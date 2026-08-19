МАРИЯ I БЛАГОЧЕСТИВАЯ

Мария I Благочестивая ( порт . Ma-ria I a Piedosa, a Pia) (17.12.1734, Лиссабон — 20.03.1816, Рио-де-Жанейро) — королева Португалии из династии Браганса. Дочь короля Португалии Жозе I и Марианы Анны Витории де Бурбон, дочери короля Испании Филиппа V . Наследовала не имевшему наследников мужского пола Жозе I в 1777. По его же решению 6 июля 1760 сочеталась браком со своим дядей герцогом Брагансским Педру (1717—1786), впоследствии королем-консортом Педру III, в браке с которым родила 4 сыновей и 3 дочерей. Как и супруг, не симпатизировала преследователю иезуитов и противнику ее возведения на престол маркизу де Помбал , который после восшествия М. I на трон был удален в изгнание, его изображение сбито с памятника на Террейру ду Пасу, начались преследования родственников и ставленников маркиза. 1 октября 1777 М. I подписала мирный договор, положивший конец Испано-португальской войне 1776—1777. Предоставила убежище многочисленным французским аристократам-эмигрантам, бежавшим в ходе Французской революции XVIII в . В ее правление были предприняты научно-исследовательские путешествия в Бразилию, Мозамбик и др.; основаны Королевская академия наук, Королевская публичная библиотека, Королевская морская академия. Ряд испытаний обрушился на королеву: в 1781 скончалась ее мать, в 1786 умер супруг, в 1788 — в возрасте 27 лет сын Жозе (1761—1788) и духовник; ее психическое состояние стало заметно ухудшаться. М. I запретила любые развлечения при дворе. Ее новым исповедником стал епископ Алгарве — фанатичный Жозе Мария де Мелу. Первый приступ душевного расстройства поразил королеву 1 февраля 1792, сделал ее неспособной к выполнению государственных обязанностей. Бразды правления от ее имени взял в руки сын (формально принц-регент с 1799), будущий король Жоан VI (1767—1826). После вторжения в Португалию французских войск в ноябре 1807 переехала в Бразилию. В связи с обретением Бразилией статуса королевства 16 де­кабря 1815 М. I была провозглашена королевой недолго просуществовавшего Объединенного королевства Португалии, Бразилии и Алгарве (16 декабря 1815 — 20 марта 1816). М. I прожила в Бразилии 9 лет, не выходя из болезненного состояния. Скончалась в монастыре ду Карму в Рио-де-Жанейро, похоронена первоначально в монастыре Ажуда в Рио; в 1821 останки перевезены и погребены в основанной королевой базилике да Эштрела в Лиссабоне. Когномен заслужила из-за своей исключительной набожности. В Национальной библиотеке в Лиссабоне находится мраморная статуя М. I работы учеников скульптора Ж. Машаду де Каштру.

Лит .: Borrecho M. do Ceu de Brito Vairinho. D. Maria I: a formacao de uma rainha. Tese mestr. Hist. cultural e politica, Univ. Nova de Lisboa. Lisboa, 1993; Fernandes I. A. Reis e Rainhas de Portugal. Lisboa, 2006; A corte da Rainha D. Maria I / Correspondencia de W. Beckford. Lisboa, 2007; Roberts J. The Madness of Queen Maria: The Remarkable Life of Maria I of Portugal. Langley Burrell, 2009; Lazaro A. Com o mais fino amor: cartas intimas da rainha D. Maria I para a filha (1785—1787). Lisboa, 2014; Idem. A virtuosa arte de reinar nos parabens a Rainha Dona Maria I pelo seu confessor M. Rp. E Timoteo de Oliveira S. J. Lisboa, 2016; Stilwell I. D. Maria I: uma rainha atormentada por um segredo que a levou a loucura. Lisboa, 2018. А. П. Черных.