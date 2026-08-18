МАРИЯ МАГДАЛИНА

МАРИЯ МАГДАЛИНА - од­на из жён-ми­ро­но­сиц, хри­сти­ан­ская свя­тая.

Со­глас­но Еван­ге­лию, бы­ла ис­це­ле­на Ии­су­сом Хри­стом, из­гнав­шим из неё 7 бе­сов (Лк. 8:2); став уче­ни­цей Хри­ста, сле­до­ва­ла за Ним и при­сут­ст­во­ва­ла при Его кре­ст­ных стра­да­ни­ях (Мф. 27:55-56; Мк. 15:40-41; Лк. 23:49; Ин. 19:25). В чис­ле жён-ми­ро­но­сиц на ут­ро 3-го дня по­сле по­гре­бе­ния Спа­си­те­ля при­шла ко гро­бу, что­бы, со­глас­но по­гре­баль­но­му об­ря­ду, ума­стить те­ло Хри­ста аро­ма­та­ми. Ми­ро­но­си­цы на­шли гроб­ни­цу пус­той (Мф. 28:1-8; Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-10; Ин. 20:1-10). Мария Магдалина пер­вая уви­де­ла вос­крес­ше­го Хри­ста и по­лу­чи­ла от Не­го по­ве­ле­ние воз­вес­тить о Вос­кре­се­нии апо­сто­лам (Ин. 20:11–18).

Ли­тур­гическое по­чи­та­ние Марии Магдалины воз­ник­ло в свя­зи с пас­халь­ным цик­лом: уже к концу IV века ей ста­ла по­свя­щать­ся 2-я не­де­ля по Пас­хе. Цен­тром по­чи­та­ния свя­той был город Эфес. Около 590 года Гри­го­рий Тур­ский со­об­щал о гроб­ни­це Марии Магдалины в Эфе­се, рас­по­ло­жен­ной пе­ред вхо­дом в пе­ще­ру «Се­ми спя­щих от­ро­ков эфес­ских». Сви­де­тель­ст­ва о па­лом­ни­че­ст­вах к гроб­ни­це за­фик­си­ро­ва­ны с VII века, как ви­зан­тий­ски­ми, так и западными ис­точ­ни­ка­ми. На ру­бе­же IX-X веков мо­щи Марии Магдалины бы­ли пе­ре­не­се­ны из Эфе­са в Кон­стан­ти­но­поль и вме­сте с мо­ща­ми Ла­за­ря Чет­ве­ро­днев­но­го по­ме­ще­ны в вы­стро­ен­ном императором Львом VI Муд­рым хра­ме Святого Ла­за­ря. Сви­де­тель­ст­ва о па­лом­ни­че­ст­вах к гроб­ни­це Марии Магдалины в Эфе­се встре­ча­ют­ся до XII века, од­но из по­след­них при­над­ле­жит русскому па­лом­ни­ку игу­ме­ну Да­нии­лу.

В западной тра­ди­ции бла­го­да­ря ав­то­ри­те­ту па­пы Рим­ско­го Гри­го­рия I Ве­ли­ко­го Мария Магдалина ста­ла ото­жде­ст­в­лять­ся с др. еван­гель­ским пер­со­на­жем - Ма­ри­ей из Ви­фа­нии, се­ст­рой Ла­за­ря Чет­ве­ро­днев­но­го (Ин. 11:1). В то же вре­мя Ма­рия из Ви­фа­нии ото­жде­ст­в­ля­лась с ано­ним­ной рас­ка­яв­шей­ся греш­ни­цей, по­ма­зав­шей ми­ром но­ги Хри­ста во вре­мя пи­ра у Си­мо­на фа­ри­сея (Лк. 7:36-50; Ин. 11:2). Т. о., не­смот­ря на воз­ра­же­ния ря­да западныхбо­го­сло­вов (Пас­ха­зий Рад­берт, Бер­нард Клер­во­ский), ото­жде­ст­в­ле­ние Марии Магдалины с рас­ка­яв­шей­ся греш­ни­цей ут­вер­ди­лось на хри­сти­ан­ском За­па­де и во­шло в римскую ли­тур­гическую прак­ти­ку. Пред­став­ле­ние о Марие Магдалине как се­ст­ре Ла­за­ря Чет­ве­ро­днев­но­го сде­ла­ло её пер­со­на­жем западной ле­ген­ды (IX века) об апо­столь­ском слу­же­нии Ла­за­ря и его сес­тёр на тер­ри­то­рии Про­ван­са. Воз­ник­ло по­чи­та­ние Марии Магдалины в про­ван­саль­ском Сент-Бом (близ современного города Мар­сель), где, по пре­да­нию, на­хо­дил­ся грот, в ко­то­ром она ве­ла от­шель­ническую жизнь [ас­ке­тические под­ви­ги в пус­ты­не по­сле Воз­не­се­ния Хри­ста, сход­ные с жи­ти­ем Ма­рии Еги­пет­ской, при­пи­сы­ва­ют­ся Марие Магдалине в агио­гра­фическом сочинении «От­шель­ни­че­ская жизнь» («Vita Eremitica», X век)]. Другим ме­стом по­чи­та­ния Марии Магдалины в Про­ван­се бы­ло аб­бат­ст­во Сен-Мак­си­мин. Од­на­ко основным цен­тром её по­чи­та­ния во Фран­ции с X века ста­ло аб­бат­ст­во в Вез­ле, где, со­глас­но пре­да­нию, пре­бы­ва­ет час­ти­ца её мо­щей.

Современное по­чи­та­ние Марии Магдалины - как рав­но­апо­столь­ной; её па­мять по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 22 ию­ля (4 августа) и в Не­де­лю святых жён-ми­ро­но­сиц, по ка­лен­да­рю Рим­ско-ка­то­лической церк­ви - 22 ию­ля.

Ико­но­гра­фия.

В ран­не­хри­сти­ан­ском искусстве об­раз Марии Магдалины встре­ча­ет­ся в сце­не «Яв­ле­ния Хри­ста жё­нам-ми­ро­но­си­цам», где она пред­став­ле­на вме­сте с Ма­ри­ей, ма­те­рью Иа­ко­ва и Ио­сии: «Еван­ге­лие Рав­ву­лы» (586 год, библиотека Лау­рен­циа­на, Фло­рен­ция), ико­ны из Ва­ти­кан­ских му­зе­ев (VI век) и из Си­най­ско­го монастыря Святой Ека­те­ри­ны (VII век), мо­заи­ка в церкви Сант-Апол­ли­на­ре-Нуо­во в Ра­вен­не (начало VI века) и др. В ви­зантийском искусстве изо­бра­же­ние свя­той встре­ча­ет­ся в си­нак­са­ре За­ха­рии Ва­лаш­керт­ско­го (около 1030 года, Институт ру­ко­пи­сей, Тби­ли­си) и в ми­но­ло­гии Си­ме­о­на Ме­таф­ра­ста из монастыря Ес­фиг­мен (конец XI века).

В зап.-ев­роп. иск-ве ат­ри­бу­том М. М. яв­ля­ет­ся со­суд с бла­го­во­ния­ми (фре­ска Пье­ро дел­ла Фран­че­ски в со­бо­ре Арец­цо, 1452–64), с ним она при­сут­ст­ву­ет на ал­тар­ных об­раз­ах сре­ди др. свя­тых, пред­стоя­щих Хри­сту или Бо­го­ма­те­ри («По­лип­тих из Ор­вие­то» С. Мар­ти­ни, ок. 1321, му­зей со­бо­ра, Ор­вие­то; «Бо­го­ма­терь с Мла­ден­цем, свя­ты­ми Ма­ри­ей Ма­гда­ли­ной и Ека­те­ри­ной» А. Ви­ва­ри­ни, 1504, Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург). Ино­гда в ру­ках она дер­жит крас­ное яй­цо – сим­вол Вос­кре­се­ния.

М. М. при­сут­ст­ву­ет в сце­нах Стра­ст­но­го цик­ла: «Не­се­нии Кре­ста» (П. Брей­гель Стар­ший, 1564, Ху­дож.-ис­то­рич. му­зей, Ве­на), «Рас­пя­тии» [це­лую­щей сто­пы Хри­ста или про­тя­ги­ваю­щей к ним ру­ки («Пи­зан­ский по­лип­тих» Ма­зач­чо, ок. 1426, Му­зей Ка­по­ди­мон­те, Не­аполь; «Изен­гейм­ский ал­тарь» М. Грю­не­валь­да, 1512–15, Му­зей Ун­тер­лин­ден, Коль­мар)], «Сня­тии с кре­ста» (под­дер­жи­ва­ет но­ги Хри­ста – Я. Пон­тор­мо, 1525–28, ц. Сан­та-Фе­ли­чи­та, Фло­рен­ция), «Оп­ла­ки­ва­нии» (Х. Баль­дунг, ок. 1518, Гос. му­зеи, Бер­лин), «По­ло­же­нии во гроб» (Ро­гир ван дер Вей­ден, 1450, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), в ко­то­рых она вы­сту­па­ет од­ним из са­мых аф­фек­ти­ро­ван­ных пер­со­на­жей, в крас­ном одея­нии и не­ред­ко с ры­жи­ми во­ло­са­ми. В сю­же­те «Три Ма­рии у Гро­ба Гос­под­ня» её так­же мож­но уз­нать по крас­но­му одея­нию.

Яв­ле­ние Хри­ста М. М. по­сле Вос­кре­се­ния за­пе­чат­ле­но в ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ном сю­же­те «Noli me tangere» («Не при­ка­сай­ся ко мне»): кар­ти­ны Ти­циа­на (1511–12, Нац. га­ле­рея, Лон­дон), К. Лор­ре­на (1681, Ште­де­лев­ский ху­дож. ин-т, Франк­фурт-на-Май­не), Х. Холь­бей­на Млад­ше­го (ок. 1524, Хэмп­тон-корт, Лон­дон), Рем­бранд­та (1638, Бу­кин­гем­ский дво­рец, Лон­дон; обе – Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние) и др.

В зап.-ев­роп. тра­ди­ции на М. М. бы­ли пе­ре­не­се­ны мн. ас­пек­ты жи­тия и ико­но­гра­фии Ма­рии Еги­пет­ской. Так, наи­бо­лее по­пу­ляр­ным эпи­зо­дом ста­ло «По­кая­ние Ма­рии Ма­гда­ли­ны», ко­то­рое по ана­ло­гии с жи­ти­ем Ма­рии Еги­пет­ской не­ред­ко по­ме­ща­ют в пус­ты­ню. Ат­ри­бу­та­ми М. М. в этой сце­не яв­ля­ют­ся че­реп, крест, плеть и кни­га: кар­ти­ны Ка­ра­вад­жо (1596–97, га­ле­рея До­риа-Пам­фи­ли, Рим), Эль Гре­ко (1576–78, Му­зей изо­бра­зит. ис­кусств, Бу­да­пешт), Ж. де Ла­ту­ра (1640–45, Лувр, Па­риж), Ти­циа­на (ок. 1565, Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург); «Ма­рия Ма­гда­ли­на в пус­ты­не» Х. де Ри­бе­ры (1640–41, Пра­до, Мад­рид), Я. Тин­то­рет­то (1582–87, Скуо­ла-Гран­де-ди- Сан-Рок­ко, Венеция), ста­туя А. Ка­но­вы (1796, га­ле­рея Па­лац­цо Бьян­ко, Ге­нуя), и др. М. М. пред­став­ля­ли как в об­ра­зе пре­крас­ной об­на­жён­ной жен­щи­ны (ста­туя Г. Эр­хар­та, 1-я четв. 16 в., Лувр), так и в об­ра­зе из­мо­ж­дён­ной ста­ру­хи в ру­би­ще (ста­туя До­на­тел­ло, сер. 1450-х гг., му­зей со­бо­ра, Фло­рен­ция).

Ото­жде­ст­в­ле­ние М. М. с Ма­ри­ей из Ви­фа­нии ста­ло при­чи­ной по­яв­ле­ния её в сце­нах: «Хри­стос в до­ме Мар­фы и Ма­рии» (Я. Вер­мер, 1655, Нац. га­ле­рея Шот­лан­дии, Эдин­бург), «Вос­кре­ше­ние Ла­за­ря» (Н. Фро­мен, 1461, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), «Мар­фа, уп­ре­каю­щая Ма­рию Ма­гда­ли­ну в тще­сла­вии» (кар­ти­на, при­пи­сы­вае­мая Ка­ра­вад­жо, ок. 1598, Ин-т ис­кусств, Дет­ройт). В иск-ве на­шло так­же от­ра­же­ние ото­жде­ст­в­ле­ния М. М. с греш­ни­цей, по­ма­зав­шей ми­ром но­ги Хри­ста («Пир в до­ме Си­мо­на фа­ри­сея» П. П. Ру­бен­са, 1618–20, Эр­ми­таж), и с рас­ка­яв­шей­ся блуд­ни­цей (Я. ван Ско­рел изо­бра­зил М. М. в об­ли­ке ве­не­ци­ан­ской кур­ти­зан­ки 16 в., по­мес­тив её в ланд­шафт Юж. Фран­ции, ок. 1528, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам).

Воз­не­се­ние М. М., упо­ми­нае­мое в «Зо­ло­той ле­ген­де» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го, пред­став­ле­но в ал­тар­ном об­ра­зе До­ме­ни­ки­но (около 1620, Эр­ми­таж), в скульп­тур­ной груп­пе в ц. Сен-Мад­лен в Па­ри­же (1841, скульп­тор Ш. Ма­ро­кет­ти). Жи­тий­ный цикл М. М. про­ил­лю­ст­ри­ро­ван в вит­ра­жах шартр­ско­го со­бо­ра (ок. 1200), во фре­сках ка­пел­лы Ма­рии Ма­гда­ли­ны в Ниж­ней ц. ба­зи­ли­ки Св. Фран­ци­ска в Ас­си­зи (по­сле­до­ва­тель Джот­то, 1320-е гг.) и в ком­по­зи­ци­ях «Ал­та­ря Ма­рии Ма­г­да­ли­ны» (Л. Мо­зер, 1432, ц. Ма­рии Ма­гда­ли­ны, Ти­фен­бронн).

В жи­во­пи­си 19 в. в об­ра­зе М. М. под­чёр­ки­вал­ся чув­ст­вен­ный ас­пект: «Каю­щая­ся Ма­рия Ма­гда­ли­на» Ф. Ай­е­ца (1834, Гор. га­ле­рея, Ми­лан), «Ма­рия Маг­да­ли­на» Ф. Сан­ди­са (1860, Му­зей ис­кусств шта­та Де­ла­вэр, Уил­минг­тон).