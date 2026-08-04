МАРИЯ ЯРОСЛАВНА

МАРИЯ ЯРОСЛАВНА - великая кня­ги­ня мо­с­ков­ская (1433-1434 годы, 1434-1446 годы, с 1447 года), же­на великого князя Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча.

Из московских Рю­ри­ко­ви­чей, дочь бо­ров­ско­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча. Вы­бор в поль­зу Марии Ярославны сде­ла­ла великая княгиня Со­фья Ви­тов­тов­на, вдо­ва великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча; вско­ре по­сле воз­вра­ще­ния Ва­си­лия II из Ор­ды со­стоя­лось об­ру­че­ние (середина ок­тяб­ря - начало но­ября 1432 года), а 08.02.1433 года - свадь­ба. Кон­фликт на сва­деб­ном пи­ру (со стар­ше­го сы­на удель­но­го князя Юрия Дмит­рие­ви­ча, князя Ва­си­лия Юрь­е­ви­ча Ко­со­го, по при­ка­зу Со­фьи Ви­тов­тов­ны сня­ли зо­ло­той по­яс) стал по­во­дом для на­зре­вав­шей ди­на­стической вой­ны. В 1433-1434 годах Мария Ярославна со­про­во­ж­да­ла Ва­си­лия II в хо­де его мно­го­численных пе­ре­ме­ще­ний во вре­мя Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов. В от­но­си­тель­но спо­кой­ные го­ды ро­ди­ла трёх сы­но­вей - Юрия Боль­шо­го (осень 1437 года; умер зи­мой 1441 года), Ива­на (бу­ду­щий великий князь мо­с­ков­ский Иван III Ва­силь­е­вич , 22.01.1440 года) и Юрия Ва­силь­е­ви­ча Мень­шо­го (22.10.1441 года). 26.10.1445 года Мария Ярославна с семь­ёй встре­ча­ла в Пе­ре­яс­лав­ле (За­лес­ском) Ва­си­лия II, вер­нув­ше­го­ся из ор­дын­ско­го пле­на с по­сла­ми ха­на Улуг-Му­хам­ме­да. Аре­сто­ва­на 12.02.1446 года по­сле за­хва­та Мо­ск­вы от­ря­да­ми во гла­ве с князем Дмит­ри­ем Юрь­е­ви­чем Ше­мя­кой и мо­жай­ским князем Ива­ном Ан­д­рее­ви­чемв от­сут­ст­вие Ва­си­лия II (её каз­на бы­ла в оче­ред­ной раз раз­граб­ле­на). 16 февраля Мария Ярославна с му­жем бы­ли от­прав­ле­ны в за­то­че­ние в Уг­лич (в мае ту­да же бы­ли со­сла­ны их сы­но­вья). Позднее Мария Ярославна с тре­мя сы­новь­я­ми (в августе 1446 года в Уг­ли­че ро­дил­ся князь Ан­д­рей Ва­силь­е­вич Боль­шой Го­ряй) со­про­во­ж­да­ла освобождённого му­жа до Во­ло­гды, за­тем в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь и в Тверь, где со­стоя­лось об­ру­че­ние кня­жи­ча Ива­на и твер­ской княж­ны Ма­рии Бо­ри­сов­ны. За­тем Мария Ярославна вме­сте с сы­новь­я­ми со­про­во­ж­да­ла му­жа в на­ча­ле его зим­не­го по­хо­да про­тив войск Дмит­рия Ше­мя­ки, не позд­нее кон­ца января 1447 года она вер­ну­лась в сто­ли­цу. В кон­це ию­ня 1451 года Мария Ярославна с млад­ши­ми сы­новь­я­ми (в ию­ле 1449 года ро­дил­ся Бо­рис Ва­силь­е­вич) в по­след­ний раз от­пра­ви­лась в вы­ну­ж­ден­ную по­езд­ку в Уг­лич в свя­зи с под­хо­дом к Мо­ск­ве от­ря­дов ор­дын­ско­го ца­ре­ви­ча Ма­зов­ши.

В 1450-е годы про­ис­хо­ди­ло уве­ли­че­ние до­ме­на Марии Ярославны: её вот­чи­ны бы­ст­ро рос­ли за счёт пе­ре­хо­да к ней всех тра­диционных вла­де­ний великих кня­гинь мо­с­ков­ских (по­сле смер­ти в ию­не 1453 года её свек­ро­ви), а так­же за счёт её собственных при­об­ре­те­ний [Ро­ма­нов на Вол­ге (ны­не в со­ста­ве города Ту­та­ев) и вла­де­ния на ле­во­бе­ре­жье ниж­ней Шекс­ны у кня­зей Яро­слав­ских; бо­яр­ские сё­ла в не­сколь­ких уез­дах цен­тра стра­ны; ряд за­ло­жен­ных ей вот­чин]. Зи­мой 1458 года она до­би­лась про­ще­ния у митрополита Ио­ны для рос­тов­ско­го ар­хи­епископа Фео­до­сия, со­вер­шив­ше­го гру­бую ошиб­ку в со­блю­де­нии по­ста («за пе­ча­ло­ва­ние» Мария Ярославна взя­ла у вла­ды­ки круп­ное рос­тов­ское се­ло). По всей ви­ди­мо­сти, её от­но­ше­ние к рос­тов­ско­му ар­хи­епи­ско­пу бы­ло уч­те­но Ва­си­ли­ем II и со­бо­ром РПЦ при по­став­ле­нии Фео­до­сия ми­тро­по­ли­том (1461 год).

В со­от­вет­ст­вии с ду­хов­ной Ва­си­лия II (1462 год) за Марией Ярославной за­кре­п­ля­лись очень зна­чительные вла­де­ния [по­ми­мо круп­ных административных еди­ниц (Рос­тов, Ро­ма­нов, во­лос­ти За­волж­ские в бас­сей­не реки Шекс­на; Не­рех­та и др.), сёл в ближ­нем и даль­нем Под­мос­ко­вье, ей пе­ре­да­ва­лось бо­лее 60 во­лос­тей и сёл в 14 уез­дах, при­том из со­ста­ва всех кня­же­ний её сы­но­вей], вся пол­но­та ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-су­деб­ных и фи­нан­со­вых прав в от­но­ше­нии сво­его уде­ла, а так­же важ­ная роль в уре­гу­ли­ро­ва­нии от­но­ше­ний ме­ж­ду сы­новь­я­ми (Ва­си­лий II по­ру­чил де­тей сво­ей супруге, они не долж­ны бы­ли «вы­сту­пать из её во­ли ни в чём», имен­но она долж­на бы­ла раз­ре­шать воз­мож­ные по­зе­мель­ные и иные кон­флик­ты ме­ж­ду брать­я­ми).

Со­хра­ни­лось бо­лее 60 ак­тов Марии Ярославны всех ти­пов (жа­ло­ван­ные, указ­ные, пра­вые, разъ­ез­жие, корм­ле­ные гра­мо­ты и др.). В её уде­ле су­ще­ст­во­ва­ли Бо­яр­ская ду­ма (боя­ра­ми у неё бы­ли пред­ста­ви­те­ли ста­ро­мос­ков­ских фа­ми­лий - Са­бу­ро­вы, Мо­на­сты­рё­вы, Ка­мен­ские, Кваш­ни­ны, Шеи­ны и др.), двор­цо­вое ве­дом­ст­во и двор. Вой­ска Марии Ярославны уча­ст­во­ва­ли в во­енных кам­па­ни­ях, в т. ч. в по­хо­де на Нов­го­род в 1477-1478 годах. На служ­бу к Марие Ярославне пе­ре­шли по­сле смер­ти Ва­си­лия II его до­ве­рен­ные дья­ки (А. Май­ко, Сте­фан Бра­да­тый, Ва­си­лий Бе­да Тол­стой и др.).

Мария Ярославна ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в по­ли­тической жиз­ни Великого княжества Мо­с­ков­ско­го и се­мей­ных де­лах сво­их де­тей. Вос­пи­ты­вав­ший­ся в Мо­ск­ве ма­ло­лет­ний ря­зан­ский князь Ва­си­лий Ива­но­вич был от­пу­щен в Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский в 1464 году и в том же го­ду при уча­стии М. Я. был об­вен­чан с её до­че­рью Ан­ной. По «её сло­ву» в конце 1460-х годов бы­ло за­клю­че­но пер­вое «до­кон­ча­ние» Ива­на III с его бра­том Ан­д­ре­ем Ва­силь­е­ви­чем Боль­шим Го­ря­ем. Она сыг­ра­ла важ­ную роль в за­клю­че­нии бра­ков её сы­новь­я­ми Ан­д­ре­ем Боль­шим и Бо­ри­сом Ва­силь­е­ви­чем, при при­ня­тии ре­ше­ния об от­прав­ке по­соль­ст­ва в Рим за З. (С. Ф.) Па­лео­лог, в уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­фликт­ной си­туа­ции с пап­ским ле­га­том А. Бо­нум­бре, со­про­во­ж­дав­шим не­вес­ту. В апреле 1467 года Мария Ярославна при­ня­ла уча­стие в по­гре­бе­нии 1-й же­ны Ива­на III, великой княгини Ма­рии Бо­ри­сов­ны. В том же го­ду по её ини­циа­ти­ве и на её сред­ст­ва был об­нов­лён и за­вер­шён со­бор Воз­не­сен­ско­го жен­ско­го монастыря в Крем­ле. Тя­же­ло за­бо­ле­ла по­сле по­езд­ки (пер­вой по­сле смер­ти му­жа) в Рос­тов в ию­ле - сентябре 1472 года в дни по­хо­да ха­на Боль­шой Ор­ды Ах­ме­да на южные зем­ли Великого княжества Мо­с­ков­ско­го. По­сле вы­здо­ров­ле­ния она уча­ст­во­ва­ла в сва­деб­ных це­ре­мо­ни­ях 2-го бра­ка Ива­на III с З. (С. Ф.) Па­лео­лог (но­ябрь 1472 года), а в сле­дую­щем го­ду вы­сту­пи­ла по­сред­ни­ком при уре­гу­ли­ро­вании кон­флик­та ме­ж­ду её сы­новь­я­ми (в т. ч. пе­ре­да­ла Ро­ма­нов Ан­д­рею Боль­шо­му Го­ряю).

Мария Ярославна де­ла­ла зна­чительные по­жа­ло­ва­ния в мо­на­сты­ри : де­неж­ные, про­дук­то­вые и от­час­ти зе­мель­ные вкла­ды; фи­нансовые льго­ты и изъ­я­тия по­лу­чи­ли от неё бо­лее 60 оби­те­лей. Ве­ро­ят­но, на ру­бе­же 1477 и 1478 года она от­пра­ви­ла в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь (ко­то­рый она по­чи­та­ла бо­лее дру­гих) 495 руб­лей (ог­ром­ную для то­го вре­ме­ни сум­му) с тем, что­бы в те­че­ние 15 лет в нём и 10 друих северных оби­те­лях осу­ще­ст­в­ля­лись специальные по­ми­на­ния Паф­ну­тия Бо­ров­ско­го, а в па­мять му­жа и других чле­нов се­мьи долж­ны бы­ли осу­ще­ст­в­лять­ся еже­не­дель­ные корм­ле­ния ни­щих. 02.02.1478 года Мария Ярославна бы­ла по­стри­же­на в мо­на­хи­ни игу­ме­ном Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го монастыря Ни­фон­том с име­нем Мар­фа. По­сле это­го она по­се­ли­лась в Воз­не­сен­ском монастыре, со­хра­нив при этом ста­тус великой кня­ги­ни мо­с­ков­ской и свой удел (её гра­мо­ты, как пра­ви­ло, вы­да­ва­лись от име­ни Мар­фы, ре­же Ма­рии; наи­бо­лее позд­ние да­ти­ру­ют­ся 1483 годом и, воз­мож­но, 1484 годом).

В 1480 году при­ня­ла ак­тив­ное уча­стие в уре­гу­ли­ро­ва­нии от­кры­то­го кон­флик­та Ан­д­рея Боль­шо­го Го­ряя и Бо­ри­са с Ива­ном III. В ап­ре­ле - мае её уси­лия ока­за­лись без­ре­зуль­тат­ны­ми, а в сен­тяб­ре - ок­тяб­ре в са­мый труд­ный пе­риод на­ше­ст­вия ха­на Ах­ме­да, ко­гда Иван III прие­хал в сто­ли­цу «для со­ве­та» (в т. ч. с ма­те­рью), «пе­ча­ло­ва­ние» Мариы Ярославны, митрополита Ге­рон­тия, других ие­рар­хов при­нес­ло ус­пех: в но­яб­ре от­ря­ды брать­ев Ива­на III при­бы­ли на реку Уг­ра.

Мария Ярославна бы­ла по­хо­ро­не­на в со­бо­ре Воз­не­сен­ско­го монастыря Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, в 1929 году её ос­тан­ки пе­ре­не­се­ны в под­клет Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра.