МАРИЯ ФЁДОРОВНА (ЖЕНА АЛЕКСАНДРА III)
МАРИЯ ФЁДОРОВНА (урожденная Мария София Фредерика Дагмар) - российская императрица, принадлежавшая к династии Романовых, супруга императора Александра III.
Дочь наследного принца Дании (с 1863 года король Дании Кристиан IX) и королевы Луизы, урождённой принцессы Гессен-Кассельской. Сестра короля Греции Георга I и королевы Великобритании Александры (супруги короля Эдуарда VII). Мать российского императора Николая II и великого князя Михаила Александровича. В 1864 году была помолвлена с наследником российского престола, великим князем Николаем Александровичем, сыном императора Александра II, однако после смерти Николая Александровича (1865 год) состоялась её помолвка с новым наследником российского престола - великим князем Александром Александровичем, будущим Александром III (1866 год). В сентябре 1866 года прибыла в Россию, 12(24).10.1866 года приняла православие с именем Мария Фёдоровна. 28.10(09.11).1866 года состоялось бракосочетание Марии Фёдоровны и великого князя Александра Александровича. Брак оказался на редкость благополучным (И. С. Тургенев отмечал, что Мария Фёдоровна и Александр III «образовывали супружество примерное и удивительное по согласию и постоянству привязанности»). Вместе с супругом Мария Фёдоровна.оказывала покровительство и поддержку деятелям искусства - композиторам (в первую очередь, П. И. Чайковскому), художникам (членам ТПХВ и др.), писателям, в т. ч. Ф. М. Достоевскому. Разделяла увлечение мужа коллекционированием картин (собранная императорской четой коллекция легла в основу открытого в 1898 году Русского музея в Санкт-Петербурге). Марие Фёдоровне посвящены стихи Ф. И. Тютчева, А. Н. Майкова и великого князя Константина Константиновича, 12 романсов Чайковского, гимн М. А. Балакирева (1898 год).
Мария Фёдоровна являлась покровительницей Российского общества Красного креста (РОКК). В русскр-турецкую войну 1877-1878 годов занималась снаряжением санитарных поездов, отправкой на фронт посылок с продуктами и вещами. Участвовала в борьбе с последствиями неурожая 1891-1892 годов. В русско-японскую войну 1904-1905 годов и Первую мировую войну обращалась к российскому обществу с призывом участвовать в деятельности РОКК. В Первую мировую войну при её содействии созданы госпитали в Киеве, Львове, Минске, Тифлисе и др. городах, организованы курсы для увечных воинов, где они могли овладеть ремеслом; по её инициативе и при посредничестве Международного и Датского обществ Красного креста датскими, австро-венгерскими и германскими сёстрами милосердия проводился регулярный осмотр лагерей военнопленных стран Антанты, в т. ч. российских; при содействии Марии Фёдоровны в октябре 1915 года заключено соглашение между Австро-Венгрией и Российской империей об инспекциях лагерей для военнопленных, в соответствии с которым стороны обязались стремиться к улучшению положения военнопленных.
С 1880 года Мария Фёдоровна являлась верховным руководителем Ведомства учреждений императрицы Марии. Попечительствовала над Женским патриотическим обществом, Обществом покровительства животным, Обществом подания помощи при кораблекрушениях (с 1890 года Общество спасания на водах). Оказывала помощь многим монастырям, в частности женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю в Томске. При её участии построено свыше 10 православных храмов в России и за рубежом. Мария Фёдоровна жертвовала свои личные деньги нескольким общинам сестёр милосердия и больницам.
После смерти Александра III (1894 год) на официальных торжествах и приёмах Мария Фёдоровна как вдовствующая императрица шествовала рядом с императором Николаем II, а супруга императора, императрица Александра Фёдоровна, следовала за ними. Некоторое время Мария Фёдоровна оказывала влияние на выбор молодым сыном высших должностных лиц. Покровительствовала графу С. Ю. Витте, князю П. Д. Святополк-Мирскому, П. А. Столыпину. Впоследствии она неоднократно критиковала действия Николая II, особенно в связи с частой сменой министров в годы Первой мировой войны. В 1916 году Мария Фёдоровна из Петрограда уехала в Киев, после Февральской революции 1917 года - в Крым, где по распоряжению Временного правительства была заключена под домашний арест. В связи с угрозой занятия Крыма РККА Мария Фёдоровна вместе с несколькими другими членами императорской фамилии на британском военном корабле в апреле 1919 года выехала через Мальту в Великобританию, в августе - в Данию. В связи с подготовкой к установлению дипломатических отношений между Данией и СССР Мария Фёдоровна в ноябре 1922 года была вынуждена переехать в Великобританию, в августе 1923 года вновь возвратилась в Данию. Отказывалась верить в гибель Николая II и его семьи. Не поддержала принятие великим князем Кириллом Владимировичем титула императора Всероссийского (под именем Кирилла I), считая, что этот акт создаст раскол в среде российской монархической эмиграции.
Была похоронена в усыпальнице датских королей - соборе в Роскилле. В 2006 году прах Марии Фёдоровны был перевезён в Россию и захоронен в усыпальнице российских императоров - Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, рядом с могилой Александра III.
В честь Марии Фёдоровны названы пограничный пост Новомариинск (1889 год; с 1923 года Анадырь), пик Царицы на Памире (ныне пик Энгельса) (другая вершина Памира одновременно получила название пик Царя-Миротворца в честь супруга Марии Фёдоровны, ныне пик Маркса).
Сочинения:
Дневники. Письма. Воспоминания / Сост. Ю. В. Кудрина. М., 2000;
С высоты престола: из архива императрицы Марии Федоровны / Публ. и коммент. Ю. В. Кудриной // Наше наследие. 2002. № 62;
Дневники / Под ред. Ю. В. Кудриной. М., 2005;
Fangenskab på Krim. Dagbøger og breve 1917–19 / Udg. og kommenteret af P. Ulstrup. [Kbh.], 2005;
Император Александр III и императрица Мария Федоровна: переписка. 1884–1894 гг. / Сост. А. Н. Боханов, Ю. В. Кудрина. 3-е изд. М., 2007.