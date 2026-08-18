МАРИЯ МАГДАЛИНА
МАРИЯ МАГДАЛИНА - одна из жён-мироносиц, христианская святая.
Согласно Евангелию, была исцелена Иисусом Христом, изгнавшим из неё 7 бесов (Лк. 8:2); став ученицей Христа, следовала за Ним и присутствовала при Его крестных страданиях (Мф. 27:55-56; Мк. 15:40-41; Лк. 23:49; Ин. 19:25). В числе жён-мироносиц на утро 3-го дня после погребения Спасителя пришла ко гробу, чтобы, согласно погребальному обряду, умастить тело Христа ароматами. Мироносицы нашли гробницу пустой (Мф. 28:1-8; Мк. 16:1-8; Лк. 24:1-10; Ин. 20:1-10). Мария Магдалина первая увидела воскресшего Христа и получила от Него повеление возвестить о Воскресении апостолам (Ин. 20:11–18).
Литургическое почитание Марии Магдалины возникло в связи с пасхальным циклом: уже к концу IV века ей стала посвящаться 2-я неделя по Пасхе. Центром почитания святой был город Эфес. Около 590 года Григорий Турский сообщал о гробнице Марии Магдалины в Эфесе, расположенной перед входом в пещеру «Семи спящих отроков эфесских». Свидетельства о паломничествах к гробнице зафиксированы с VII века, как византийскими, так и западными источниками. На рубеже IX-X веков мощи Марии Магдалины были перенесены из Эфеса в Константинополь и вместе с мощами Лазаря Четверодневного помещены в выстроенном императором Львом VI Мудрым храме Святого Лазаря. Свидетельства о паломничествах к гробнице Марии Магдалины в Эфесе встречаются до XII века, одно из последних принадлежит русскому паломнику игумену Даниилу.
В западной традиции благодаря авторитету папы Римского Григория I Великого Мария Магдалина стала отождествляться с др. евангельским персонажем - Марией из Вифании, сестрой Лазаря Четверодневного (Ин. 11:1). В то же время Мария из Вифании отождествлялась с анонимной раскаявшейся грешницей, помазавшей миром ноги Христа во время пира у Симона фарисея (Лк. 7:36-50; Ин. 11:2). Т. о., несмотря на возражения ряда западныхбогословов (Пасхазий Радберт, Бернард Клервоский), отождествление Марии Магдалины с раскаявшейся грешницей утвердилось на христианском Западе и вошло в римскую литургическую практику. Представление о Марие Магдалине как сестре Лазаря Четверодневного сделало её персонажем западной легенды (IX века) об апостольском служении Лазаря и его сестёр на территории Прованса. Возникло почитание Марии Магдалины в провансальском Сент-Бом (близ современного города Марсель), где, по преданию, находился грот, в котором она вела отшельническую жизнь [аскетические подвиги в пустыне после Вознесения Христа, сходные с житием Марии Египетской, приписываются Марие Магдалине в агиографическом сочинении «Отшельническая жизнь» («Vita Eremitica», X век)]. Другим местом почитания Марии Магдалины в Провансе было аббатство Сен-Максимин. Однако основным центром её почитания во Франции с X века стало аббатство в Везле, где, согласно преданию, пребывает частица её мощей.
Современное почитание Марии Магдалины - как равноапостольной; её память по календарю Русской православной церкви - 22 июля (4 августа) и в Неделю святых жён-мироносиц, по календарю Римско-католической церкви - 22 июля.
Иконография.
В раннехристианском искусстве образ Марии Магдалины встречается в сцене «Явления Христа жёнам-мироносицам», где она представлена вместе с Марией, матерью Иакова и Иосии: «Евангелие Раввулы» (586 год, библиотека Лауренциана, Флоренция), иконы из Ватиканских музеев (VI век) и из Синайского монастыря Святой Екатерины (VII век), мозаика в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне (начало VI века) и др. В византийском искусстве изображение святой встречается в синаксаре Захарии Валашкертского (около 1030 года, Институт рукописей, Тбилиси) и в минологии Симеона Метафраста из монастыря Есфигмен (конец XI века).
В зап.-европ. иск-ве атрибутом М. М. является сосуд с благовониями (фреска Пьеро делла Франчески в соборе Ареццо, 1452–64), с ним она присутствует на алтарных образах среди др. святых, предстоящих Христу или Богоматери («Полиптих из Орвието» С. Мартини, ок. 1321, музей собора, Орвието; «Богоматерь с Младенцем, святыми Марией Магдалиной и Екатериной» А. Виварини, 1504, Эрмитаж, С.-Петербург). Иногда в руках она держит красное яйцо – символ Воскресения.
М. М. присутствует в сценах Страстного цикла: «Несении Креста» (П. Брейгель Старший, 1564, Худож.-историч. музей, Вена), «Распятии» [целующей стопы Христа или протягивающей к ним руки («Пизанский полиптих» Мазаччо, ок. 1426, Музей Каподимонте, Неаполь; «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда, 1512–15, Музей Унтерлинден, Кольмар)], «Снятии с креста» (поддерживает ноги Христа – Я. Понтормо, 1525–28, ц. Санта-Феличита, Флоренция), «Оплакивании» (Х. Бальдунг, ок. 1518, Гос. музеи, Берлин), «Положении во гроб» (Рогир ван дер Вейден, 1450, галерея Уффици, Флоренция), в которых она выступает одним из самых аффектированных персонажей, в красном одеянии и нередко с рыжими волосами. В сюжете «Три Марии у Гроба Господня» её также можно узнать по красному одеянию.
Явление Христа М. М. после Воскресения запечатлено в широко распространённом сюжете «Noli me tangere» («Не прикасайся ко мне»): картины Тициана (1511–12, Нац. галерея, Лондон), К. Лоррена (1681, Штеделевский худож. ин-т, Франкфурт-на-Майне), Х. Хольбейна Младшего (ок. 1524, Хэмптон-корт, Лондон), Рембрандта (1638, Букингемский дворец, Лондон; обе – Королевское собрание) и др.
В зап.-европ. традиции на М. М. были перенесены мн. аспекты жития и иконографии Марии Египетской. Так, наиболее популярным эпизодом стало «Покаяние Марии Магдалины», которое по аналогии с житием Марии Египетской нередко помещают в пустыню. Атрибутами М. М. в этой сцене являются череп, крест, плеть и книга: картины Караваджо (1596–97, галерея Дориа-Памфили, Рим), Эль Греко (1576–78, Музей изобразит. искусств, Будапешт), Ж. де Латура (1640–45, Лувр, Париж), Тициана (ок. 1565, Эрмитаж, С.-Петербург); «Мария Магдалина в пустыне» Х. де Риберы (1640–41, Прадо, Мадрид), Я. Тинторетто (1582–87, Скуола-Гранде-ди- Сан-Рокко, Венеция), статуя А. Кановы (1796, галерея Палаццо Бьянко, Генуя), и др. М. М. представляли как в образе прекрасной обнажённой женщины (статуя Г. Эрхарта, 1-я четв. 16 в., Лувр), так и в образе измождённой старухи в рубище (статуя Донателло, сер. 1450-х гг., музей собора, Флоренция).
Отождествление М. М. с Марией из Вифании стало причиной появления её в сценах: «Христос в доме Марфы и Марии» (Я. Вермер, 1655, Нац. галерея Шотландии, Эдинбург), «Воскрешение Лазаря» (Н. Фромен, 1461, галерея Уффици, Флоренция), «Марфа, упрекающая Марию Магдалину в тщеславии» (картина, приписываемая Караваджо, ок. 1598, Ин-т искусств, Детройт). В иск-ве нашло также отражение отождествления М. М. с грешницей, помазавшей миром ноги Христа («Пир в доме Симона фарисея» П. П. Рубенса, 1618–20, Эрмитаж), и с раскаявшейся блудницей (Я. ван Скорел изобразил М. М. в облике венецианской куртизанки 16 в., поместив её в ландшафт Юж. Франции, ок. 1528, Рейксмюсеум, Амстердам).
Вознесение М. М., упоминаемое в «Золотой легенде» Якова Ворагинского, представлено в алтарном образе Доменикино (около 1620, Эрмитаж), в скульптурной группе в ц. Сен-Мадлен в Париже (1841, скульптор Ш. Марокетти). Житийный цикл М. М. проиллюстрирован в витражах шартрского собора (ок. 1200), во фресках капеллы Марии Магдалины в Нижней ц. базилики Св. Франциска в Ассизи (последователь Джотто, 1320-е гг.) и в композициях «Алтаря Марии Магдалины» (Л. Мозер, 1432, ц. Марии Магдалины, Тифенбронн).
В живописи 19 в. в образе М. М. подчёркивался чувственный аспект: «Кающаяся Мария Магдалина» Ф. Айеца (1834, Гор. галерея, Милан), «Мария Магдалина» Ф. Сандиса (1860, Музей искусств штата Делавэр, Уилмингтон).