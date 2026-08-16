МАРИЯ II ДА ГЛОРИА

МАРИЯ II ДА ГЛОРИА - ко­ро­ле­ва Пор­ту­га­лии из ди­на­стии Бра­ган­са.

Дочь императора Бра­зи­лии Пед­ру I (в 1826 году не­дол­го за­ни­мал пор­тугальский пре­стол под име­нем Пед­ру IV). Мария ста­ла ко­ро­ле­вой в 1826 году по­сле от­ре­че­ния Пед­ру I от пор­тугальского пре­сто­ла в её поль­зу. В 1827 году вви­ду ма­ло­лет­ст­ва Марии II да Глориа ре­ген­том был на­зна­чен её дя­дя Ми­гел Бра­ган­са, с ко­то­рым она бы­ла об­ру­че­на. В 1828 году по­сле объ­яв­ле­ния кор­те­са­ми Ми­ге­ла Бра­ган­са пор­тугальским ко­ро­лём фак­ти­че­ски ли­ше­на ко­ро­ны; вы­еха­ла за пре­де­лы Пор­ту­га­лии (в 1829-1831 годах на­хо­ди­лась в Бра­зи­лии).

До 1834 года сто­рон­ни­ки Марии II да Глориа ос­па­ри­ва­ли её пра­во на трон в хо­де т. н. Ми­ге­ли­ст­ских войн, за­вер­шив­ших­ся из­гна­ни­ем Ми­ге­ла Бра­ган­са из Пор­ту­га­лии и про­воз­гла­ше­ни­ем Марию II пол­но­прав­ной ко­ро­ле­вой. В 1835 году вы­шла за­муж за гер­цо­га Лейх­тен­берг­ско­го, но че­рез два ме­ся­ца ов­до­ве­ла. В 1836 году со­че­та­лась бра­ком с Фер­ди­нан­дом Сак­сен-Ко­бург-Гот­ским, ко­ро­но­вав­шим­ся в 1837 году под име­нем Фер­нан­ду II.

Го­ды прав­ле­ния Марии II от­ме­че­ны борь­бой ра­ди­ка­лов (сто­рон­ни­ков ли­бе­раль­ной кон­сти­ту­ции 1822 года) и хар­ти­стов (сто­рон­ни­ков кон­сер­ва­тив­ной Кон­сти­ту­ци­он­ной хар­тии 1826 года): в 1836 году бы­ла вос­ста­нов­ле­на кон­сти­ту­ция 1822 года, од­на­ко уже в 1838 году за­ме­не­на на бо­лее кон­сер­ва­тив­ную, в 1842 году во­зоб­нов­ле­но дей­ст­вие Кон­сти­ту­ци­он­ной хар­тии 1826 года. На пе­ри­од прав­ле­ния Марии II при­шлись Ма­рии да Фон­те вой­на и Па­ту­лейя. Умер­ла при ро­дах. Престол на­сле­до­вал её сын Пед­ру V (1853-1861 годы). Имя Марии II да Глориа но­сит Национальный те­атр в Лис­са­бо­не.