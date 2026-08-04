МАРИЯ ЯРОСЛАВНА
МАРИЯ ЯРОСЛАВНА - великая княгиня московская (1433-1434 годы, 1434-1446 годы, с 1447 года), жена великого князя Василия II Васильевича.
Из московских Рюриковичей, дочь боровского князя Ярослава Владимировича. Выбор в пользу Марии Ярославны сделала великая княгиня Софья Витовтовна, вдова великого князя московского Василия I Дмитриевича; вскоре после возвращения Василия II из Орды состоялось обручение (середина октября - начало ноября 1432 года), а 08.02.1433 года - свадьба. Конфликт на свадебном пиру (со старшего сына удельного князя Юрия Дмитриевича, князя Василия Юрьевича Косого, по приказу Софьи Витовтовны сняли золотой пояс) стал поводом для назревавшей династической войны. В 1433-1434 годах Мария Ярославна сопровождала Василия II в ходе его многочисленных перемещений во время Московской усобицы 1425-1453 годов. В относительно спокойные годы родила трёх сыновей - Юрия Большого (осень 1437 года; умер зимой 1441 года), Ивана (будущий великий князь московский Иван III Васильевич, 22.01.1440 года) и Юрия Васильевича Меньшого (22.10.1441 года). 26.10.1445 года Мария Ярославна с семьёй встречала в Переяславле (Залесском) Василия II, вернувшегося из ордынского плена с послами хана Улуг-Мухаммеда. Арестована 12.02.1446 года после захвата Москвы отрядами во главе с князем Дмитрием Юрьевичем Шемякой и можайским князем Иваном Андреевичемв отсутствие Василия II (её казна была в очередной раз разграблена). 16 февраля Мария Ярославна с мужем были отправлены в заточение в Углич (в мае туда же были сосланы их сыновья). Позднее Мария Ярославна с тремя сыновьями (в августе 1446 года в Угличе родился князь Андрей Васильевич Большой Горяй) сопровождала освобождённого мужа до Вологды, затем в Кирилло-Белозерский монастырь и в Тверь, где состоялось обручение княжича Ивана и тверской княжны Марии Борисовны. Затем Мария Ярославна вместе с сыновьями сопровождала мужа в начале его зимнего похода против войск Дмитрия Шемяки, не позднее конца января 1447 года она вернулась в столицу. В конце июня 1451 года Мария Ярославна с младшими сыновьями (в июле 1449 года родился Борис Васильевич) в последний раз отправилась в вынужденную поездку в Углич в связи с подходом к Москве отрядов ордынского царевича Мазовши.
В 1450-е годы происходило увеличение домена Марии Ярославны: её вотчины быстро росли за счёт перехода к ней всех традиционных владений великих княгинь московских (после смерти в июне 1453 года её свекрови), а также за счёт её собственных приобретений [Романов на Волге (ныне в составе города Тутаев) и владения на левобережье нижней Шексны у князей Ярославских; боярские сёла в нескольких уездах центра страны; ряд заложенных ей вотчин]. Зимой 1458 года она добилась прощения у митрополита Ионы для ростовского архиепископа Феодосия, совершившего грубую ошибку в соблюдении поста («за печалование» Мария Ярославна взяла у владыки крупное ростовское село). По всей видимости, её отношение к ростовскому архиепископу было учтено Василием II и собором РПЦ при поставлении Феодосия митрополитом (1461 год).
В соответствии с духовной Василия II (1462 год) за Марией Ярославной закреплялись очень значительные владения [помимо крупных административных единиц (Ростов, Романов, волости Заволжские в бассейне реки Шексна; Нерехта и др.), сёл в ближнем и дальнем Подмосковье, ей передавалось более 60 волостей и сёл в 14 уездах, притом из состава всех княжений её сыновей], вся полнота административно-судебных и финансовых прав в отношении своего удела, а также важная роль в урегулировании отношений между сыновьями (Василий II поручил детей своей супруге, они не должны были «выступать из её воли ни в чём», именно она должна была разрешать возможные поземельные и иные конфликты между братьями).
Сохранилось более 60 актов Марии Ярославны всех типов (жалованные, указные, правые, разъезжие, кормленые грамоты и др.). В её уделе существовали Боярская дума (боярами у неё были представители старомосковских фамилий - Сабуровы, Монастырёвы, Каменские, Квашнины, Шеины и др.), дворцовое ведомство и двор. Войска Марии Ярославны участвовали в военных кампаниях, в т. ч. в походе на Новгород в 1477-1478 годах. На службу к Марие Ярославне перешли после смерти Василия II его доверенные дьяки (А. Майко, Стефан Брадатый, Василий Беда Толстой и др.).
Мария Ярославна активно участвовала в политической жизни Великого княжества Московского и семейных делах своих детей. Воспитывавшийся в Москве малолетний рязанский князь Василий Иванович был отпущен в Переяславль-Рязанский в 1464 году и в том же году при участии М. Я. был обвенчан с её дочерью Анной. По «её слову» в конце 1460-х годов было заключено первое «докончание» Ивана III с его братом Андреем Васильевичем Большим Горяем. Она сыграла важную роль в заключении браков её сыновьями Андреем Большим и Борисом Васильевичем, при принятии решения об отправке посольства в Рим за З. (С. Ф.) Палеолог, в урегулировании конфликтной ситуации с папским легатом А. Бонумбре, сопровождавшим невесту. В апреле 1467 года Мария Ярославна приняла участие в погребении 1-й жены Ивана III, великой княгини Марии Борисовны. В том же году по её инициативе и на её средства был обновлён и завершён собор Вознесенского женского монастыря в Кремле. Тяжело заболела после поездки (первой после смерти мужа) в Ростов в июле - сентябре 1472 года в дни похода хана Большой Орды Ахмеда на южные земли Великого княжества Московского. После выздоровления она участвовала в свадебных церемониях 2-го брака Ивана III с З. (С. Ф.) Палеолог (ноябрь 1472 года), а в следующем году выступила посредником при урегулировании конфликта между её сыновьями (в т. ч. передала Романов Андрею Большому Горяю).
Мария Ярославна делала значительные пожалования в монастыри: денежные, продуктовые и отчасти земельные вклады; финансовые льготы и изъятия получили от неё более 60 обителей. Вероятно, на рубеже 1477 и 1478 года она отправила в Кирилло-Белозерский монастырь (который она почитала более других) 495 рублей (огромную для того времени сумму) с тем, чтобы в течение 15 лет в нём и 10 друих северных обителях осуществлялись специальные поминания Пафнутия Боровского, а в память мужа и других членов семьи должны были осуществляться еженедельные кормления нищих. 02.02.1478 года Мария Ярославна была пострижена в монахини игуменом Кирилло-Белозерского монастыря Нифонтом с именем Марфа. После этого она поселилась в Вознесенском монастыре, сохранив при этом статус великой княгини московской и свой удел (её грамоты, как правило, выдавались от имени Марфы, реже Марии; наиболее поздние датируются 1483 годом и, возможно, 1484 годом).
В 1480 году приняла активное участие в урегулировании открытого конфликта Андрея Большого Горяя и Бориса с Иваном III. В апреле - мае её усилия оказались безрезультатными, а в сентябре - октябре в самый трудный период нашествия хана Ахмеда, когда Иван III приехал в столицу «для совета» (в т. ч. с матерью), «печалование» Мариы Ярославны, митрополита Геронтия, других иерархов принесло успех: в ноябре отряды братьев Ивана III прибыли на реку Угра.
Мария Ярославна была похоронена в соборе Вознесенского монастыря Московского Кремля, в 1929 году её останки перенесены в подклет Архангельского собора.