, в 1807-1815 годах - Варшавского герцогства. В 1815 году присоединён к Российской империи. Быстрое экономическое развитие Мариямполе началось с 1829 года после завершения строительства прошедшего через город шоссе Санкт-Петербург - Варшава. В 1837-1866 годах уездный город Августовской губернии, с 1866 года - Сувалкской губернии. Сильно пострадал от пожара в 1868 года.
Во время Первой мировой войны в 1915-1918 годах оккупирован германскими войсками. Уездный город Литовской Республики (1918-1940 годы). В 1923 году через город прошла железная дорога Казлу- Руда - Шештокай. В 1940-1990 годах в составе Литовской ССР, уездный город (1940-1950 годы). Во время Великой Отечественной войны с 22.06.1941 года по 31.07.1944 года оккупирован германскими войсками, освобождён Красной Армией в ходе Каунасской операции 1944 года. В 1950-1995 годах центр Мариямпольского (в 1955-1989 годах Капсукского) района (в 1950-1953 годах в составе Каунасской области). В 1955-1989 годах назывался Капсукас (в честь литовского политического деятеля В. Мицкявичюса-Капсукаса). С 1990 года в составе Литовской Республики; с 1994 года центр Мариямпольского уезда.
Сохранились: здания монастыря мариан (основан в 1750 году, закрыт в 1865 году, восстановлен в 1920-е годы), костёл Архангела Михаила (1824 год), церкви - евангелическая лютеранская (1835-1841 годы) и Святого Винсента де Поля (бывшая православная церковь; 1888 год); синагога (1870 год, ныне образовательный центр), семинария и женский монастырь в духе неоклассицизма, жилые дома XIX - начала XX веков, деревянная церковь Святой Троицы на православном кладбище (1907 год), железнодорожный вокзал в духе модерна (1923 год; проект Э. Фрикаса), здание диоцеза в стиле функционализма (1934 год, архитектора В. Ландсбергис-Жямкальнис). Музеи: краеведческий (1933 год), партизанского движения и депортации (1993 год), мемориальный президента Литвы в 1926 году К. Гринюса (1998 год). Театр (основан в 1942 году, с 1988 года муниципальный).