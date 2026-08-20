МАРИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ

МАРИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ - французская поэтесса второй половины XII века.

Све­де­ний о Марии Французской ма­ло. Ро­ди­лась в ари­сто­кра­тической се­мье не­да­ле­ко от Па­ри­жа (Иль- де-Франс). По­лу­чи­ла хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние. Не­ко­то­рое вре­мя жи­ла в Анг­лии при дво­ре Ген­ри­ха II и Алие­но­ры Ак­ви­тан­ской. Пред­по­ло­жи­тель­но бы­ла аб­ба­ти­сой. Пи­са­ла на нор­манд­ском диа­лек­те французского языка.

Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли 12 ле, соз­дан­ные в 1160-1170-е годы, в ко­то­рых она адап­ти­ро­ва­ла для фран­цузского чи­та­те­ля кельт­ские и бре­тон­ские ска­за­ния, в т. ч. ар­ту­ров­ские ле­ген­ды: «Ле о жи­мо­лости» («Lai de chèv­re­fe­uil­le», русский перевод 1953 год) на сю­жет о Три­ста­не и Изоль­де, «Ле об Ио­не­ке» («Lai de Yonec»), «Ле о Лан­ва­ле» («Lai de Lanval») и др.

Ле Марии Французской с их про­ник­но­вен­ным ли­риз­мом, вол­шеб­но-ска­зоч­ны­ми мо­ти­ва­ми и опи­са­ния­ми ры­цар­ской доб­ле­сти ста­ли од­ним из пер­вых об­раз­цов кур­ту­аз­ной ли­те­ра­ту­ры. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - пе­ре­ло­же­ния ба­сен Эзо­па (по­сле 1170 года), а так­же ди­дак­тический трак­тат «Чис­ти­ли­ще свя­то­го Пат­ри­ка» («L’es­purgatoire de saint Patrice»).

Сочинения:

Ле­ген­да о Три­ста­не и Изоль­де. М., 1976. С. 307–309; Lais. P., 2004.