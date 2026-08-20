МАРИЯ ТЕМРЮКОВНА

МАРИЯ ТЕМРЮКОВНА - русская ца­ри­ца (1561-1569 годы), вто­рая же­на ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го.

Из ро­да кня­зей Чер­кас­ских, дочь ка­бар­дин­ско­го князя Тем­рю­ка Ида­ро­ви­ча. Ре­ше­ние о по­ис­ке не­вест для вто­ро­го бра­ка ца­ря бы­ло при­ня­то Бо­яр­ской ду­мой с его уча­сти­ем ещё в ка­нун смер­ти пер­вой суп­ру­ги А. Р. За­харь­и­ной-Юрь­е­вой: по­слы бы­ли от­прав­ле­ны в Поль­шу и Великое княжество Ли­тов­ское, Шве­цию, а так­же Ка­бар­ду. Вы­бор по­след­ней был вы­зван ди­пло­ма­тическими и во­енными со­об­ра­же­ния­ми (со­юз в борь­бе с Крым­ским хан­ст­вом, ук­ре­п­ле­ние русских по­зи­ций на Северном Кав­ка­зе), а так­же ус­та­нов­лен­ны­ми в 1550-х годах ин­тен­сив­ны­ми свя­зя­ми русского пра­ви­тель­ст­ва с адыг­ски­ми, в т. ч. ка­бар­дин­ски­ми, князь­я­ми [по­сле взя­тия Ас­т­ра­ха­ни в 1556 году в сто­ли­це ока­зал­ся пред­ста­ви­тель ди­на­стии Чин­ги­си­дов ца­ре­вич Бек­бу­лат с же­ной Ал­тын­чач, стар­шей се­ст­рой Марии Темрюковны; в октябре 1558 года стар­ший брат Марии Темрюковны Бул­ге­ру­ко (Ан­д­рей Тем­рю­ко­вич) при­вёз на служ­бу в Мо­ск­ву ещё од­но­го её бра­та Сул­та­ну­ко (Ми­хаи­ла Тем­рю­ко­ви­ча)].

Гуа­ша­нэ при­вез­ли в сто­ли­цу 15.06.1561 года, по­сле ос­мот­ра на цар­ском дво­ре Иван IV сде­лал вы­бор в её поль­зу: 06.07.1561 года со­стоя­лось её ог­ла­ше­ние с оп­ре­де­ле­ни­ем хри­сти­ан­ско­го име­ни при кре­ще­нии, по­сле че­го царь офи­ци­аль­но про­воз­гла­сил её не­вес­той (в официальных до­ку­мен­тах ию­ня 1561 года Гуа­ша­нэ уже обо­зна­че­на «ца­ри­цей Ма­ри­ей»), а 20 ию­ля ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский и всея Ру­си Ма­ка­рий кре­стил её в Ус­пен­ском со­бо­ре Московского Крем­ля (по­сле та­ин­ст­ва царь и его сы­но­вья ода­ри­ли её зо­ло­ты­ми кре­ста­ми). 21.08.1561 года со­стоя­лась свадь­ба, сва­деб­ный пир про­дол­жал­ся 3 дня. Же­нить­ба ца­ря на Марии Темрюковны бы­ла от­ри­ца­тель­но вос­при­ня­та ча­стью русской зна­ти.

Мария Темрюковна ре­гу­ляр­но уча­ст­во­ва­ла в раз­но­го ро­да пуб­лич­ных при­двор­ных тор­же­ст­вах, це­ре­мо­ни­ях и со­бы­ти­ях, ко­гда бы­ло не­об­хо­ди­мо при­сут­ст­вие всей цар­ской се­мьи (ос­вя­ще­ние хра­мов, по­гре­бе­ние митрополита Ма­ка­рия 01.01.1564 года, про­во­ды в Но­во­де­ви­чий монастырь ино­ки­ни - вдо­вы бра­та Ива­на IV, удель­но­го князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча, и др.), мно­го­численных по­езд­ках по мо­на­сты­рям. У Марии Темрюковны бы­ли свои боя­ре и др. чи­ны дво­ра, но они вхо­ди­ли в со­став Го­су­да­ре­ва дво­ра (по­сле 1565 года - оп­рич­но­го) и не со­став­ля­ли отдельной ор­га­ни­зационной струк­ту­ры.

Ро­ж­де­ние у Марии Темрюковны сы­на Ва­си­лия (21.03.1563 года) при­да­ло осо­бо тор­жественный ха­рак­тер въез­ду в Мо­ск­ву Ива­на IV по­сле по­бед­но­го По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов, од­на­ко ца­ре­вич умер ме­нее чем че­рез 2 месяца, 04.05.1563 года. В 1563 году (май - июль) и 1564 году (май - июль, сен­тябрь - ок­тябрь) Мария Темрюковна со­вер­ши­ла с ца­рём, а ча­стью толь­ко с ца­ре­ви­чем Ива­ном Ива­но­ви­чем «мо­лит­вен­ные» по­езд­ки (в т. ч. «ра­ди ча­до­ро­дия») в Трои­це-Сер­ги­ев (три­ж­ды), Суз­даль­ский По­кров­ский (два­ж­ды), Пе­ре­яс­лав­ский Ни­кит­ский и др. мо­на­сты­ри. По сви­де­тель­ст­ву Г. фон Шта­де­на, имен­но Мария Темрюковна (она уча­ст­во­ва­ла в по­езд­ке в Алек­сан­д­ров­скую сло­бо­ду ца­ря с семь­ёй, каз­ной и ото­бран­ной Ива­ном IV ча­стью дво­ра в декабре 1564 года) да­ла ца­рю со­вет о вве­де­нии оп­рич­ни­ны и уч­ре­ж­де­нии осо­бо­го вой­ска «для се­бя из сво­его на­ро­да, 500 стрел­ков». С этой вер­си­ей пе­ре­кли­ка­ют­ся ис­то­рические пес­ни, в ко­то­рых фи­гу­ри­ру­ет об­раз Марии Темрюковны как жес­то­кой, су­ро­вой, гнев­ли­вой и склон­ной к бы­ст­рым рас­пра­вам, при­том ино­зем­ной ца­ри­цы. Но в ис­точ­ни­ках её не­по­средственное уча­стие в оп­рич­ных ре­прес­си­ях не фик­си­ру­ет­ся.

В по­ли­тической борь­бе Мария Темрюковна не иг­ра­ла сколь­ко-ни­будь зна­чи­мой ро­ли, не­смот­ря на то что её брат М. Т. Чер­кас­ский фор­маль­но с 1567 года был гла­вой оп­рич­ной ду­мы. О ре­аль­ном ве­се Марии Темрюковны в гла­зах Ива­на IV го­во­рит то, что в ка­че­ст­ве обя­зательного ус­ло­вия для за­клю­че­ния русско-шведского со­юз­но­го до­го­во­ра ле­том 1567 года он вы­дви­нул к шведской сто­ро­не тре­бо­ва­ние вы­дать ему се­ст­ру польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста - Ека­те­ри­ну Ягел­лон­ку, с ко­то­рой он по­же­лал за­клю­чить брак (яв­ля­лась же­ной гер­цо­га Юха­на - бу­ду­ще­го ко­ро­ля Шве­ции Юха­на III, млад­ше­го бра­та шведского ко­ро­ля Эри­ка XIV).

Мария Темрюковна тя­же­ло за­бо­ле­ла сра­зу по­сле воз­вра­ще­ния из по­езд­ки (в мае - августе 1569 года) в Во­ло­гду и Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь. Её ско­рая смерть по­ро­ди­ла слу­хи о её от­рав­ле­нии ца­рём (из­вес­тие Пис­ка­рёв­ско­го ле­то­пис­ца). В официальном тек­сте со­бор­но­го при­го­во­ра 1572 года Иван IV ут­вер­ждал, что она «вра­жи­им зло­кознь­ст­вом от­рав­ле­на бысть»; в ис­то­рических пес­нях её от­рав­ле­ние свя­зы­ва­ет­ся с тем, что она са­ма хо­те­ла от­ра­вить ца­ря. Мария Темрюковна бы­ла по­хо­ро­не­на в со­бо­ре Воз­не­сен­ско­го монастыря Московского Крем­ля, в 1929 году её ос­тан­ки пе­ре­не­се­ны в под­клет Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра.