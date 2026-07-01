МАРИЯ ФЁДОРОВНА (ЖЕНА АЛЕКСАНДРА III)

МАРИЯ ФЁДОРОВНА (урожденная Ма­рия Со­фия Фре­де­ри­ка Даг­мар) - российская им­пе­рат­ри­ца, при­над­ле­жав­шая к ди­на­стии Ро­ма­но­вых, суп­ру­га императора Алек­сан­д­ра III.

Дочь на­след­но­го прин­ца Да­нии (с 1863 года ко­роль Да­нии Кри­сти­ан IX) и ко­ро­ле­вы Луи­зы, уро­ж­дён­ной прин­цес­сы Гес­сен-Кас­сель­ской. Се­ст­ра ко­ро­ля Гре­ции Ге­ор­га I и ко­ро­ле­вы Ве­ли­ко­бри­та­нии Алек­сан­д­ры (суп­ру­ги ко­ро­ля Эду­ар­да VII). Мать российского императора Ни­ко­лая II и великого князя Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча. В 1864 году бы­ла по­молв­ле­на с на­след­ни­ком российского пре­сто­ла, великим князем Ни­ко­ла­ем Алек­сан­д­ро­ви­чем, сы­ном императора Алек­сан­д­ра II, од­на­ко по­сле смер­ти Ни­ко­лая Алек­сан­д­ро­ви­ча (1865 год) со­стоя­лась её по­молв­ка с но­вым на­след­ни­ком российского пре­сто­ла - великим князем Алек­сан­дром Алек­сан­д­ро­ви­чем, бу­ду­щим Алек­сан­дром III (1866 год). В сентябре 1866 года при­бы­ла в Рос­сию, 12(24).10.1866 года при­ня­ла пра­во­сла­вие с име­нем Мария Фёдоровна. 28.10(09.11).1866 года со­стоя­лось бра­ко­со­че­та­ние Марии Фёдоровны и великого князя Алек­сан­д­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча. Брак ока­зал­ся на ред­кость бла­го­по­луч­ным (И. С. Тур­ге­нев от­ме­чал, что Мария Фёдоровна и Алек­сандр III «об­ра­зо­вы­ва­ли суп­ру­же­ст­во при­мер­ное и уди­ви­тель­ное по со­гла­сию и по­сто­ян­ст­ву при­вя­зан­но­сти»). Вме­сте с суп­ру­гом Мария Фёдоровна.ока­зы­ва­ла по­кро­ви­тель­ст­во и под­держ­ку дея­те­лям ис­кус­ст­ва - ком­по­зи­то­рам (в пер­вую оче­редь, П. И. Чай­ков­ско­му), ху­дож­ни­кам (чле­нам ТПХВ и др.), пи­са­те­лям, в т. ч. Ф. М. Дос­то­ев­ско­му. Раз­де­ля­ла ув­ле­че­ние му­жа кол­лек­цио­ни­ро­ва­ни­ем кар­тин (со­б­ран­ная императорской че­той кол­лек­ция лег­ла в ос­но­ву от­кры­то­го в 1898 году Рус­ско­го му­зея в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Марие Фёдоровне по­свя­ще­ны сти­хи Ф. И. Тют­че­ва, А. Н. Май­ко­ва и великого князя Кон­стан­ти­на Кон­стан­ти­но­ви­ча, 12 ро­ман­сов Чай­ков­ско­го, гимн М. А. Ба­ла­ки­ре­ва (1898 год).

Мария Фёдоровна яв­ля­лась по­кро­ви­тель­ни­цей Российского общества Крас­но­го кре­ста (РОКК). В русскр-турецкую вой­ну 1877-1878 годов за­ни­ма­лась сна­ря­же­ни­ем са­ни­тар­ных по­ез­дов, от­прав­кой на фронт по­сы­лок с про­дук­та­ми и ве­ща­ми. Уча­ст­во­ва­ла в борь­бе с по­след­ст­вия­ми не­уро­жая 1891-1892 годов. В русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов и Первую ми­ро­вую вой­ну об­ра­ща­лась к российскому об­ще­ст­ву с при­зы­вом уча­ст­во­вать в дея­тель­но­сти РОКК. В Первую ми­ро­вую вой­ну при её со­дей­ст­вии соз­да­ны гос­пи­та­ли в Кие­ве, Льво­ве, Мин­ске, Тиф­ли­се и др. го­ро­дах, ор­га­ни­зо­ва­ны кур­сы для увеч­ных вои­нов, где они мог­ли ов­ла­деть ре­мес­лом; по её ини­циа­ти­ве и при по­сред­ни­че­ст­ве Ме­ж­ду­народного и Датского об­ществ Крас­но­го кре­ста дат­ски­ми, ав­ст­ро-венгерскими и германскими сё­ст­ра­ми ми­ло­сер­дия про­во­дил­ся ре­гу­ляр­ный ос­мотр ла­ге­рей во­ен­но­плен­ных стран Ан­тан­ты, в т. ч. рос­сий­ских; при со­дей­ст­вии Марии Фёдоровны в октябре 1915 года за­клю­че­но со­гла­ше­ние ме­ж­ду Ав­ст­ро-Венг­ри­ей и Российской им­пе­ри­ей об ин­спек­ци­ях ла­ге­рей для во­ен­но­плен­ных, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым сто­ро­ны обя­за­лись стре­мить­ся к улуч­ше­нию по­ло­же­ния военнопленных.

С 1880 года Мария Фёдоровна яв­ля­лась вер­хов­ным ру­ко­во­ди­те­лем Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний им­пе­рат­ри­цы Ма­рии. По­пе­чи­тель­ст­во­ва­ла над Жен­ским пат­рио­тическим обществом, Обществом по­кро­ви­тель­ст­ва жи­вот­ным, Обществом по­да­ния по­мо­щи при ко­раб­ле­кру­ше­ни­ях (с 1890 года Общество спа­са­ния на во­дах). Ока­зы­ва­ла по­мощь многим мо­на­сты­рям, в ча­ст­но­сти жен­ско­му Ио­ан­но-Пред­те­чен­ско­му монастырю в Том­ске. При её уча­стии по­строе­но свыше 10 пра­во­слав­ных хра­мов в Рос­сии и за ру­бе­жом. Мария Фёдоровна жерт­во­ва­ла свои лич­ные день­ги не­сколь­ким об­щи­нам сес­тёр ми­ло­сер­дия и боль­ни­цам.

По­сле смер­ти Алек­сан­д­ра III (1894 год) на официальных тор­же­ст­вах и приё­мах Мария Фёдоровна как вдов­ст­вую­щая им­пе­рат­ри­ца ше­ст­во­ва­ла ря­дом с императором Ни­ко­ла­ем II, а суп­ру­га им­пе­ра­то­ра, императрица Алек­сан­д­ра Фёдо­ров­на, сле­до­ва­ла за ни­ми. Не­ко­то­рое вре­мя Мария Фёдоровна ока­зы­ва­ла влия­ние на вы­бор мо­ло­дым сы­ном выс­ших долж­но­ст­ных лиц. По­кро­ви­тель­ст­во­ва­ла графу С. Ю. Вит­те, князю П. Д. Свя­то­полк-Мир­ско­му, П. А. Сто­лы­пи­ну. Впо­след­ст­вии она не­од­но­крат­но кри­ти­ко­ва­ла дей­ст­вия Ни­ко­лая II, осо­бен­но в свя­зи с час­той сме­ной ми­ни­ст­ров в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны. В 1916 году Мария Фёдоровна из Пет­ро­гра­да уе­ха­ла в Ки­ев, по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года - в Крым, где по рас­по­ря­же­нию Временного пра­ви­тель­ст­ва бы­ла за­клю­че­на под до­маш­ний арест. В свя­зи с уг­ро­зой за­ня­тия Кры­ма РККА Мария Фёдоровна вме­сте с не­сколь­ки­ми другими чле­на­ми императорской фа­ми­лии на британском во­енном ко­раб­ле в апреле 1919 года вы­еха­ла че­рез Маль­ту в Ве­ли­ко­бри­та­нию, в августе - в Да­нию. В свя­зи с под­го­тов­кой к ус­та­нов­ле­нию ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний ме­ж­ду Да­ни­ей и СССР Мария Фёдоровна в но­ябре 1922 года бы­ла вы­ну­ж­де­на пе­ре­ехать в Ве­ли­ко­бри­та­нию, в августе 1923 года вновь воз­вра­ти­лась в Да­нию. От­ка­зы­ва­лась ве­рить в ги­бель Ни­ко­лая II и его се­мьи. Не под­дер­жа­ла при­ня­тие великим князем Ки­рил­лом Вла­ди­ми­ро­ви­чем ти­ту­ла им­пе­ра­то­ра Все­рос­сий­ско­го (под име­нем Ки­рил­ла I), счи­тая, что этот акт соз­даст рас­кол в сре­де российской мо­нар­хической эмиг­ра­ции.

Бы­ла по­хо­ро­не­на в усы­паль­ни­це датских ко­ро­лей - со­бо­ре в Рос­кил­ле. В 2006 году прах Марии Фёдоровны был пе­ре­ве­зён в Рос­сию и за­хо­ро­нен в усы­паль­ни­це российских им­пе­ра­то­ров - Пе­тро­пав­лов­ском со­бо­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ря­дом с мо­ги­лой Алек­сан­д­ра III.

В честь Марии Фёдоровны на­зва­ны по­гра­нич­ный пост Но­во­ма­ри­инск (1889 год; с 1923 года Ана­дырь), пик Ца­ри­цы на Па­ми­ре (ны­не пик Эн­гель­са) (другая вер­ши­на Па­ми­ра од­но­вре­мен­но по­лу­чи­ла название пик Ца­ря-Ми­ро­твор­ца в честь суп­ру­га Марии Фёдоровны, ны­не пик Мар­кса).

Сочинения:

Днев­ни­ки. Пись­ма. Вос­по­ми­на­ния / Сост. Ю. В. Куд­ри­на. М., 2000;

С вы­со­ты пре­сто­ла: из ар­хи­ва им­пе­рат­ри­цы Ма­рии Фе­до­ров­ны / Публ. и ком­мент. Ю. В. Куд­ри­ной // На­ше на­сле­дие. 2002. № 62;

Днев­ни­ки / Под ред. Ю. В. Куд­ри­ной. М., 2005;

Fangenskab på Krim. Dagbøger og breve 1917–19 / Udg. og kommenteret af P. Ul­strup. [Kbh.], 2005;

Им­пе­ра­тор Алек­сандр III и им­пе­рат­ри­ца Ма­рия Фе­до­ров­на: пе­ре­пис­ка. 1884–1894 гг. / Сост. А. Н. Бо­ха­нов, Ю. В. Куд­ри­на. 3-е изд. М., 2007.