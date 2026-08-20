МАРИЯ СТЮАРТ

Мария Стюарт ( англ. Mary Stuart, Stewart) (08.12.1542, Линлитгоу — 08.02.1587, замок Фотерингей, Англия) — королева Шотландии (официальный титул — королева Скоттов) с 14 декабря 1542 по 24 июля 1567. Единственная дочь короля Скоттов Джеймса (Якова) V и Марии де Гиз, унаследовала престол в возрасте 6 дней и провела детские годы при регентстве графа Эррана и своей матери. В 1548 под угрозой английского вторжения («Грубое Сватовство») она была отправлена в союзную Францию, где воспитывалась при дворе, и 24 апреля 1558 обвенчалась с дофином, который вскоре стал королем Франциском II. Быстро овдовев, 19 августа 1561 М. С. вернулась на родину и стала править Шотландией самолично. Она отказалась утвердить Эдинбургский договор 1560, что означало бы отказ от ее прав на престол Англии. Первое время молодой королеве-католичке удавалось владеть положением, проявляя твердость и гибкость в условиях жестокого соперничества магнатов и пресвитерианской Реформации во главе с Дж. Ноксом, злейшим врагом М. С. Она вела политику веротерпимости, опираясь на графа Морея и других советников разных конфессий. 29 июля 1565 М. С. вышла замуж за своего кузена Генри Стюарта, лорда Дарнли. Несмотря на рождение сына, супруги не ладили и разошлись, после того как М. С. отказала мужу в сане соправителя, и ее секретарь Д. Риччо пал на ее глазах от рук убийц, подосланных Дарнли. 10 февраля 1567 при загадочных обстоятельствах Дарнли был убит в Эдинбурге, в чем молва обвиняла Джеймса Хепберна, графа Ботуэлла; королеву подозревали в соучастии, тем более что всего 3 месяца спустя граф стал ее третьим мужем. Это привело к очередному восстанию протестантской знати. 15 июня 1567 у Карберри-Хилла М. С. без боя сдалась мятежным лордам-«конфедератам», была заключена в островной замок Лохливен и вынуждена отречься от короны в пользу своего годовалого сына Джеймса. 2 мая 1568 она бежала из заключения, но попытка вернуть власть завершилась поражением ее войска при Лэнгсайде 13 мая. Затем М. С. приняла роковое решение покинуть Шотландию, где у нее оставалось немало сторонников, и искать убежища у английской королевы Елизаветы I Тюдор , на чей трон притязала она сама; в глазах католического мира именно М. С. была законной королевой Англии. Последние 19 лет своей жизни она томилась под строгим надзором в английских замках. Наконец, Елизавета подписала своей кузине смертный приговор по обвинению в заговоре и умысле на жизнь королевы, и М. С. была обезглавлена. Многие историки ставят под серьезное сомнение вину М. С., правомочность английского суда и законность приговора (все это обвиняемая решительно отвергла). Елизавета возложила на своих сановников ответственность за казнь, учиненную якобы против ее воли и без ее ведома. После смерти бездетной Елизаветы сын М. С. унаследовал корону Англии.

В историографии оценки М. С. весьма различны — от неумелой и легкомысленной правительницы, погубленной своими страстями, до злосчастной жертвы могучих политических сил и стойкой мученицы за веру. Образ М. С. и ее трагическая судьба веками привлекали писателей и художников: ей посвящены драма Ф. Шиллера, опера Г. Доницетти, роман С. Цвейга и множество других произведений.

Лит. : Fraser A. Mary Queen of Scots. London, 1994; Guy J. «My Heart is my Own»: The Life of Mary Queen of Scots. London, 2004; Marshall R. Mary Queen of Scots. Edinburgh, 2013. Д. Г. Федосов.